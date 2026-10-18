Oblivion erhält neues GOG-Update – bessere Controller, Windows 11 Support

Mehr als 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release erhält The Elder Scrolls 4: Oblivion überraschend ein umfangreiches PC-Update. Die neue Version richtet sich gezielt an Fans, die Bethesdas Rollenspielklassiker auf moderner Hardware erleben möchten, ohne auf das Original aus dem Jahr 2006 verzichten zu müssen.

Veröffentlicht wurde Version 1.2.0416 GOG v3 am 15. Oktober 2026. Das Update stammt von GOG und betrifft die dort angebotene Game of the Year Edition. Statt Grafik, Spielwelt oder Fortschrittssysteme umzubauen, beseitigt die Aktualisierung vor allem technische Hürden, die auf aktuellen PCs regelmäßig für Probleme sorgten.

Die Neuerungen der aktualisierten PC-Version

Welche Verbesserungen bringt das Oblivion-Update? Eine der wichtigsten Neuerungen ist die deutlich erweiterte Controller-Unterstützung. Kompatibel sind nun DualSense, DualShock 4, Xbox Series Controller, Xbox One Controller, Xbox 360 Controller, Nintendo Switch Pro Controller, Amazon Luna Controller, Google Stadia Controller und NVIDIA Shield Controller.

Zusätzlich unterstützt das Rollenspiel Controller-Hotplugging. Ein Gamepad kann damit während des Betriebs verbunden oder gewechselt werden. GOG hat außerdem die standardmäßige Tastenbelegung optimiert, wodurch der Einstieg mit moderner Hardware komfortabler ausfallen soll.

Auch mehrere bekannte technische Schwächen wurden angegangen. Der Wechsel zwischen Oblivion und anderen Anwendungen über Alt+Tab soll nun zuverlässig funktionieren. Ein Speicherleck beim Ändern der Controller-Belegung wurde ebenfalls behoben. Darüber hinaus bestätigte GOG die vollständige Kompatibilität mit Windows 10 und Windows 11 und überprüfte die Stabilität der neuen Fassung.

Die Game of the Year Edition steht nun außerdem in fünf vollständigen Sprachversionen zur Verfügung. Enthalten sind Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Gerade für deutsche Fans ist das ein wichtiger Punkt, da die aktualisierte Originalfassung damit ohne zusätzliche Anpassungen in deutscher Sprache gespielt werden kann.

Warum wird ein Rollenspiel von 2006 noch immer aktualisiert? Oblivion ist ab sofort Teil des GOG Preservation Program. Die 2024 gestartete Initiative soll ältere PC-Spiele langfristig auf moderner Hardware lauffähig halten, selbst wenn deren ursprüngliche Entwickler keinen regulären Support mehr anbieten.

Das Programm umfasst mittlerweile 331 Spiele, an denen GOG insgesamt mehr als 1.700 Verbesserungen vorgenommen hat. Dazu gehören unter anderem Prince of Persia: The Sands of Time und Thief. Die Titel werden weiterhin getestet und gepflegt. Gleichzeitig bleiben sie DRM-frei und können über vollständige Offline-Installationsdateien ohne dauerhafte Internetverbindung oder verpflichtenden separaten Launcher genutzt werden.

GOG verfolgt dabei bewusst einen anderen Ansatz als bei einem Remake oder Remaster. Verbesserungen sollen technische Probleme beseitigen, aber die ursprüngliche Erfahrung möglichst unverändert lassen. Bei Oblivion bleiben deshalb die originale Grafik, Benutzeroberfläche, Charakterentwicklung und die umfangreiche Modding-Grundlage der PC-Fassung erhalten.

Zwei unterschiedliche Reisen nach Cyrodiil

Wie unterscheidet sich das Original von Oblivion Remastered? Seit dem 22. April 2025 steht mit The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered bereits eine modernisierte Neuauflage zur Verfügung. Bethesda Game Studios und Virtuos überarbeiteten dafür unter anderem Grafik, Animationen, Effekte, Steuerung und Levelsystem.

Für Neueinsteiger dürfte Oblivion Remastered weiterhin der zugänglichere Weg nach Cyrodiil sein. Die Neuauflage verändert die Präsentation jedoch deutlich und kann das Spielgefühl der PC-Fassung von 2006 nicht vollständig ersetzen. Fans der ursprünglichen Art Direction, der klassischen Menüs und der gewachsenen Modding-Szene erhalten mit der GOG-Version nun eine komfortablere Alternative.

Das Update zeigt damit, dass Spieleerhalt mehr bedeutet als die Veröffentlichung technisch aufwendiger Neuauflagen. Während Oblivion Remastered den Klassiker an heutige Erwartungen anpasst, bewahrt GOG die historische Originalfassung und macht sie auf aktuellen PCs leichter zugänglich.

Welche Version von Oblivion bevorzugt ihr: das modernisierte Remaster oder das technisch verbesserte Original aus dem Jahr 2006? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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