PlayStation Plus November 2026 – diese Spiele stehen auf der Wunschliste

Der November 2026 könnte für PlayStation Plus besonders spannend werden. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft bietet sich Sony die Gelegenheit, einige prominente Lücken im Angebot zu schließen und den unterschiedlichen Abo-Stufen neue Zugpferde zu spendieren.

Die monatlichen Spiele für November 2026 werden voraussichtlich am 28. Oktober 2026 vorgestellt und ab dem 3. November 2026 verfügbar sein. Bislang handelt es sich bei sämtlichen folgenden Kandidaten lediglich um Wünsche, nicht um bestätigte Neuzugänge.

Dragon’s Dogma 2 als großes Rollenspiel

Warum passt Dragon’s Dogma 2 zu PlayStation Plus? Capcoms Fantasy-Rollenspiel wäre ein starkes Hauptspiel für den November. Die offene Welt, dynamische Begegnungen mit gewaltigen Monstern und zahlreiche Möglichkeiten bei der Zusammenstellung der Gruppe versprechen viele Stunden Beschäftigung.

Besonders interessant wird der Kandidat durch Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, das am 9. Oktober 2026 erschienen ist. Eine Aufnahme des Hauptspiels bei den monatlichen Titeln könnte neue Kundschaft für die Erweiterung gewinnen.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören verschiedene Laufbahnen wie Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Dieb. Das Vasallensystem erlaubt es zudem, von anderen Nutzern erstellte Begleiter anzuheuern und die eigene Gruppe gezielt zusammenzustellen.

Sonic Racing: CrossWorlds zum Start des zweiten Jahres

Welche Argumente sprechen für Sonic Racing: CrossWorlds? Der Fun-Racer würde pünktlich zu den neuen Inhalten seines zweiten Jahres frischen Schwung erhalten. Geplant sind unter anderem ein Duellmodus, zusätzliche Spielfunktionen und Bayonetta als neuer Renncharakter.

Das Spiel setzt auf schnelle Kart-Rennen, bekannte Figuren aus dem Sonic-Universum und Strecken, die sich durch die CrossWorlds-Mechanik während eines Rennens verändern. Fahrzeuganpassungen, Gadgets und Online-Wettkämpfe erweitern das Paket.

Dank plattformübergreifendem Mehrspieler könnte eine Veröffentlichung über PlayStation Plus die aktive Community deutlich vergrößern. Da Sony regelmäßig Rennspiele in das monatliche Angebot aufnimmt, wäre dieser Wunsch zumindest nachvollziehbar.

Hi-Fi Rush als kompakter Überraschungshit

Was macht Hi-Fi Rush zu einer passenden Ergänzung? Zwischen zwei umfangreicheren Produktionen könnte das Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks für Abwechslung sorgen. Die Kampagne folgt dem angehenden Rockstar Chai bei seinem Kampf gegen einen mächtigen Konzern.

Angriffe, Kombinationen, Hindernisse und Animationen folgen dem Takt der Musik. Präzises Timing wird belohnt, bleibt dank der zugänglichen Spielmechanik aber keine zwingende Voraussetzung für den Fortschritt.

Der farbenfrohe Animationsstil, die markanten Figuren und kreative Bosskämpfe verleihen Hi-Fi Rush eine klare Identität. Als kleinerer, qualitativ hochwertiger Titel würde es die mögliche Auswahl für November sinnvoll abrunden.

Street Fighter 6 für den Extra-Katalog

Warum wäre Street Fighter 6 im November besonders passend? Der Kinostart des neuen Street Fighter-Films am 16. Oktober 2026 könnte das Interesse an Capcoms Prügelspiel erneut steigern. Eine Aufnahme in PlayStation Plus Extra würde diesen Zeitpunkt geschickt nutzen.

Neben der großen Kämpferauswahl bietet Street Fighter 6 klassische Duelle, umfangreiche Online-Funktionen und den World-Tour-Modus. Fortlaufende Zusatzinhalte sorgen dafür, dass der Titel auch lange nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung relevant bleibt.

Persona 3 Reload als umfangreiches JRPG

Welche Rolle könnte Persona 3 Reload im Katalog übernehmen? Das Rollenspiel wäre der ideale Gegenpol zu einem kompetitiven Titel wie Street Fighter 6. Seine Mischung aus Schulalltag, sozialen Beziehungen, rundenbasierten Kämpfen und düsteren Geheimnissen liefert ein umfangreiches Einzelspielerabenteuer.

Premium-Mitglieder können Persona 3 Reload bereits über eine dreistündige Testversion ausprobieren. Die komplette Fassung bei PlayStation Plus Extra anzubieten, wäre deshalb ein deutlicher Schritt über das bisherige Angebot hinaus.

Armored Core 6 für anspruchsvolle Einsätze

Was würde Armored Core 6 zum Angebot beitragen? FromSoftwares Mech-Actionspiel richtet sich an Fans fordernder Gefechte und detaillierter Maschinenanpassungen. Unterschiedliche Waffen, Beine, Generatoren und weitere Bauteile erlauben zahlreiche Konfigurationen.

Die intensiven Missionen und Bosskämpfe würden dem Extra-Katalog einen technisch geprägten Actiontitel hinzufügen. Gleichzeitig hebt sich Armored Core 6 deutlich von den anderen Kandidaten dieser Wunschliste ab.

Stellar Blade als modernes Actionhighlight

Warum bleibt Stellar Blade ein großer Wunschkandidat? Das Actionspiel von Shift Up kombiniert schnelle Kämpfe mit einer postapokalyptischen Welt und einer aufwendig inszenierten Handlung. Im Extra-Katalog könnte es zu einem der sichtbarsten Neuzugänge des Monats werden.

Für Premium-Abonnenten steht bereits eine zeitlich begrenzte Testversion zur Verfügung. Eine Aufnahme der Vollversion wäre zudem eine gute Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf den angekündigten Nachfolger Stellar Blade: Blood Rain zu lenken.

Parasite Eve für den Klassiker-Katalog

Welcher Klassiker würde PlayStation Plus Premium aufwerten? Parasite Eve gehört seit Jahren zu den häufig genannten Wünschen für moderne PlayStation-Konsolen. Das 1998 veröffentlichte Horror-Rollenspiel begleitet die New Yorker Polizistin Aya Brea während einer übernatürlichen Katastrophe.

Das Spiel verbindet Rollenspielsysteme und Horror mit freier Bewegung während der Kämpfe. Seine ungewöhnliche Mischung hebt Parasite Eve bis heute von klassischen Survival-Horror-Titeln und traditionellen japanischen Rollenspielen ab.

Eine Veröffentlichung im Klassiker-Katalog würde das Original wieder komfortabel auf aktueller PlayStation-Hardware zugänglich machen. Nach den regelmäßigeren Premium-Erweiterungen der vergangenen Monate wäre Parasite Eve ein besonders prestigeträchtiger Neuzugang.

Welche Spiele wünscht ihr euch für PlayStation Plus im November 2026? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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