God of War Ragnarök – Prime 1 zeigt riesige Thor-Statue, Preis und Details

Prime 1 Studio erweitert seine Real Elite Masterline um eine gewaltige Thor-Statue aus God of War Ragnarök. Das Sammlerstück im Maßstab 1 zu 3 kostet umgerechnet rund 1.421 Euro und soll zwischen November 2026 und Februar 2027 ausgeliefert werden.

Die reguläre Ausführung ist auf lediglich 100 Exemplare limitiert und kann aktuell nur noch über eine Warteliste angefragt werden. Eine ausdrücklich bestätigte Verfügbarkeit für Deutschland gibt es bislang nicht. Unabhängig davon dürften zusätzlich hohe Versandkosten und mögliche Einfuhrabgaben anfallen.

Ein Schwergewicht für die Sammlung

Wie groß ist die neue Thor-Statue? Mit einer Höhe von etwa 105 Zentimetern, einer Breite von 83 Zentimetern und einer Tiefe von 61 Zentimetern benötigt der Donnergott reichlich Platz. Noch beeindruckender fällt das Gewicht aus, denn die aus Polystone und weiteren Materialien gefertigte Statue bringt ungefähr 55 Kilogramm auf die Waage.

Prime 1 Studio will jedes Exemplar deshalb in drei separaten Kartons verschicken. Da es sich bei den bisher gezeigten Modellen noch um Prototypen handelt, können sich die finalen Abmessungen um bis zu zehn Prozent verändern. Beim Gewicht hält der Hersteller sogar eine Abweichung von bis zu zehn Kilogramm für möglich.

Optisch orientiert sich das Sammlerstück direkt an der wuchtigen Darstellung Thors aus God of War Ragnarök. Neben seiner mehrschichtigen Lederrüstung wurden unter anderem Tätowierungen, Narben, Metallverzierungen und ein abnehmbarer Stoffumhang nachgebildet. Mjölnir verfügt über eine LED-Beleuchtung, wobei die endgültige Stromversorgung noch nicht festgelegt wurde.

Aufwendige Basis und teure Deluxe-Ausführung

Welche Details bietet die Thor-Statue? Die vereiste Basis zeigt Huginn und Muninn sowie eine große steinerne Darstellung von Odin. Damit greift Prime 1 Studio nicht nur Thors Design, sondern auch dessen schwierige Beziehung zu seinem Vater und die Handlung von God of War Ragnarök auf.

Für besonders ambitionierte Sammler erscheint zusätzlich eine Deluxe Bonus Version für umgerechnet rund 1.776 Euro. Sie ist auf 299 Exemplare limitiert und bietet deutlich mehr Möglichkeiten zur individuellen Präsentation:

Zwei austauschbare Köpfe mit ernstem und wütendem Gesichtsausdruck

Drei austauschbare linke Arme mit gesenktem, erhobenem oder zurückgerufenem Mjölnir

Ein separater Ständer für den zusätzlichen Kopf

LED-Effekte in den Augen, in Mjölnir und beim Zurückrufen der Waffe

Ein eigenständiges Ausstellungsmodell von Mjölnir

Ein abnehmbarer Stoffumhang

In der Pose, in der Thor seinen Hammer zurückruft, erreicht die Deluxe-Ausführung eine Höhe von etwa 118 Zentimetern. Das Gesamtgewicht steigt auf rund 57 Kilogramm. Für diese Variante sind derzeit nur noch wenige Vorbestellplätze verfügbar.

Kratos erhält ein passendes Gegenstück

Welche weitere God of War-Statue ergänzt Thor? Innerhalb derselben Reihe bietet Prime 1 Studio auch Kratos im Maßstab 1 zu 3 an. Die reguläre Version kostet umgerechnet ebenfalls rund 1.421 Euro, ist etwa 95 Zentimeter hoch und wiegt ungefähr 51,5 Kilogramm.

Auch Kratos ist auf 100 Exemplare limitiert und derzeit nur über eine Warteliste erhältlich. Die Auslieferung ist für den Zeitraum von April 2027 bis Juli 2027 vorgesehen. Gemeinsam bilden beide Figuren ein enorm großes und kostspieliges Schaustück zu God of War Ragnarök, das ursprünglich am 9. November 2022 erschien.

Würdet ihr euch Thor für rund 1.421 Euro in die Sammlung stellen oder ist bei diesem Preis selbst für den Donnergott Schluss? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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