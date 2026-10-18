Activision räumt Fehler bei Black Ops 7 ein – Kurswechsel mit Modern Warfare 4

Activision hat sich deutlich zur Kritik an Call of Duty: Black Ops 7 geäußert. Marketingchef Tyler Bahl räumte ein, dass der Publisher mit dem 2025 veröffentlichten Shooter nicht in allen Bereichen zufrieden gewesen sei und die Rückmeldungen aus der Community deutlich wahrgenommen habe.

Black Ops 7 konnte die hohen Erwartungen nach dem erfolgreichen Vorgänger nicht erfüllen. Besonders die schnelle Veröffentlichung nach Call of Duty: Black Ops 6 sorgte für Unmut, da sich viele Fans einen stärkeren Wechsel bei Szenario, Atmosphäre und spielerischer Ausrichtung gewünscht hatten.

Activision gesteht Fehler bei Black Ops 7 ein

Wie reagiert Activision auf die Kritik an Black Ops 7? Gegenüber The Game Business erklärte Bahl, dass intern nicht jeder Aspekt des jüngsten Black Ops-Ablegers positiv bewertet worden sei. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die kritischen Stimmen der Community bei den Planungen für kommende Titel berücksichtigt werden.

Ich glaube nicht, dass wir mit jedem Aspekt des letztjährigen Spiels zufrieden waren. Das Feedback haben wir laut und deutlich gehört.

Eine zentrale Rolle spielte nach Einschätzung des Activision-Managers die Veröffentlichung zweier Black Ops-Spiele in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Obwohl Black Ops 6 und Black Ops 7 unterschiedliche Zeiträume, Funktionen und Spielmöglichkeiten boten, fehlte vielen Fans der deutliche Stimmungswechsel, der normalerweise durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Call of Duty-Reihen entsteht.

Der Wunsch nach etwas Neuem sei bei der Community klar erkennbar gewesen. Activision hatte bereits angekündigt, künftig eine weitere Unterreihe innerhalb des Call of Duty-Universums etablieren zu wollen. Damit soll das Franchise langfristig mehr Abwechslung erhalten und nicht erneut zu schnell auf dieselbe Marke setzen.

Modern Warfare 4 soll verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Welche Konsequenzen zieht Activision für Modern Warfare 4? Der kommende Ableger soll Call of Duty wieder stärker als bodenständigen Militär-Shooter präsentieren. Infinity Ward setzt laut Bahl auf eine filmische Inszenierung, militärische Authentizität und jene kompromisslose Atmosphäre, mit der die Reihe über viele Jahre verbunden wurde.

Mit Modern Warfare 4 haben wir versucht, auf Grundlage dieses Feedbacks Anpassungen vorzunehmen. Wir kehren zu einem bodenständigen Militär-Shooter zurück, der filmisch und authentisch ist und Call of Duty wieder seine bekannte Schärfe verleiht.

Für Activision steht dabei nicht ausschließlich ein bestimmtes Verkaufsziel im Mittelpunkt. Entscheidend sei vielmehr, ob Modern Warfare 4 die Erwartungen der Fans erfüllt und eine stabile Grundlage für die weitere Entwicklung der Reihe schafft. Selbst gute Verkaufszahlen wären aus Sicht des Publishers kein ausreichender Erfolg, wenn das eigentliche Spiel bei der Community nicht gut ankommt.

Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 sowie PC. Die Kampagne führt unter anderem auf die koreanische Halbinsel und begleitet den südkoreanischen Soldaten Park Hyun Jun während einer groß angelegten Invasion. Gleichzeitig wird die Handlung rund um Captain Price fortgesetzt und das aktuelle Modern Warfare-Kapitel zu einem Abschluss gebracht.

Neue Ausrichtung für die Zukunft

Wie geht es nach Modern Warfare 4 mit Call of Duty weiter? Activision betrachtet Innovation als entscheidenden Faktor für die kommenden Jahre. Die Community erwarte neue, bessere oder zumindest deutlich andere Erfahrungen, weshalb bekannte Figuren und Elemente zwar zurückkehren könnten, zukünftige Spiele aber nicht dauerhaft an den bisherigen Unterreihen festhalten sollen.

Modern Warfare 4 wird damit zum wichtigen Test für den angekündigten Kurswechsel. Nach der Enttäuschung rund um Black Ops 7 muss Activision nun beweisen, dass das Feedback nicht nur gehört wurde, sondern tatsächlich Einfluss auf Atmosphäre, Gameplay und Kommunikation hat.

Was haltet ihr von Activisions Reaktion auf die Kritik an Call of Duty: Black Ops 7 und kann Modern Warfare 4 euer Vertrauen zurückgewinnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab