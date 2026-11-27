Orte der Gnade sind eure Schnellreisepunkte und Rastplätze in Elden Ring. Auf unseren Karten könnt ihr zwischen Zwischenland, Unterwelt und Reich der Schatten wechseln und jeden erfassten Ort direkt öffnen. Die nachfolgenden Listen führen 418 bereits verortete Gnadenplätze direkt zu ihrem Kartenmarker. Die Übersicht ist nach Kartenwelt gegliedert und erhebt noch keinen Anspruch auf sämtliche Gnadenorte des Spiels.
Zur separaten DLC-Karte mit Gnadenfilter · So funktionieren Orte der Gnade und Schnellreise
Zwischenland (283) · Unterwelt (30) · Reich der Schatten (104)
So findet ihr den richtigen Weg zum Gnadenort
Ein Kartenpunkt kann unter der sichtbaren Oberfläche liegen. Wechselt zunächst in die passende Kartenwelt: Zwischenland, Unterwelt oder Reich der Schatten. In Burgen und Höhlen ist der Eingang meist wichtiger als die direkte Luftlinie. Zwei gleich benannte Gnaden können zudem zu verschiedenen Weltzuständen gehören; die Einträge bleiben deshalb separat erhalten.
Zwischenland: 283 Orte der Gnade
|Ort der Gnade
|Karte
|Abgelegene Zelle
|Fundort
|Abseits von Caelids Nordhochstraße
|Fundort
|Abwasserkanal
|Fundort
|Alter Altustunnel
|Fundort
|Altus-Plateau
|Fundort
|Altustunnel
|Fundort
|An der Großen Brücke
|Fundort
|Audienzpfad
|Fundort
|Aufzug von Schloss Morne
|Fundort
|Außenwall – Phantombaum
|Fundort
|Außenwall – Schlachtfeld
|Fundort
|Aussichtshügel des Erdenbaums
|Fundort
|Baum der Pracht
|Fundort
|Befestigtes Anwesen – Erdgeschoss
|Fundort
|Brücke der Sünde
|Fundort
|Brücke der Torstadt
|Fundort
|Brücke des Opfers
|Fundort
|Brückenrampe des Osttors
|Fundort
|Der erste Schritt
|Fundort
|Die Klamm
|Fundort
|Die Vier Glockentürme
|Fundort
|Donnerstrom
|Fundort
|Donnerstromhöhle
|Fundort
|Dorf der Albinaurics
|Fundort
|Dorf der Rasenden Flamme – Rand
|Fundort
|Drachenfürst Placidusax
|Fundort
|Drachenhügelhöhle
|Fundort
|Drachentempel
|Fundort
|Drachentempel – Altar
|Fundort
|Drachentempel – Aufzug
|Fundort
|Drachentempel – Dach
|Fundort
|Drachentempel – Transept
|Fundort
|Dritte Kirche von Marika
|Fundort
|Eingang zum Lehrsaal
|Fundort
|Eisiger See
|Fundort
|Eldenthron
|Fundort
|Eldenthron
|Fundort
|Elphael – Innenwall
|Fundort
|Entführerjungfern
|Fundort
|Entstellte Katakomben
|Fundort
|Erdschlundhöhle
|Fundort
|Erste Kirche von Marika
|Fundort
|Erstes Gelmirlager
|Fundort
|Festung Faroth
|Fundort
|Feuerriese
|Fundort
|Forum der Debatte
|Fundort
|Friedhof der Gestrandeten
|Fundort
|Fuß der Schmiede
|Fundort
|Fuß der Vier Glockentürme
|Fundort
|Fäulnisbalkon
|Fundort
|Gabelung des Drachenhügels
|Fundort
|Gaeltunnel
|Fundort
|Gaeltunnel – Hintereingang
|Fundort
|Gassen von Sellia
|Fundort
|Gebetsraum
|Fundort
|Gefäßburg
|Fundort
|Geheimpfad zum Haligbaum
|Fundort
|Geweihtes Schneefeld
|Fundort
|Geweihtes Schneefeld – Katakomben
|Fundort
|Godrick, der Verpflanzte
|Fundort
|Grab des heiligen Helden
|Fundort
|Grab des Helden von Auriza
|Fundort
|Grab des Helden von Gelmir
|Fundort
