PS Plus Extra, Premium am 20. Oktober – Horizon Forbidden West, Mafia, Mycopunk

PlayStation Plus erhält am 20. Oktober 2026 drei weitere Spiele für den Katalog von Extra und Premium. Mit Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country und Mycopunk deckt Sony dabei gleich drei unterschiedliche Größenordnungen ab, vom großen First-Party-Abenteuer über ein erzählerisches Actionspiel bis zum kooperativen Indie-Shooter.

Die zweite Oktober-Welle folgt auf The Midnight Walk, das bereits am 15. Oktober 2026 hinzugefügt wurde. Seit Juni 2026 verteilt Sony neue Katalogspiele zunehmend auf mehrere kleinere Veröffentlichungen innerhalb eines Monats, statt sämtliche Titel an einem einzigen Termin bereitzustellen.

Drei unterschiedliche Neuzugänge

Welche Spiele ergänzt PlayStation Plus am 20. Oktober 2026? Das neue Trio steht Mitgliedern von PlayStation Plus Extra und Premium zur Verfügung. Während Horizon Forbidden West auch auf der PS4 angeboten wird, benötigen Mafia: The Old Country und Mycopunk eine PS5.

Horizon Forbidden West: Das Open-World-Abenteuer mit Aloy kehrt in den Spielekatalog zurück. Der Titel war bereits von Februar 2023 bis September 2024 Bestandteil des Abonnements und kann nun erneut über PlayStation Plus Extra und Premium gespielt werden.

Das Open-World-Abenteuer mit Aloy kehrt in den Spielekatalog zurück. Der Titel war bereits von Februar 2023 bis September 2024 Bestandteil des Abonnements und kann nun erneut über PlayStation Plus Extra und Premium gespielt werden. Mafia : The Old Country: Das Third-Person-Action-Adventure führt ins Sizilien der frühen 1900er-Jahre. Als Enzo Favara kämpfen Abonnenten ums Überleben und versuchen, sich innerhalb der organisierten Kriminalität einen Namen zu machen.

Das Third-Person-Action-Adventure führt ins Sizilien der frühen 1900er-Jahre. Als Enzo Favara kämpfen Abonnenten ums Überleben und versuchen, sich innerhalb der organisierten Kriminalität einen Namen zu machen. Mycopunk: Der missionsbasierte Looter-Shooter erscheint am 20. Oktober 2026 weltweit für PS5 und landet direkt zum vollständigen Release im Spielekatalog. Bis zu vier Teilnehmer treten gemeinsam gegen außerirdische Pilzkreaturen an und verbessern ihre Roboter mit zahlreichen Upgrades.

Gerade Mycopunk bringt als Day-One-Veröffentlichung frischen Wind in das Angebot. Horizon Forbidden West richtet sich dagegen an Fans umfangreicher Einzelspieler-Abenteuer, während Mafia: The Old Country eine kompaktere und stärker inszenierte Geschichte bietet.

Weitere Oktober-Inhalte für Abonnenten

Welche weiteren Spiele gehören zum Oktober-Programm? Neben den drei neuen Haupttiteln ergänzt Sony das Premium-Angebot am 20. Oktober 2026 um Dino Crisis 2 und RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Damit erhalten Premium-Mitglieder zusätzlich ein klassisches Dinosaurier-Abenteuer und eine umfangreiche Freizeitpark-Simulation.

Für den weiteren Monatsverlauf sind außerdem Poppy Playtime: Kapitel 2, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition und Monster Energy Supercross 25: The Official Video Game vorgesehen. Damit reicht das Oktober-Angebot von Horror und japanischem Rollenspiel bis zum Motocross-Rennspiel.

Auch die monatlichen Essential-Spiele bleiben weiterhin relevant. F1 25, Earth Defense Force: World Brothers 2 und Hunt: Showdown 1896 können noch bis zum 2. November 2026 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Anschließend bleiben sie mit einer aktiven Mitgliedschaft spielbar.

Die Rückkehr von Horizon und Mafia

Warum sind Horizon Forbidden West und Mafia: The Old Country besonders interessant? Mit Horizon Forbidden West holt Sony eines seiner bekanntesten First-Party-Spiele zurück. Wer Aloys Reise während der ersten Verfügbarkeit verpasst hat, erhält damit eine weitere Gelegenheit, die Maschinenwelt auf PS4 oder PS5 zu erkunden.

Mafia: The Old Country sorgt zugleich dafür, dass inzwischen jeder Teil der Mafia-Reihe in irgendeiner Form bei PlayStation Plus vertreten war. Mafia 3 gehörte im August 2018 zu den monatlichen Spielen, Mafia: Definitive Edition folgte im Februar 2023 und Mafia 2: Definitive Edition wurde später ebenfalls in den Katalog aufgenommen.

Welchen der drei neuen PS-Plus-Titel startet ihr zuerst und welcher Neuzugang ist euer persönliches Highlight? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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