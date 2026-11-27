Der Black Friday erreicht am heutigen Freitag seinen Höhepunkt und auch bei Amazon gibt es zahlreiche interessante Technikangebote. Neben den AirPods Pro 3 stehen vor allem große Gaming-Fernseher, kabellose Kopfhörer und ein aktuelles Smartphone im Mittelpunkt unserer Auswahl.

Wenn ihr für GTA 6 noch einen passenden Fernseher sucht oder euch zu Weihnachten mit neuer Technik beschenken möchtet, lohnt sich ein Blick auf diese sechs Produkte.

AirPods Pro 3 und Beats Studio Pro

Mit den Apple AirPods Pro 3 bekommt ihr kabellose In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, personalisiertem 3D-Audio und Herzfrequenzmessung bei Workouts. Besonders komfortabel lassen sie sich mit einem iPhone nutzen. Zum Black Friday kosten sie 169,99 Euro statt 249 Euro UVP – 32 Prozent unter UVP.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Apple AirPods Pro 3 169,99 € UVP 249,00 € 32 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Wer Over-Ear-Kopfhörer bevorzugt, findet mit den Beats Studio Pro eine Alternative. Sie bieten aktive Geräuschunterdrückung und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bei ausgeschaltetem ANC. Verlustfreies Audio ist über USB-C mit kompatiblen Geräten möglich; die Kopfhörer unterstützen Apple- und Android-Geräte. Die schwarze Variante kostet 164,99 Euro statt 299,95 Euro UVP – 45 Prozent unter UVP.

Beats Studio Pro, Schwarz 164,99 € UVP 299,95 € 45 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Große 4K-Fernseher für GTA 6, PS5 und Xbox

Für ein Gaming-Upgrade lohnt sich zuerst der Blick auf die beiden großen Fernseher. Der TCL 65Q7D Pro bietet auf 65 Zoll 4K-Auflösung, SQD-Mini-LED-Technik mit 646 lokalen Dimming-Zonen und laut Hersteller bis zu 2.000 Nits HDR-Spitzenhelligkeit. Hinzu kommen ein natives 144-Hz-Panel, VRR, Dolby Vision IQ und ein 2.1-Soundsystem von Onkyo. Der 65-Zöller kostet 749 Euro statt 1.199 Euro UVP – 38 Prozent unter UVP.

TCL 65Q7D Pro, 65 Zoll 749,00 € UVP 1.199,00 € 38 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Noch mehr Bildfläche bietet der LG OLED77C67LA mit 77 Zoll. Der OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2026 hat eine native Bildwiederholrate von 120 Hz und unterstützt VRR bis zu 165 Hz. Tiefe Schwarzwerte und hohe Kontraste können gerade bei dunklen Spielszenen zur Geltung kommen. Bei Amazon kostet er 1.899 Euro statt 2.379 Euro UVP – 20 Prozent unter UVP.

LG OLED77C67LA, 77 Zoll 1.899,00 € UVP 2.379,00 € 20 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

PS5 und Xbox Series X geben Spiele mit höchstens 120 Hz aus. Die höheren Bildwiederholraten der Fernseher sind daher vor allem für PC-Spieler interessant. Weitere Hinweise findet ihr in unserem Gaming-TV-Ratgeber für GTA 6.

Fire TV Stick HD für ältere Fernseher

Wenn eurem Fernseher nur moderne Streaming-Funktionen fehlen, könnt ihr sie mit dem Amazon Fire TV Stick HD nachrüsten. Der Stick nutzt einen HDMI-Anschluss und gibt Inhalte in Full HD wieder. Für 4K braucht ihr eine entsprechend ausgestattete Fire-TV-Variante. Zum Black Friday kostet die HD-Version 21,99 Euro statt 64,99 Euro UVP – 66 Prozent unter UVP.

Bei der neuesten Generation lässt Amazon laut Produktseite keine Installation von Apps aus unbekannten Quellen zu. Für zusätzliche Apps steht damit der Amazon Appstore zur Verfügung.

Amazon Fire TV Stick HD, neueste Generation 21,99 € UVP 64,99 € 66 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB Speicher

Das Samsung Galaxy S26 Ultra in Schwarz bringt 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB internen Speicher, eine 200-Megapixel-Hauptkamera und Samsungs integriertes Privacy Display mit. Der größere Speicher ist praktisch, wenn ihr viele Fotos, hochauflösende Videos oder größere Mobile-Games auf dem Gerät behaltet. Diese Variante kostet 1.119 Euro statt 1.749 Euro UVP – 36 Prozent unter UVP.

Samsung Galaxy S26 Ultra, 12 GB RAM, 512 GB, Schwarz 1.119,00 € UVP 1.749,00 € 36 % unter UVP Aktuellen Preis bei Amazon prüfen* Affiliate-Link → Preis geprüft am 27.11.2026 gegen 12:20 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?

Die Black-Friday-Woche bei Amazon läuft noch bis einschließlich Cyber Monday am 30. November 2026. Einzelne Angebote können vorher enden. Weitere Aktionen findet ihr in unserer Black-Friday-Übersicht.

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