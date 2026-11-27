Mit dem neuen Fable möchte Playground Games die Stärken der ursprünglichen Trilogie mit den Ansprüchen an moderne Open World-Rollenspiele vereinen. Wie die Entwickler nun verrieten, haben insbesondere The Witcher 3: Wild Hunt und die jüngeren Ableger von Assassin’s Creed die Messlatte deutlich höher gelegt. Dennoch soll sich die Rückkehr nach Albion in entscheidenden Punkten von der Konkurrenz abheben.

Zehn Jahre Entwicklung und ein Genre im Wandel

Seit rund einem Jahrzehnt arbeitet Playground Games an der Wiederbelebung der traditionsreichen Rollenspielmarke. Für das britische Entwicklerstudio, das sich insbesondere mit „Forza Horizon“ einen Namen machte, bedeutet das Projekt einen grundlegenden Genrewechsel.

Wie Studio-Mitgründer und Game Director Ralph Fulton im Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte, stellte das ambitionierte Vorhaben das Team vor zahlreiche Herausforderungen. Neben dem Aufbau eines neuen Entwicklerteams und der Entwicklung entsprechender Technologien musste Playground Games auch berücksichtigen, wie stark sich das Rollenspielgenre seit der ursprünglichen „Fable“-Trilogie verändert hat.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

The Witcher 3 setzte neue Maßstäbe

Besonders CD Projekt REDs „The Witcher 3: Wild Hunt“ habe laut Fulton die Erwartungen an moderne Open World-Action-Rollenspiele nachhaltig verändert. Das 2015 veröffentlichte Abenteuer um Hexer Geralt von Riva entwickelte sich aus Sicht des Studio-Mitgründers zum „Goldstandard“ des Genres.

Auch Ubisoft trug mit der Neuausrichtung seiner „Assassin’s Creed“-Reihe zu dieser Entwicklung bei. Insbesondere Origins, Odyssey und Valhalla rückten klassische Rollenspielmechaniken stärker in den Mittelpunkt.

„All diese Spiele definieren die Erwartungen der Spieler immer wieder neu. Das bedeutet, dass wir meiner Meinung nach den Ansprüchen eines modernen Publikums und des modernen Marktes nicht gerecht würden, wenn wir uns bei der Inspiration ausschließlich an der ursprünglichen ‚Fable‘-Trilogie orientieren würden.“

Lebenssimulation und britischer Humor als Alleinstellungsmerkmale von Fable

Die ursprüngliche Vision des Projekts sei dabei jedoch erhalten geblieben. Trotz der Inspiration durch moderne Genrevertreter bleiben die ursprünglichen „Fable“-Spiele die wichtigste Grundlage für das Reboot. Neben dem unverwechselbaren britischen Humor betrachtet Fulton insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Simulationsmechaniken als entscheidende Alleinstellungsmerkmale.

„Das macht keiner unserer Konkurrenten“, betont der Game Director. „Okay, es gibt Spiele, die Wirtschaftssimulationen haben, aber die gehören nicht zu unserer RPG-Kategorie. Fable ist einzigartig darin, dass es vom Genre her fast schon wie eine Lebenssimulation ist.“

Spieler können Beziehungen eingehen, Immobilien erwerben, Berufen nachgehen und durch ihre Entscheidungen das Leben der Bewohner Albions beeinflussen. Gleichzeitig soll das Moralsystem deutlich differenzierter ausfallen als in den Vorgängern. Anstatt Handlungen pauschal als gut oder böse einzustufen, beurteilen die Bewohner der Spielwelt das Verhalten des Helden aus ihrer jeweiligen Perspektive.

Über 150.000 Dialogzeilen & vertraute Grafik-Engine

Unterdessen wurden weitere interessante Details zur Entwicklung bekannt. So haben mehr als 100 britische Sprecher über 150.000 Dialogzeilen aufgenommen. Auf KI-generierte Darbietungen verzichtet das Studio dabei bewusst.

Als technisches Fundament dient weiterhin die ForzaTech-Engine, die bereits bei „Forza Horizon“ zum Einsatz kommt. Für das Rollenspiel musste diese allerdings um zahlreiche Systeme für Animationen, Charakterdarstellungen und Quests erweitert werden. Gleichzeitig wurde der ursprünglich angestrebte Spielumfang im Laufe der Produktion reduziert.

Gameplay-Einblicke & Release im Februar 2027

Anlässlich des 25-jährigen Xbox-Jubiläums veröffentlichte Microsoft Mitte November weiteres Gameplay, das unter anderem den magischen Wald Deepwood, Kämpfe gegen mehrere Gegner und neue Einblicke in die Handlung präsentierte.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Im offiziellen Xbox-Podcast betonte Fulton zudem, dass die Geschichte den Spielern ausreichend Freiheiten lassen soll, um Albion ohne ständigen Zeitdruck zu erkunden und sich den zahlreichen Nebenaktivitäten zu widmen.

Nach mehreren Verschiebungen soll Fable schließlich am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC via Steam und PlayStation 5 erscheinen und direkt zum Release im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. Käufer der Premium Edition erhalten bereits ab dem 18. Februar Zugang.

Was meint ihr: Wird Playground Games mit dem neuen „Fable“ der Spagat zwischen nostalgischem Rollenspielcharme und modernen Genrestandards gelingen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Öffnet in einem neuen Tab