|Grab des heroischen Riesentöters
|Fundort
|Grabstein der Riesen
|Fundort
|Große Bibliothek von Raya Lucaria
|Fundort
|Große Brücke von Farum
|Fundort
|Große Waldbrücke
|Fundort
|Großer Aufzug von Dectus
|Fundort
|Großer Aufzug von Rold
|Fundort
|Gräberwall
|Fundort
|Gästehalle
|Fundort
|Götterbrücke
|Fundort
|Götterbrücke
|Fundort
|Hainhöhle
|Fundort
|Haligbaum – Krone
|Fundort
|Haligbaum – Stadt
|Fundort
|Haligbaum – Stadtplatz
|Fundort
|Haligbaum – Wurzeln
|Fundort
|Halle des Kastellans
|Fundort
|Handwerkerhütte
|Fundort
|Hauptstadtwall
|Fundort
|Haupttor der Akademie
|Fundort
|Haupttor des Anwesens von Caria
|Fundort
|Haus Vulkan
|Fundort
|Heiligenbrücke
|Fundort
|Heiliger Turm von Caelid: Keller
|Fundort
|Heiliger Turm von Caelid: Mitte
|Fundort
|Heiliger Turm von Limgrave
|Fundort
|Heiliger Turm von Liurnia
|Fundort
|Heiliger Turm von Ost-Altus
|Fundort
|Heiliger Turm von West-Altus
|Fundort
|Heiliger Turm von West-Altus: Tor
|Fundort
|Heiliger Turm von Ost-Altus: Tor
|Fundort
|Herabgestürzte Ruinen des Seenlands
|Fundort
|Herz von Aeonia
|Fundort
|Hinter dem Anwesen von Caria
|Fundort
|Hinter dem Schloss
|Fundort
|Hochstraßen-Höhle
|Fundort
|Höhle der Verlorenen
|Fundort
|Höhle des Geisterrufers
|Fundort
|Höhle des Gräberwalls
|Fundort
|Höhle des Weisen
|Fundort
|Höhle des Wissens
|Fundort
|Hütte am Sturmhügel
|Fundort
|Hütte des abgeschiedenen Händlers
|Fundort
|Hütte des abgeschiedenen Händlers
|Fundort
|Hütte des Einsiedlerhändlers
|Fundort
|Hütte des Kriegsmeisters
|Fundort
|Hütte des Künstlers
|Fundort
|Hütte des Künstlers
|Fundort
|Hütte des Rächers
|Fundort
|Hütte des schlummernden Wolfs
|Fundort
|Inneres Aeonia
|Fundort
|Inneres Geweihtes Schneefeld
|Fundort
|Isolierter heiliger Turm
|Fundort
|Kammer auf Aufzugsseite
|Fundort
|Kammer auf Torseite
|Fundort
|Kammer außerhalb des Platzes
|Fundort
|Katakomben am Klippenfuß
|Fundort
|Katakomben am Wegesende
|Fundort
|Katakomben der Kriegsopfer
|Fundort
|Katakomben der Schwarzen Klinge
|Fundort
|Katakomben des Gräberwalls
|Fundort
|Katakomben des Pfählers
|Fundort
|Katakomben des Riesengipfels
|Fundort
|Katakomben von Caelid
|Fundort
|Katakomben von Leyndell
|Fundort
|Katakomben von Wyndham
|Fundort
|Kathedrale der Drachenkommunion
|Fundort
|Kathedrale der Verlorenen
|Fundort
|Kathedrale von Manus Celes
|Fundort
|Kerkerhöhle
|Fundort
|Kirche der Drachenkommunion
|Fundort
|Kirche der Finsternis
|Fundort
|Kirche der Gelübde
|Fundort
|Kirche der Inhibition
|Fundort
|Kirche der Kerkergemeinde
|Fundort
|Kirche der Ruhe
|Fundort
|Kirche der Seuche
|Fundort
|Kirche des Kuckucks
|Fundort
|Kirche von Bellum
|Fundort
|Kirche von Elleh
|Fundort
|Klagengrab von Morne
|Fundort
|Konvertierter Turm
|Fundort
|Krabbenkocherhütte
|Fundort
|Kreuzung der Altus-Hochstraße
|Fundort
|Kristallhöhle am See
|Fundort
|Kristallhöhle der Akademie
|Fundort
|Kristalltunnel von Raya Lucaria
|Fundort
|Kristalltunnel von Sellia
|Fundort
|Kristallwälder
|Fundort
|Königliches Observatorium
|Fundort
|Küstenhöhle
|Fundort
|Lennes Turm
|Fundort
