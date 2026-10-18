PS Plus Extra und Premium – Diese 8 Spiele sind ab 20. Oktober 2026 weg

PlayStation Plus verliert am 20. Oktober 2026 gleich zwei der stärksten Titel aus dem Spielekatalog. Sowohl das von Bloober Team entwickelte Silent Hill 2 als auch das gefeierte Rollenspiel Yakuza: Like a Dragon verschwinden aus den Stufen Extra und Premium.

Beide Spiele erhielten nach ihrer Veröffentlichung zahlreiche Auszeichnungen, Nominierungen und Höchstwertungen. Abonnenten bleiben damit nur noch wenige Tage, um die beiden umfangreichen Abenteuer zu beginnen oder bereits angefangene Spielstände rechtzeitig abzuschließen.

Acht Spiele verlassen den Katalog

Welche PS-Plus-Spiele verschwinden am 20. Oktober 2026? Insgesamt werden acht Titel aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium entfernt. Neben den beiden großen Namen sind mehrere Strategie-, Simulations- und Indie-Spiele betroffen.

Death Squared

Gloomhaven

Harvest Moon: Light of Hope

Jurassic World Evolution 2

Lake

Rogue Lords

Silent Hill 2

2 Yakuza: Like a Dragon

Nach der Entfernung reicht es nicht aus, die Spiele lediglich heruntergeladen zu haben. Anders als bei den monatlichen Essential-Spielen verlieren Mitglieder den Zugriff auf Titel aus dem Extra- und Premium-Katalog, sobald diese das Angebot verlassen. Wer anschließend weiterspielen möchte, muss das jeweilige Spiel kaufen.

Eine Ausnahme kann Yakuza: Like a Dragon darstellen. Das Rollenspiel gehörte im August 2022 zu den monatlichen PlayStation-Plus-Spielen. Wer es damals rechtzeitig seiner Bibliothek hinzugefügt hat, kann weiterhin darauf zugreifen, solange ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement besteht.

Besonders schmerzhafte Abgänge

Warum trifft der Abschied von Silent Hill 2 besonders hart? Das Remake erschien am 8. Oktober 2024 und modernisierte den psychologischen Horrorklassiker mit einer neuen Kameraperspektive, einem überarbeiteten Kampfsystem, erweiterten Gebieten und zusätzlichen Zwischensequenzen. Die Geschichte begleitet James Sunderland bei seiner Suche nach seiner verstorbenen Frau Mary in der nebelverhangenen Stadt Silent Hill.

Ausgerechnet kurz vor Halloween 2026 verschwindet damit eines der passendsten Horrorspiele aus dem Abo. Wer sich auf die Hauptgeschichte konzentriert und bereits begonnen hat, dürfte bis zum 20. Oktober 2026 zumindest noch eines der Enden erreichen können.

Bei Yakuza: Like a Dragon sieht die Lage deutlich schwieriger aus. Das rundenbasierte Rollenspiel rund um Ichiban Kasuga benötigt für einen durchschnittlichen Durchlauf ungefähr 50 Stunden. Die verbleibende Zeit reicht deshalb eher für einen ausführlichen Probelauf als für den Abschluss der gesamten Geschichte.

Neue Spiele stehen bereits bereit

Welche neuen PS-Plus-Spiele erscheinen am selben Tag? Sony gleicht die Abgänge am 20. Oktober 2026 mit einer neuen Auswahl für Extra und Premium aus. Zu den prominentesten Neuzugängen gehören Horizon Forbidden West, Mycopunk und Mafia: The Old Country.

Horizon Forbidden West kehrt dabei in den Spielekatalog zurück und schickt Aloy erneut in den gefährlichen Westen. Mafia: The Old Country erzählt dagegen eine düstere Gangstergeschichte im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts, während Mycopunk als missionsbasierter Koop-Looter-Shooter für bis zu vier Teilnehmer auf schnelle Gefechte und ungewöhnliche Waffen setzt.

Die neuen Titel können den Verlust von Silent Hill 2 und Yakuza: Like a Dragon zumindest teilweise auffangen. Wer eines der acht entfernten Spiele noch auf seiner persönlichen Liste hat, sollte die verbleibende Zeit dennoch nutzen.

Welchen der beiden großen Abgänge findet ihr schmerzhafter und welches Spiel möchtet ihr noch vor dem 20. Oktober 2026 abschließen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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