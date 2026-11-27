Orte der Gnade sind eure Schnellreisepunkte und Rastplätze in Elden Ring. Auf unseren Karten könnt ihr zwischen Zwischenland, Unterwelt und Reich der Schatten wechseln und jeden erfassten Ort direkt öffnen. Die nachfolgenden Listen führen 418 bereits verortete Gnadenplätze direkt zu ihrem Kartenmarker. Die Übersicht ist nach Kartenwelt gegliedert und erhebt noch keinen Anspruch auf sämtliche Gnadenorte des Spiels.

Interaktive Karte für Elden Ring Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Zur separaten DLC-Karte mit Gnadenfilter · So funktionieren Orte der Gnade und Schnellreise

Zwischenland (283) · Unterwelt (30) · Reich der Schatten (104)

So findet ihr den richtigen Weg zum Gnadenort

Ein Kartenpunkt kann unter der sichtbaren Oberfläche liegen. Wechselt zunächst in die passende Kartenwelt: Zwischenland, Unterwelt oder Reich der Schatten. In Burgen und Höhlen ist der Eingang meist wichtiger als die direkte Luftlinie. Zwei gleich benannte Gnaden können zudem zu verschiedenen Weltzuständen gehören; die Einträge bleiben deshalb separat erhalten.

Zwischenland: 283 Orte der Gnade

Ort der Gnade Karte Abgelegene Zelle Fundort Abseits von Caelids Nordhochstraße Fundort Abwasserkanal Fundort Alter Altustunnel Fundort Altus-Plateau Fundort Altustunnel Fundort An der Großen Brücke Fundort Audienzpfad Fundort Aufzug von Schloss Morne Fundort Außenwall – Phantombaum Fundort Außenwall – Schlachtfeld Fundort Aussichtshügel des Erdenbaums Fundort Baum der Pracht Fundort Befestigtes Anwesen – Erdgeschoss Fundort Brücke der Sünde Fundort Brücke der Torstadt Fundort Brücke des Opfers Fundort Brückenrampe des Osttors Fundort Der erste Schritt Fundort Die Klamm Fundort Die Vier Glockentürme Fundort Donnerstrom Fundort Donnerstromhöhle Fundort Dorf der Albinaurics Fundort Dorf der Rasenden Flamme – Rand Fundort Drachenfürst Placidusax Fundort Drachenhügelhöhle Fundort Drachentempel Fundort Drachentempel – Altar Fundort Drachentempel – Aufzug Fundort Drachentempel – Dach Fundort Drachentempel – Transept Fundort Dritte Kirche von Marika Fundort Eingang zum Lehrsaal Fundort Eisiger See Fundort Eldenthron Fundort Eldenthron Fundort Elphael – Innenwall Fundort Entführerjungfern Fundort Entstellte Katakomben Fundort Erdschlundhöhle Fundort Erste Kirche von Marika Fundort Erstes Gelmirlager Fundort Festung Faroth Fundort Feuerriese Fundort Forum der Debatte Fundort Friedhof der Gestrandeten Fundort Fuß der Schmiede Fundort Fuß der Vier Glockentürme Fundort Fäulnisbalkon Fundort Gabelung des Drachenhügels Fundort Gaeltunnel Fundort Gaeltunnel – Hintereingang Fundort Gassen von Sellia Fundort Gebetsraum Fundort Gefäßburg Fundort Geheimpfad zum Haligbaum Fundort Geweihtes Schneefeld Fundort Geweihtes Schneefeld – Katakomben Fundort Godrick, der Verpflanzte Fundort Grab des heiligen Helden Fundort Grab des Helden von Auriza Fundort Grab des Helden von Gelmir Fundort Grab des heroischen Riesentöters Fundort Grabstein der Riesen Fundort Große Bibliothek von Raya Lucaria Fundort Große Brücke von Farum Fundort Große Waldbrücke Fundort Großer Aufzug von Dectus Fundort Großer Aufzug von