|Leyndell, Aschene Hauptstadt
|Fundort
|Magmalindwurm Makar
|Fundort
|Malenia, Göttin der Fäulnis
|Fundort
|Malerische Insel
|Fundort
|Maliketh, die Schwarze Klinge
|Fundort
|Margit, das Grausame Mal
|Fundort
|Mausoleumsgelände
|Fundort
|Mondlichtaltar
|Fundort
|Mündung des Donnerstroms
|Fundort
|Neben dem Hain der Krater
|Fundort
|Neben dem Wallkerker
|Fundort
|Neuntes Gelmirlager
|Fundort
|Niedere Erdenbaumkatakomben
|Fundort
|Niedere Erdenbaumkirche
|Fundort
|Nordhochstraße von Liurnia
|Fundort
|Nordseite der Festung Gael
|Fundort
|Nordseite der Torstadt
|Fundort
|Nordseite des Agheel-Sees
|Fundort
|Nördliches Seeufer von Liurnia
|Fundort
|Obere Ebene des Anwesens
|Fundort
|Ordina, Stadt der Liturgien
|Fundort
|Osttor von Raya Lucaria
|Fundort
|Parfümeursgrotte
|Fundort
|Pilgerkirche
|Fundort
|Promenade des Haligbaums
|Fundort
|Randgebiete des leidenden Dorfs
|Fundort
|Randgebiete des Totenwasser-Dorfs
|Fundort
|Randgebiete von Nebelwald
|Fundort
|Rannis Kammer
|Fundort
|Rannis Turm
|Fundort
|Refugium der Bestien
|Fundort
|Refugium des Erdenbaums
|Fundort
|Refugium des Erdenbaums
|Fundort
|Ruinen an der Küste
|Fundort
|Ruinen des Labyrinths
|Fundort
|Ruinen des Urschneetals
|Fundort
|Ruinen eines Wegpunkts – Keller
|Fundort
|Ruinen von Caelem
|Fundort
|Ruinen von Laskyar
|Fundort
|Ruinen von Zamor
|Fundort
|Ruinenübersäter Abgrund
|Fundort
|Ruinenübersäter Abgrund – Aussichtspunkt
|Fundort
|Rykard, Fürst der Blasphemie
|Fundort
|Schattenburg – Inneres Tor
|Fundort
|Schattenburg – Wall
|Fundort
|Schlafgemach der Königin
|Fundort
|Schlafgemach der Königin
|Fundort
|Schloss Sol – Dach
|Fundort
|Schloss Sol – Haupttor
|Fundort
|Schlossplatz Rotmähne
|Fundort
|Schmiede der Riesen
|Fundort
|Schulklassenraum
|Fundort
|Schwelende Kirche
|Fundort
|Schwelender Wall
|Fundort
|Seeklippen
|Fundort
|Seeufer von Liurnia
|Fundort
|Seitengruft von Auriza
|Fundort
|Sellias Aufgang
|Fundort
|Sellias Versteck
|Fundort
|Stein-Pavillon am See
|Fundort
|Sternengeißel Radahn
|Fundort
|Stillwasserhöhle
|Fundort
|Straße der Sünde
|Fundort
|Straße der Sünde – Seitenpfad
|Fundort
|Straße zum Anwesen
|Fundort
|Straßenbalkon
|Fundort
|Sturmbalkon
|Fundort
|Sturmfuß-Katakomben
|Fundort
|Sturmschleier-Haupttor
|Fundort
|Sturmschleier-Klippen
|Fundort
|Sumpfufer von Aeonia
|Fundort
|Südaltar
|Fundort
|Süden des Aussichtsturms
|Fundort
|Südhochstraße von Caelid
|Fundort
|Südhochstraße von Liurnia
|Fundort
|Südliches Sumpfufer von Aeonia
|Fundort
|Südseite des Agheel-Sees
|Fundort
|Südtor von Raya Lucaria
|Fundort
|Tafel der Gnade
|Fundort
|Tempel von Eiglay
|Fundort
|Tempelviertel
|Fundort
|Throngruft von Sellia
|Fundort
|Tiefe der Verlorenen
|Fundort
|Tiefer Brunnen des Siofra
|Fundort
|Todberührte Katakomben
|Fundort
|Torstadt der Akademie
|Fundort
|Trübflusshöhle
|Fundort
|Trübflusskatakomben
|Fundort
|Trübflussküste
|Fundort
|Tunnel von Limgrave
|Fundort
|Tunnel von Morne
|Fundort
|Tunnel von Yelough Anix
|Fundort
|Tunnel zum Schloss
|Fundort
|Turmbrücke von Limgrave
|Fundort
|Turmbrücke von Liurnia
|Fundort
