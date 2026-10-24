ESO Echoes of Skyrim startet – Greymoor und Wolfhunter jetzt im Grundspiel

Mit The Elder Scrolls Online: Echoes of Skyrim hat ZeniMax Online Studios die zweite Saison des Online-Rollenspiels offiziell gestartet. Seit dem 21. Oktober 2026 rückt Himmelsrand erneut in den Mittelpunkt und bringt neben bekannten Abenteuern auch neue Solo-Herausforderungen sowie saisonale Belohnungen mit.

Echoes of Skyrim läuft bis zum 27. Januar 2027 und richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger. Besonders interessant ist dabei, dass mehrere bisher separat angebotene Inhalte in das Grundspiel von The Elder Scrolls Online aufgenommen werden.

Greymoor und Wolfhunter werden Teil des Grundspiels

Welche Inhalte sind ab sofort kostenlos verfügbar? Das Kapitel Greymoor gehört nun zum Grundspiel und öffnet damit den Zugang zum westlichen Himmelsrand. Enthalten sind das Gebiet, die zugehörige Handlung rund um das Schwarze Herz von Himmelsrand und das Antiquitätensystem.

Ebenfalls enthalten ist die Prüfung Kynes Ägis, die für zwölf Teilnehmer ausgelegt ist. Dort gilt es, eine von Seeriesen angegriffene Inselfestung zu verteidigen und mehrere anspruchsvolle Bossgegner zu bezwingen.

Zusätzlich wandert der DLC Wolfhunter in das Grundspiel. Mit ihm erhalten alle Besitzer von The Elder Scrolls Online Zugang zu den beiden Verliesen Marsch der Aufopferung und Mondjägerfeste. Für Echoes of Skyrim wurden diese Herausforderungen außerdem als Solo-Versionen neu ausbalanciert und angepasst.

Der weitere Zeitplan der zweiten Saison

Welche Neuerungen folgen bis Januar 2027? ZeniMax Online Studios hat bereits mehrere Termine für den weiteren Verlauf der Saison genannt. Am 9. November 2026 wird auch der DLC Markarth in das Grundspiel aufgenommen, wodurch die Geschichte von Greymoor im Reik fortgesetzt werden kann.

Parallel dazu startet eine thematisch an Himmelsrand angelehnte Kampagne für Goldene Bestrebungen. Am 6. Januar 2027 folgt eine weitere Kampagne, die sich um das Nirgendwo-Gewölbe dreht.

21. Oktober 2026: Start von Echoes of Skyrim, Greymoor im Grundspiel, neue Solo-Verliese und ein neuer Tamriel-Wälzer

9. November 2026: Markarth wird Teil des Grundspiels und die Himmelsrand-Kampagne für Goldene Bestrebungen beginnt

6. Januar 2027: Start der Kampagne zum Nirgendwo-Gewölbe

19. Januar 2027: Verbesserungen der Spielqualität und Beginn einer neuen PvP-Saison

27. Januar 2027: Ende von The Elder Scrolls Online: Echoes of Skyrim

Der saisonale Tamriel-Wälzer bietet währenddessen kostenlose und kostenpflichtige Belohnungspfade mit Währungen, Verbrauchsgegenständen und neuen kosmetischen Sammelobjekten. Zu den für den 19. Januar 2027 geplanten Komfortverbesserungen zählen höhere Einrichtungslimits für Häuser, eine neue Minikarten-Benutzeroberfläche und zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Gefährten.

Echoes of Skyrim liefert damit zwar kein vollständig neues Kapitel, macht aber einen umfangreichen Teil der bisherigen Himmelsrand-Inhalte dauerhaft zugänglicher. Werdet ihr für die zweite Saison nach Tamriel zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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