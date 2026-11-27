Mit dem Tarnished Pack findet ihr in Elden Ring neue Ausrüstung auch auf bestehenden Spielständen. Zwei Startklassen bringen eigene Waffen und Rüstungen mit; weitere Gegenstände liegen im Zwischenland, werden von Händlern verkauft oder sind Belohnungen neuer NPC-Invasionen. Drei neue Erscheinungsbilder für Sturmwind kommen dazu. Voraussetzung ist das Tarnished Pack beziehungsweise die Tarnished Edition und mindestens Spielversion 1.17.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Idus-Ritter: Schwert und Silver-Grooved-Rüstung

Mit einem neuen Idus-Ritter startet ihr direkt mit seinem Schwert und der zugehörigen Rüstung. Für einen vorhandenen Charakter verkauft der nomadische Händler nördlich der Kirche von Bellum in Liurnia Helm, Brustschutz, Handschuhe und Beinschutz des Silver-Grooved-Sets sowie den passenden Schild. Er steht an der Ostseite der Schlucht, die zum Ruinenübersäten Abgrund führt.

Das Idus Sword findet ihr unabhängig davon im Süden von Liurnia: Reitet vom Gnadenort „Seeufer von Liurnia“ nach Nordwesten. Bei den Ruinen liegt eine Leiche an einem Baum mit der Waffe.

Schwerer Ritter: Steel-Set und schwerer Säbel

Auch die zweite neue Startklasse besitzt ihre Ausrüstung von Beginn an. Mit einem älteren Charakter bekommt ihr die Steel-Set beim isolierten Händler in seiner Hütte im Westen der Halbinsel der Tränen. Der Händler steht südlich der Vierten Kirche von Marika, nahe der westlichen Küste.

Den Hefty Scimitar verkauft ein anderer nomadischer Händler im Osten von Limgrave. Startet beim Gnadenort „Festung Haight, West“ und sucht den Händler nördlich der Festung. Rüstung und Waffe stammen also aus zwei verschiedenen Läden.

Weitere Waffen im Hauptspiel finden

Reed Great Katana: Bei der Festung Faroth im Drachenhügel von Caelid liegt nördlich des Bauwerks ein hoher grauer Hügel. Oben auf dem Hügel, nahe Greyolls Kopf, liegt die Waffe bei einer Leiche.

Bei der Festung Faroth im Drachenhügel von Caelid liegt nördlich des Bauwerks ein hoher grauer Hügel. Oben auf dem Hügel, nahe Greyolls Kopf, liegt die Waffe bei einer Leiche. Reverse-Bladed Sword: Die Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste verkaufen diese Waffe aus der Kategorie der Rückhandklingen.

Die Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste verkaufen diese Waffe aus der Kategorie der Rückhandklingen. Ritual Thrusting Shield: Im Kolosseum von Caelid liegt er bei einer Leiche im Eingangsraum. Der Zugang führt über den Aufzug am nördlichen Ende des Siofra-Flusses; dafür braucht ihr zwei Steinschwertschlüssel. Vom Tiefen Brunnen von Siofra reitet ihr nach Westen zum Kolosseum hinter dem großen Krug.

Zwei NPC-Invasionen mit Rüstungen und Waffen

Ritterin Leontiel erscheint nach dem Kampf gegen Sternengeißel Radahn auf den Klagedünen in Caelid. Reitet vom dortigen Gnadenort nach Norden in Richtung der Kriegsopfer-Katakomben. Besiegt Leontiel für ihr Großschwert und das komplette Rüstungsset.

Die zweite Begegnung findet in Leyndell, Königliche Hauptstadt an der Radagon-Statue statt. Wirkt dort das Gesetz der Regression, das ihr auch für die Quest von Bruder Corhyn und Goldmaske benötigt. Nach dem Einfall des Zerbrochenen Goldmaske erhaltet ihr beim Sieg den Golden Order Flail und seine Rüstung. Erledigt diese Begegnung, bevor Leyndell zur Aschenen Hauptstadt wird; danach ist der ursprüngliche Schauplatz nicht mehr zugänglich. Falls ihr das Geheimnis der Statue schon früher aufgedeckt habt, ist die Auslösung der Invasion in den verfügbaren Fundberichten nicht eindeutig beschrieben.

Drei neue Erscheinungsbilder für Sturmwind

Baumwächter: In Schloss Sturmschleier geht ihr nach Godricks Kampf vom Gnadenort weiter in den Thronsaal. Rechts und anschließend links steht eine Truhe mit dem Aussehen.

In Schloss Sturmschleier geht ihr nach Godricks Kampf vom Gnadenort weiter in den Thronsaal. Rechts und anschließend links steht eine Truhe mit dem Aussehen. Silber von Caria: In Rannis Turm in Liurnia steht die Truhe im Raum des Gnadenorts hinter dem Schreibtisch.

In Rannis Turm in Liurnia steht die Truhe im Raum des Gnadenorts hinter dem Schreibtisch. Begräbnisnacht: Auf dem Altus-Plateau sucht ihr südöstlich der Hütte des Einsiedlerhändlers und des Gnadenorts „Schlachtfeld am äußeren Wall“ die Schwerter am Rand der Klippe. Das Item liegt beim südlichsten Schwert.

Sobald ihr eines der Aussehen gefunden habt, könnt ihr Sturmwinds Erscheinung an einem Ort der Gnade ändern. Auf unserer interaktiven Elden-Ring-Karte sind die bisherigen Gnadenorte und Gebiete eingetragen. Einzelmarker für die 2026 hinzugefügten Gegenstände ergänzen wir nach einem Positionsabgleich mit der aktuellen Spieldatenversion.

Quellen und Stand

Die Inhalte und Voraussetzungen bestätigt Bandai Namco in den Patchnotes zu Version 1.17 und der Tarnished-Pack-Übersicht. Die hier beschriebenen Fundwege haben wir mit den Spielguides von PC Gamer und Nintendo Life abgeglichen. Die Gegenstände und Invasionen wurden von uns noch nicht selbst im aktuellen Spielbuild getestet.

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