|Unpassierbare große Brücke
|Fundort
|Untere Ebene des Anwesens
|Fundort
|Untere Hauptstadtkapelle
|Fundort
|Unterirdische Inquisitionskammer
|Fundort
|Unterirdische Straße
|Fundort
|Urschneetal – Aussichtspunkt
|Fundort
|Urzauberer Azur
|Fundort
|Verbotene Lande
|Fundort
|Verfallende Ruinen der Abtrünnigen
|Fundort
|Verfallenes Bestiengrab
|Fundort
|Verfallenes Bestiengrab – Tiefen
|Fundort
|Verhülltes Klammdorf
|Fundort
|Verlassene Höhle
|Fundort
|Verlassener Sarg
|Fundort
|Versiegelter Tunnel
|Fundort
|Vierte Kirche von Marika
|Fundort
|Vor dem Tor
|Fundort
|Vulkanhöhle
|Fundort
|Wall von Schloss Morne
|Fundort
|Wallpfad
|Fundort
|Wallturm
|Fundort
|Weißkammstraße
|Fundort
|Westlicher Drachenhügel
|Fundort
|Westlicher Hauptstadtwall
|Fundort
|Westseite der Festung Haight
|Fundort
|Windmühlendorf
|Fundort
|Windmühlenhügel
|Fundort
|Zaubererinsel
|Fundort
|Ächtung der Rasenden Flamme
|Fundort
|Östlicher Hauptstadtwall
|Fundort
|Östlicher Hauptstadtwall
|Fundort
|Östliches Seeufer von Liurnia
|Fundort
|Östliches Tafelland
|Fundort
Unterwelt: 30 Orte der Gnade
|Ort der Gnade
|Karte
|Aquäduktklippen
|Fundort
|Astel, Ausgeburt des Abgrunds
|Fundort
|Becken der Großen Fälle
|Fundort
|Bodenbrunnen am Siofra
|Fundort
|Brunnenboden an der Ainsel
|Fundort
|Drachenblutsoldat von Nokstella
|Fundort
|Dynastiemausoleum – Eingang
|Fundort
|Dynastiemausoleum – Mitte
|Fundort
|Großer Kreuzgang
|Fundort
|Hauptarm der Ainsel
|Fundort
|Heilige Stätte der Nacht
|Fundort
|Imitator-Träne
|Fundort
|Kamm der Großen Fälle
|Fundort
|Kokon des Himmlischen
|Fundort
|Namenlose Ewige Stadt
|Fundort
|Nokron, die Ewige Stadt
|Fundort
|Nokstella, die Ewige Stadt
|Fundort
|Palastallee
|Fundort
|Schleusentor der Ainsel
|Fundort
|Thron des Todesprinzen
|Fundort
|Tiefen von Tiefwurz
|Fundort
|Ufer des Fäulnissees
|Fundort
|Ufer des Siofra
|Fundort
|Unter dem Brunnen
|Fundort
|Unterlauf der Ainsel
|Fundort
|Wald der Ahnen
|Fundort
|Wald der Jünger
|Fundort
|Wasserfallbecken von Nokstella
|Fundort
|Wurzelfurt
|Fundort
|Wurzelklippen
|Fundort
Reich der Schatten: 105 Orte der Gnade
|Ort der Gnade
|Karte
|Abgrundwald
|Fundort
|Aussicht von Scadu
|Fundort
|Belurat, Turmsiedlung
|Fundort
|Berghang des Klingengipfels
|Fundort
|Bonny-Dorf
|Fundort
|Brücke zum Dorf
|Fundort
|Charos verstecktes Grab
|Fundort
|Debattierraum
|Fundort
|Der Riss
|Fundort
|Der Ruheort des grausigen Drachens
|Fundort
|Drachengrube
|Fundort
|Drachengrube, Endstation
|Fundort
|Drei-Wege-Kreuzung
|Fundort
|Dunkellichtkatakomben
|Fundort
|Eingang zur dunklen Kammer
|Fundort
|Enir-Ilim – Innenwall
|Fundort
|Erster Turm
|Fundort
|Festung des Tadels
|Fundort
|Fingergeburtsstätte
|Fundort
|Fingerruinen von Rhia
|Fundort
|Fingersteinhügel
|Fundort
|Fuß der uralten Ruinen
|Fundort
|Fuß des Klingengipfels
|Fundort
|Fuß des Scadubaums
|Fundort
|Grabfeld-Ebene
|Fundort
|Große Brücke im Norden
|Fundort
|Großer Altar der Drachenkommunion
|Fundort
|Halle des Pfarrhauses
|Fundort
|Himmelblaues Ufer
|Fundort
|Hinter der Festung des Tadels
|Fundort
|Hinterland
|Fundort
|Hinterlandbrücke