Rold Fundort Gräberwall Fundort Gästehalle Fundort Götterbrücke Fundort Götterbrücke Fundort Hainhöhle Fundort Haligbaum – Krone Fundort Haligbaum – Stadt Fundort Haligbaum – Stadtplatz Fundort Haligbaum – Wurzeln Fundort Halle des Kastellans Fundort Handwerkerhütte Fundort Hauptstadtwall Fundort Haupttor der Akademie Fundort Haupttor des Anwesens von Caria Fundort Haus Vulkan Fundort Heiligenbrücke Fundort Heiliger Turm von Caelid: Keller Fundort Heiliger Turm von Caelid: Mitte Fundort Heiliger Turm von Limgrave Fundort Heiliger Turm von Liurnia Fundort Heiliger Turm von Ost-Altus Fundort Heiliger Turm von West-Altus Fundort Heiliger Turm von West-Altus: Tor Fundort Heiliger Turm von Ost-Altus: Tor Fundort Herabgestürzte Ruinen des Seenlands Fundort Herz von Aeonia Fundort Hinter dem Anwesen von Caria Fundort Hinter dem Schloss Fundort Hochstraßen-Höhle Fundort Höhle der Verlorenen Fundort Höhle des Geisterrufers Fundort Höhle des Gräberwalls Fundort Höhle des Weisen Fundort Höhle des Wissens Fundort Hütte am Sturmhügel Fundort Hütte des abgeschiedenen Händlers Fundort Hütte des abgeschiedenen Händlers Fundort Hütte des Einsiedlerhändlers Fundort Hütte des Kriegsmeisters Fundort Hütte des Künstlers Fundort Hütte des Künstlers Fundort Hütte des Rächers Fundort Hütte des schlummernden Wolfs Fundort Inneres Aeonia Fundort Inneres Geweihtes Schneefeld Fundort Isolierter heiliger Turm Fundort Kammer auf Aufzugsseite Fundort Kammer auf Torseite Fundort Kammer außerhalb des Platzes Fundort Katakomben am Klippenfuß Fundort Katakomben am Wegesende Fundort Katakomben der Kriegsopfer Fundort Katakomben der Schwarzen Klinge Fundort Katakomben des Gräberwalls Fundort Katakomben des Pfählers Fundort Katakomben des Riesengipfels Fundort Katakomben von Caelid Fundort Katakomben von Leyndell Fundort Katakomben von Wyndham Fundort Kathedrale der Drachenkommunion Fundort Kathedrale der Verlorenen Fundort Kathedrale von Manus Celes Fundort Kerkerhöhle Fundort Kirche der Drachenkommunion Fundort Kirche der Finsternis Fundort Kirche der Gelübde Fundort Kirche der Inhibition Fundort Kirche der Kerkergemeinde Fundort Kirche der Ruhe Fundort Kirche der Seuche Fundort Kirche des Kuckucks Fundort Kirche von Bellum Fundort Kirche von Elleh Fundort Klagengrab von Morne Fundort Konvertierter Turm Fundort Krabbenkocherhütte Fundort Kreuzung der Altus-Hochstraße Fundort Kristallhöhle am See Fundort Kristallhöhle der Akademie Fundort Kristalltunnel von Raya Lucaria Fundort Kristalltunnel von Sellia Fundort Kristallwälder Fundort Königliches Observatorium Fundort Küstenhöhle Fundort Lennes Turm Fundort Leyndell, Aschene Hauptstadt Fundort Magmalindwurm Makar Fundort Malenia, Göttin der Fäulnis Fundort Malerische Insel Fundort Maliketh, die Schwarze Klinge Fundort Margit, das Grausame Mal Fundort Mausoleumsgelände Fundort Mondlichtaltar Fundort Mündung des Donnerstroms Fundort Neben dem Hain der Krater Fundort Neben dem Wallkerker Fundort Neuntes Gelmirlager Fundort Niedere Erdenbaumkatakomben Fundort Niedere Erdenbaumkirche Fundort Nordhochstraße von Liurnia Fundort Nordseite der Festung Gael Fundort Nordseite der Torstadt Fundort Nordseite des Agheel-Sees Fundort Nördliches Seeufer von Liurnia