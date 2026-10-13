God of War Laufey: PlayStation Direct enthüllt Collector’s Box

Am 16. Februar 2027 erscheint God of War Laufey exklusiv für die PlayStation 5. Seit dem 29. September laufen die Vorbestellungen für das neue Action-Abenteuer von Santa Monica Studio. Jetzt hält Sony noch ein weiteres Schmankerl für die vorfreudige Fan-Gemeinde bereit.

Die verschiedenen Editionen von God of War Laufey

Im PlayStation Store sind aktuell zwei verschiedene Editionen des kommenden God of War-Abenteuers vorbestellbar: Die Standard Edition für 79,99 Euro und die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro. Die Deluxe Version enthält neben dem Hauptspiel ein digitales Artbook, den Soundtrack zum Game, ein Ingame-Ressourcenpaket sowie das Ausrüstungsset „Dunkle Alchemie“.

Wer zunächst lediglich die Standard Edition möchte, hat später immer noch die Möglichkeit, sich das Deluxe-Upgrade für 10,00 Euro zu holen. Zudem erhalten Vorbesteller unabhängig von der präferierten Edition ebenfalls das Ingame-Ressourcenpaket, das „Letzter Wunsch“-Rüstungsset und das „Goldene Blätter“-Aussehen für Phranque als Boni. Was genau in dem Ingame-Ressourcenpaket steckt, ist bislang nicht bekannt.

Eine klassische Collector’s Edition gab es bislang nicht – und das wird vermutlich auch weiterhin so bleiben. Damit Fans der Reihe dennoch die Möglichkeit haben, sich dekorative Sammlerobjekte ins heimische Regal zu stellen, hat Sony jetzt eine Sammlerbox vorgestellt. Diese ist allerdings nur separat von Spiel erhältlich.

Die Inhalte der Collector’s Box

Die God of War Laufey-Box enthält eine Statue von Faye in Kampfpose aus Kunstharz, die obendrein über eine Leuchtfunktion verfügt. Neben der Figur ist außerdem ein Orakeldeck mit 51 Karten enthalten. Jede einzelne davon ist individuell gestaltet und enthält eine Botschaft, die von Fayes Reise inspiriert ist.

Da aller guten Dinge bekanntlich 3 sind, gibt es zudem noch ein physisches Mini-Artbook, das Konzeptzeichnungen des Entwicklerteams zur Spielwelt enthält. So schick das Ganze auch aussieht, so hat es auch einen stolzen Preis: God of War Laufey-Sammlerbox schlägt immerhin mit 149,99 Euro im PlayStation Store zu Buche.

© SIE/Santa Monica Studio

Darum geht es in God of War Laufey

Stand bislang stets Kratos im Mittelpunkt der Handlung – zuletzt in God of War von 2018 und dem Nachfolger „Ragnarök“ gemeinsam mit seinem Sohn Atreus –, dreht sich diesmal alles um Ehefrau und Mutter Faye (Laufay). Wer die beiden Vorgänger kennt, weiß, dass Faye verstorben ist. Doch die God of War-Reihe wäre nicht dasselbe, wenn wirklich alles mit dem Tod enden würde.

Während Kratos und Atreus noch um Faye trauern und in den neun Welten der nordischen Mythologie mit reichlich Gefahren und Abenteuern konfrontiert sind, sieht sich diese nach ihrem Ableben mit eigenen Herausforderungen konfrontiert.

Die Kriegerin erwacht im Allwann (möglicherweise entlehnt von Annwn aus der walisischen Mythologie), wo verstorbene Götter und Figuren aus verschiedenen Mythologien um die Macht ringen. Das fremde Land ist erfüllt von gefährlicher Magie und Faye muss alles daran setzen, um ihre Familie zu beschützen.

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Doch Faye ist in ihrem Kampf nicht allein. Rue und Phranque begleiten sich auf ihrer Reise. Rue ist ein verzaubertes Band und die treue Beschützerin von Fayes mächtigem wie mysteriösem Schwert. Phranque ist ein sprechender, galertartiger und kosmischer Würfel mit einer tiefen Verbindung zum Allwann.

Was haltet ihr davon, dass die Geschichte von Faye erzählt wird, beziehungsweise man selbst in ihre Rolle schlüpft? Und was meint ihr zur Sammlerbox (und dem Preis)? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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