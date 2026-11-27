Passend zum Black Friday 2026 lässt LEGO den König der Monster auf die Klemmbausteinwelt los. Ab sofort ist mit LEGO Ideas Godzilla (21375) das bislang größte Modell der Ideas-Reihe erhältlich. Der Gigant besteht aus stolzen 5.363 Teilen, kostet 399,99 Euro und bringt zum Verkaufsstart gleich zwei Gratisbeigaben mit.

LEGO Godzilla ist stolze 70 Zentimeter groß

Als Vorlage für das gewaltige Modell dient Godzillas Erscheinungsbild aus dem Monsterverse von Legendary Entertainment. Die ursprüngliche Idee für das Set stammt vom LEGO-Fandesigner Matthew Esposito.

Mit montiertem Hitzestrahl erreicht das fertige Modell eine Höhe von rund 70 Zentimetern und dürfte damit so manches Sammlerregal an seine Grenzen bringen.

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Damit Godzilla nicht einfach nur starr in der Vitrine steht, lassen sich unter anderem der Kopf, die Arme, die Beine und der Schwanz bewegen. Leuchtend blaue Rückenstacheln, die schuppige Haut und der charakteristische Hitzestrahl sorgen für den passenden Monster-Look.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Setnummer: 21375

Reihe: LEGO Ideas

Teileanzahl: 5.363

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Höhe: 70 Zentimeter

Breite: 27 Zentimeter

Länge: 40 Zentimeter

Preis: 399,99 Euro

Verkaufsstart: 27. November 2026

Das Set ist direkt im offiziellen LEGO-Onlineshop sowie in den LEGO Stores erhältlich.

Diese beiden LEGO-Sets bekommt ihr gratis dazu

Wer sich Godzilla direkt zum Verkaufsstart zulegt, kann sich über zwei zusätzliche Modelle freuen.

Bis einschließlich 30. November 2026 legt LEGO das exklusive Set Godzilla-Logo mit Fußabdruck (40888) kostenlos dazu. Es besteht aus 359 Teilen und zeigt den blauen Godzilla-Schriftzug vor einer kleinen Skyline, auf deren Gebäuden sich sogar Mothra niedergelassen hat.

Besonders cool ist der aus Klemmbausteinen gebaute Fußabdruck, der genau auf die Größe des großen Godzilla-Modells abgestimmt ist.

Darüber hinaus qualifiziert sich der Kauf für den Retro-Musikautomaten (40914), den LEGO im Rahmen seiner allgemeinen Black-Friday-Aktion verschenkt.

Gratisbeigabe Teile Angegebener Wert Aktionsende Godzilla-Logo mit Fußabdruck (40888) 359 24,99 Euro 30. November Retro-Musikautomat (40914) 287 29,99 Euro 29. November Gesamt 646 54,98 Euro

Wer beide Gratisbeigaben mitnehmen möchte, sollte also spätestens am Sonntag, den 29. November, bestellen. Beide Aktionen gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Die ebenfalls zum Black Friday angebotene Winterschneekugel (40918) gibt es dagegen nicht zum Kauf von Godzilla dazu. Das große Monster-Set ist laut den offiziellen LEGO-Aktionsbedingungen ausdrücklich von dieser Aktion ausgeschlossen.

Einen direkten Preisnachlass auf Godzilla gibt es zum Verkaufsstart nicht. Mit beiden Gratisbeigaben landen allerdings insgesamt 6.009 Klemmbausteine im Warenkorb.

Weitere Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr in unserer großen Übersicht zum Black Friday 2026.

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