Fundort Obere Ebene des Anwesens Fundort Ordina, Stadt der Liturgien Fundort Osttor von Raya Lucaria Fundort Parfümeursgrotte Fundort Pilgerkirche Fundort Promenade des Haligbaums Fundort Randgebiete des leidenden Dorfs Fundort Randgebiete des Totenwasser-Dorfs Fundort Randgebiete von Nebelwald Fundort Rannis Kammer Fundort Rannis Turm Fundort Refugium der Bestien Fundort Refugium des Erdenbaums Fundort Refugium des Erdenbaums Fundort Ruinen an der Küste Fundort Ruinen des Labyrinths Fundort Ruinen des Urschneetals Fundort Ruinen eines Wegpunkts – Keller Fundort Ruinen von Caelem Fundort Ruinen von Laskyar Fundort Ruinen von Zamor Fundort Ruinenübersäter Abgrund Fundort Ruinenübersäter Abgrund – Aussichtspunkt Fundort Rykard, Fürst der Blasphemie Fundort Schattenburg – Inneres Tor Fundort Schattenburg – Wall Fundort Schlafgemach der Königin Fundort Schlafgemach der Königin Fundort Schloss Sol – Dach Fundort Schloss Sol – Haupttor Fundort Schlossplatz Rotmähne Fundort Schmiede der Riesen Fundort Schulklassenraum Fundort Schwelende Kirche Fundort Schwelender Wall Fundort Seeklippen Fundort Seeufer von Liurnia Fundort Seitengruft von Auriza Fundort Sellias Aufgang Fundort Sellias Versteck Fundort Stein-Pavillon am See Fundort Sternengeißel Radahn Fundort Stillwasserhöhle Fundort Straße der Sünde Fundort Straße der Sünde – Seitenpfad Fundort Straße zum Anwesen Fundort Straßenbalkon Fundort Sturmbalkon Fundort Sturmfuß-Katakomben Fundort Sturmschleier-Haupttor Fundort Sturmschleier-Klippen Fundort Sumpfufer von Aeonia Fundort Südaltar Fundort Süden des Aussichtsturms Fundort Südhochstraße von Caelid Fundort Südhochstraße von Liurnia Fundort Südliches Sumpfufer von Aeonia Fundort Südseite des Agheel-Sees Fundort Südtor von Raya Lucaria Fundort Tafel der Gnade Fundort Tempel von Eiglay Fundort Tempelviertel Fundort Throngruft von Sellia Fundort Tiefe der Verlorenen Fundort Tiefer Brunnen des Siofra Fundort Todberührte Katakomben Fundort Torstadt der Akademie Fundort Trübflusshöhle Fundort Trübflusskatakomben Fundort Trübflussküste Fundort Tunnel von Limgrave Fundort Tunnel von Morne Fundort Tunnel von Yelough Anix Fundort Tunnel zum Schloss Fundort Turmbrücke von Limgrave Fundort Turmbrücke von Liurnia Fundort Unpassierbare große Brücke Fundort Untere Ebene des Anwesens Fundort Untere Hauptstadtkapelle Fundort Unterirdische Inquisitionskammer Fundort Unterirdische Straße Fundort Urschneetal – Aussichtspunkt Fundort Urzauberer Azur Fundort Verbotene Lande Fundort Verfallende Ruinen der Abtrünnigen Fundort Verfallenes Bestiengrab Fundort Verfallenes Bestiengrab – Tiefen Fundort Verhülltes Klammdorf Fundort Verlassene Höhle Fundort Verlassener Sarg Fundort Versiegelter Tunnel Fundort Vierte Kirche von Marika Fundort Vor dem Tor Fundort Vulkanhöhle Fundort Wall von Schloss Morne Fundort Wallpfad Fundort Wallturm Fundort Weißkammstraße Fundort Westlicher Drachenhügel Fundort Westlicher Hauptstadtwall Fundort Westseite der Festung Haight Fundort Windmühlendorf Fundort Windmühlenhügel Fundort Zaubererinsel Fundort Ächtung der Rasenden Flamme Fundort Östlicher Hauptstadtwall Fundort Östlicher Hauptstadtwall Fundort Östliches Seeufer von Liurnia Fundort Östliches Tafelland Fundort

