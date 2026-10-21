PS Plus Extra und Premium verlieren GTA 5 und Red Dead Redemption 2 im November 2026

PlayStation Plus verliert im November 2026 gleich zwei der größten Open-World-Spiele aus dem Hause Rockstar Games. Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 verlassen den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium am 17. November 2026.

Abonnenten haben damit nur noch knapp vier Wochen Zeit, um Los Santos zu erkunden oder die Geschichte von Arthur Morgan fortzusetzen. Beide Titel gehören seit Jahren zu den bekanntesten und am besten bewerteten Spielen ihres Genres.

Zwei Rockstar-Hits verlassen den Spielekatalog

Welche Spiele verschwinden aus PlayStation Plus? Grand Theft Auto 5 wird in seinen PS4- und PS5-Versionen aus dem Katalog entfernt. Bei Red Dead Redemption 2 betrifft der Abgang die PS4-Fassung, die dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der PS5 gespielt werden kann.

Wer einen der beiden Titel ausschließlich über PlayStation Plus Extra oder Premium nutzt, verliert nach dem 17. November 2026 den Zugriff. Das gilt auch dann, wenn das jeweilige Spiel bereits vollständig auf der Konsole installiert ist.

Separat gekaufte Fassungen bleiben selbstverständlich spielbar. Auch vorhandene Spielstände werden durch die Entfernung nicht automatisch gelöscht und können nach einem Kauf oder einer späteren Rückkehr in den Katalog erneut verwendet werden.

Anders als die monatlichen Spiele von PlayStation Plus Essential bleiben Titel aus dem Extra- und Premium-Katalog nicht dauerhaft mit dem Konto verbunden. Sony und die beteiligten Publisher können sie im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierungen wieder aus dem Angebot nehmen.

Auffälliges Timing vor Grand Theft Auto 6

Warum sorgt der Termin für Aufmerksamkeit? Die Entfernung erfolgt nur zwei Tage vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6. Rockstars neues Open-World-Abenteuer erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

Ob zwischen beiden Terminen tatsächlich ein direkter Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt. Das Timing dürfte dennoch für Diskussionen sorgen, schließlich gehören Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 zu den wichtigsten Spielen im aktuellen PS-Plus-Katalog.

Grand Theft Auto 5 erschien ursprünglich am 17. September 2013 und wurde anschließend für mehrere Konsolengenerationen umgesetzt. Red Dead Redemption 2 folgte am 26. Oktober 2018 und überzeugte vor allem mit seiner detaillierten Spielwelt, der umfangreichen Handlung und Arthur Morgan als Hauptfigur.

Eine spätere Rückkehr der beiden Spiele zu PlayStation Plus ist durchaus denkbar. Rockstar-Titel wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach in verschiedene Abo-Dienste aufgenommen und nach einigen Monaten wieder entfernt.

Nachschub für Extra und Premium

Welche neuen Spiele bietet PlayStation Plus im Gegenzug? Seit dem 20. Oktober 2026 stehen unter anderem Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West und Mycopunk im Spielekatalog bereit. Damit erhalten Abonnenten weiterhin mehrere umfangreiche Alternativen aus unterschiedlichen Genres.

Für den 27. Oktober 2026 sind zudem Poppy Playtime: Chapter 2, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition und Monster Energy Supercross 25 angekündigt. Diese zweite Oktober-Welle wurde zunächst für ausgewählte Regionen genannt.

Die monatlichen Spiele für PlayStation Plus Essential im November 2026 dürften voraussichtlich am 28. Oktober 2026 vorgestellt werden. Ob darunter ein ähnlich großer Ersatz für die beiden Rockstar-Abgänge wartet, bleibt abzuwarten.

Werdet ihr Grand Theft Auto 5 oder Red Dead Redemption 2 vor dem 17. November 2026 noch einmal über PlayStation Plus spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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