|Fundort
|Hochstraße zum Kirchenbezirk
|Fundort
|Höhle an der Ellac
|Fundort
|Höhle an der Flussmündung
|Fundort
|Kammer des Schlossherren
|Fundort
|Kammer im ersten Stock
|Fundort
|Katakomben am Skorpionsfluss
|Fundort
|Kathedrale von Manus Metyr
|Fundort
|Kerker des Klägers
|Fundort
|Kerker von Belurat
|Fundort
|Kerker von Bonny
|Fundort
|Kirche der Knospe
|Fundort
|Kirche der Knospe, Haupttor
|Fundort
|Kirchenbezirk, Eingang
|Fundort
|Kirchenruinen
|Fundort
|Klamm im Norden
|Fundort
|Kleiner privater Altar
|Fundort
|Kleiner Viaduktturm
|Fundort
|Klippenstraße, Endstation
|Fundort
|Kontrollpunkt von Schloss Ensis
|Fundort
|Kreuz am Haupttor
|Fundort
|Kreuz am himmelblauen Ufer
|Fundort
|Kreuz am Säulengang
|Fundort
|Kreuz an der Aussicht von Scadu
|Fundort
|Kreuz an der Hochstraße
|Fundort
|Kreuz im Riss
|Fundort
|Lagerhaus, Dachspeicher
|Fundort
|Lagerhaus, dritter Stock
|Fundort
|Lagerhaus, Erdgeschoss
|Fundort
|Lagerhaus, hinterer Bereich
|Fundort
|Lagerhaus, sechster Stock
|Fundort
|Lavazulauf der ruinierten Schmiede
|Fundort
|Messmers dunkle Kammer
|Fundort
|Midras Bibliothek
|Fundort
|Nebelriss-Katakomben
|Fundort
|Oberlauf des Klausnerflusses
|Fundort
|Observatorium von Ensis
|Fundort
|Passage zum Baumkult
|Fundort
|Platz am Haupttor
|Fundort
|Refugium des Baumkults
|Fundort
|Riss im Steinsarg
|Fundort
|Ruinen der Tempelstadt
|Fundort
|Ruinen von Moorth
|Fundort
|Ruinierte Schmiede von Taylew
|Fundort
|Ruinierte Sternfallschmiede
|Fundort
|Scadu Altus, Westen
|Fundort
|Schattenbergfried, Haupttor
|Fundort
|Schattenbergfried, Hintertor
|Fundort
|Spiralturm
|Fundort
|Spitze des Klingengipfels
|Fundort
|Straße Moorth, Süd
|Fundort
|Theater der göttlichen Bestie
|Fundort
|Tiefen des Risses
|Fundort
|Tiefvioletter Garten
|Fundort
|Tor der Göttlichkeit
|Fundort
|Unterlauf der Ellac
|Fundort
|Unterlauf des Klausnerflusses
|Fundort
|Uralte Ruinen von Rauh, Ost
|Fundort
|Uralte Ruinen von Rauh, West
|Fundort
|Uralte Ruinen, große Treppe
|Fundort
|Verlassener Friedhof
|Fundort
|Versengte Ruinen
|Fundort
|Versunkene Kapelle
|Fundort
|Verteilte Fälle
|Fundort
|Vorderseite der Bühne
|Fundort
|Vorderseite des Schlosses
|Fundort
|Vordertreppe am göttlichen Portal
|Fundort
|Vorraum der Reinigungskammer
|Fundort
|Waldpfad
|Fundort
|Wasserstelle des Schlosses
|Fundort
|Wegpunkt am Säulengang
|Fundort
|Wegpunkt im Riss
|Fundort
|Westlicher Schutzwall
|Fundort
|Westliches himmelblaues Ufer
|Fundort
Für die Erkundung des DLC findet ihr zusätzlich unsere vollständigen Textguides zu 50 Scadubaum-Fragmenten und 25 Verehrten Geisteraschen.
Hinweis zur Abdeckung: Die Fingergeburtsstätte in den Fingerruinen von Miyr erscheint nach dem Sieg über Metyr und gehört zu den 105 markierten DLC-Gnadenorten. „Fractured Marika“ liegt am Ende des Hauptspiels bei Marikas zerbrochener Statue. Dieser Sonderort verschwindet nach dem Abschluss wieder aus der Karte; für ihn haben wir noch keinen verlässlich projizierten Einzelmarker.Öffnet in einem neuen Tab
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.