Unterwelt: 30 Orte der Gnade

Ort der Gnade Karte Aquäduktklippen Fundort Astel, Ausgeburt des Abgrunds Fundort Becken der Großen Fälle Fundort Bodenbrunnen am Siofra Fundort Brunnenboden an der Ainsel Fundort Drachenblutsoldat von Nokstella Fundort Dynastiemausoleum – Eingang Fundort Dynastiemausoleum – Mitte Fundort Großer Kreuzgang Fundort Hauptarm der Ainsel Fundort Heilige Stätte der Nacht Fundort Imitator-Träne Fundort Kamm der Großen Fälle Fundort Kokon des Himmlischen Fundort Namenlose Ewige Stadt Fundort Nokron, die Ewige Stadt Fundort Nokstella, die Ewige Stadt Fundort Palastallee Fundort Schleusentor der Ainsel Fundort Thron des Todesprinzen Fundort Tiefen von Tiefwurz Fundort Ufer des Fäulnissees Fundort Ufer des Siofra Fundort Unter dem Brunnen Fundort Unterlauf der Ainsel Fundort Wald der Ahnen Fundort Wald der Jünger Fundort Wasserfallbecken von Nokstella Fundort Wurzelfurt Fundort Wurzelklippen Fundort

Reich der Schatten: 105 Orte der Gnade

Ort der Gnade Karte Abgrundwald Fundort Aussicht von Scadu Fundort Belurat, Turmsiedlung Fundort Berghang des Klingengipfels Fundort Bonny-Dorf Fundort Brücke zum Dorf Fundort Charos verstecktes Grab Fundort Debattierraum Fundort Der Riss Fundort Der Ruheort des grausigen Drachens Fundort Drachengrube Fundort Drachengrube, Endstation Fundort Drei-Wege-Kreuzung Fundort Dunkellichtkatakomben Fundort Eingang zur dunklen Kammer Fundort Enir-Ilim – Innenwall Fundort Erster Turm Fundort Festung des Tadels Fundort Fingergeburtsstätte Fundort Fingerruinen von Rhia Fundort Fingersteinhügel Fundort Fuß der uralten Ruinen Fundort Fuß des Klingengipfels Fundort Fuß des Scadubaums Fundort Grabfeld-Ebene Fundort Große Brücke im Norden Fundort Großer Altar der Drachenkommunion Fundort Halle des Pfarrhauses Fundort Himmelblaues Ufer Fundort Hinter der Festung des Tadels Fundort Hinterland Fundort Hinterlandbrücke Fundort Hochstraße zum Kirchenbezirk Fundort Höhle an der Ellac Fundort Höhle an der Flussmündung Fundort Kammer des Schlossherren Fundort Kammer im ersten Stock Fundort Katakomben am Skorpionsfluss Fundort Kathedrale von Manus Metyr Fundort Kerker des Klägers Fundort Kerker von Belurat Fundort Kerker von Bonny Fundort Kirche der Knospe Fundort Kirche der Knospe, Haupttor Fundort Kirchenbezirk, Eingang Fundort Kirchenruinen Fundort Klamm im Norden Fundort Kleiner privater Altar Fundort Kleiner Viaduktturm Fundort Klippenstraße, Endstation Fundort Kontrollpunkt von Schloss Ensis Fundort Kreuz am Haupttor Fundort Kreuz am himmelblauen Ufer Fundort Kreuz am Säulengang Fundort Kreuz an der Aussicht von Scadu Fundort Kreuz an der Hochstraße Fundort Kreuz im Riss Fundort Lagerhaus, Dachspeicher Fundort Lagerhaus, dritter Stock Fundort Lagerhaus, Erdgeschoss Fundort Lagerhaus, hinterer Bereich Fundort Lagerhaus, sechster Stock Fundort Lavazulauf der ruinierten Schmiede Fundort Messmers dunkle Kammer Fundort Midras Bibliothek Fundort Nebelriss-Katakomben Fundort Oberlauf des Klausnerflusses Fundort Observatorium von Ensis Fundort Passage zum Baumkult Fundort Platz am Haupttor Fundort Refugium des Baumkults Fundort Riss im Steinsarg Fundort Ruinen der Tempelstadt Fundort Ruinen von Moorth Fundort Ruinierte Schmiede von Taylew Fundort Ruinierte Sternfallschmiede Fundort Scadu Altus, Westen Fundort Schattenbergfried, Haupttor Fundort Schattenbergfried, Hintertor Fundort Spiralturm Fundort Spitze des Klingengipfels Fundort Straße Moorth, Süd Fundort Theater der göttlichen Bestie Fundort Tiefen des Risses Fundort Tiefvioletter Garten Fundort Tor der Göttlichkeit Fundort Unterlauf der Ellac Fundort Unterlauf des Klausnerflusses Fundort Uralte Ruinen von Rauh, Ost Fundort Uralte Ruinen von Rauh, West Fundort Uralte Ruinen, große Treppe Fundort Verlassener Friedhof Fundort Versengte Ruinen Fundort Versunkene Kapelle Fundort Verteilte Fälle Fundort Vorderseite der Bühne Fundort Vorderseite des Schlosses Fundort Vordertreppe am göttlichen Portal Fundort Vorraum der Reinigungskammer Fundort Waldpfad Fundort Wasserstelle des Schlosses Fundort Wegpunkt am Säulengang Fundort Wegpunkt im Riss Fundort Westlicher Schutzwall Fundort Westliches himmelblaues Ufer Fundort

Für die Erkundung des DLC findet ihr zusätzlich unsere vollständigen Textguides zu 50 Scadubaum-Fragmenten und 25 Verehrten Geisteraschen.

Hinweis zur Abdeckung: Die Fingergeburtsstätte in den Fingerruinen von Miyr erscheint nach dem Sieg über Metyr und gehört zu den 105 markierten DLC-Gnadenorten. „Fractured Marika“ liegt am Ende des Hauptspiels bei Marikas zerbrochener Statue. Dieser Sonderort verschwindet nach dem Abschluss wieder aus der Karte; für ihn haben wir noch keinen verlässlich projizierten Einzelmarker.

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