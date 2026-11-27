Jäger in World of Warcraft: Forever profitieren von einem Hotfix: Ihre Begleiter können mit einfachen Nahkampfangriffen wieder kritische Treffer erzielen. Zuvor lag die kritische Trefferchance bei diesen Angriffen aufgrund eines Fehlers bei null Prozent. Blizzard hat außerdem das Verhalten der beschworenen Falken überarbeitet.

Die Änderungen stehen in Blizzards offiziellen Hotfix-Notizen vom 25. November 2026. Für Jäger, die regelmäßig mit einem Begleiter kämpfen, ist die Fehlerbehebung unmittelbar relevant: Dessen normale Nahkampftreffer können nun wieder kritisch ausfallen. Wie stark sich das auf den Schaden einzelner Builds auswirkt, beziffert Blizzard nicht.

Beschworene Falken greifen zuverlässiger an

Besonders für die Spezialisierung Tierherrschaft gibt es weitere Korrekturen. Beschworene Falken greifen jetzt das beim Wirken ausgewählte Ziel an, selbst wenn der gewöhnliche Begleiter auf „Passiv“ steht. Haben sie gerade kein Ziel, wenden sie sich dem aktuellen Ziel des Jägers zu. Außerdem lag ihre kritische Trefferchance laut Blizzard bislang um ungefähr fünf Prozent unter dem vorgesehenen Wert; auch das wurde behoben.

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Die Falken lassen sich nun über „Begleiter freigeben“ oder per Rechtsklick auf ihr Symbol entfernen. Das gibt euch mehr Kontrolle, wenn ein Kampf endet oder ihr den Begleiter wechseln möchtet. Eine feste Schadenssteigerung für alle Jäger lässt sich aus den Hotfix-Notizen allerdings nicht ableiten, weil Talente und Begleiterwahl unterschiedlich sind.

Die Korrekturen betreffen eine besonders häufig gespielte Klasse: In der aktuellen Charakterstatistik von Raider.IO stehen Jäger bei 15,1 Prozent der erfassten Figuren an erster Stelle. Die Zahl beschreibt erfasste Charaktere, nicht einzelne Spieler. Auch Hexenmeister-Begleiter waren vom Fehler mit der kritischen Trefferchance bei einfachen Nahkampfangriffen betroffen; Blizzard nennt für sie dieselbe Fehlerbehebung.

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