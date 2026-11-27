Wer sich in Alien: Isolation 2 immer wieder mit denselben Tricks vor dem Xenomorph verstecken möchte, dürfte schon bald ein ernsthaftes Problem bekommen. Die Entwickler von Creative Assembly arbeiten an einer verbesserten künstlichen Intelligenz, durch die das Alien noch stärker auf das Verhalten der Spieler eingehen und seine Jagdstrategien entsprechend anpassen soll.

Bereits im Vorgänger aus dem Jahr 2014 gehörte das unberechenbare Verhalten der Kreatur zu den größten Stärken des Horrorspiels. Für die Fortsetzung möchte das britische Entwicklerstudio dieses Konzept deutlich ausbauen.

Das Alien passt sich eurem Spielstil an

Wie Art Director Anastasia Sopikova im Gespräch mit PC Gamer erklärt, soll es in Alien: Isolation 2 möglichst keine einzelne Strategie geben, mit der sich sämtliche Begegnungen mit der Kreatur meistern lassen.

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Wer ständig auf dasselbe Ablenkungsmanöver zurückgreift oder sich bevorzugt an bestimmten Stellen versteckt, muss damit rechnen, dass der Xenomorph sein Verhalten entsprechend verändert.

Creative Assembly möchte die Spieler dadurch stärker dazu bewegen, unterschiedliche Werkzeuge einzusetzen, ihre Umgebung aufmerksam zu beobachten und regelmäßig zu improvisieren.

Die Entwickler wollen dabei nicht nur berücksichtigen, welche Strategien ihr verfolgt, sondern auch, wie das Alien die daraus gewonnenen Erkenntnisse bei späteren Begegnungen einsetzen kann.

Selbst unter freiem Himmel seid ihr nicht sicher

Während sich der erste Teil vor allem in den engen Korridoren und Räumen der Raumstation Sevastopol abspielte, führt euch Alien: Isolation 2 auch in weitläufigere Außenbereiche.

Doch wer sich unter freiem Himmel in Sicherheit wiegt, dürfte schnell eines Besseren belehrt werden. Der Xenomorph soll außerhalb von Gebäuden sogar aggressiver auf die Jagd gehen und sich die natürlichen Gegebenheiten zunutze machen.

Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei das Wetter. Dichter Nebel kann eure Sicht auf wenige Meter beschränken, während heftiger Regen und starker Wind die Geräusche des Aliens überdecken.

Wie Sopikova in einem Interview mit PCGamesN erklärt, möchten die Entwickler damit zusätzliche Situationen schaffen, in denen sich die Spieler zwischen verschiedenen Überlebensstrategien entscheiden müssen.

Während ihr euch in engen Gängen nach einem Ausweg sehnt, könnte euch die fehlende Deckung im Freien schon nach kurzer Zeit wieder zurück in ein Gebäude treiben.

Creative Assembly bleibt seinen Horror-Wurzeln treu

Trotz der größeren Schauplätze und neuen spielerischen Möglichkeiten soll Alien: Isolation 2 kein actionlastiger Shooter werden.

Creative Director Al Hope und Anastasia Sopikova betonen im Interview mit CGMagazine, dass Ridley Scotts Alien-Film aus dem Jahr 1979 weiterhin als zentrale Inspiration dient. Das Gefühl, einer überlegenen Kreatur ausgeliefert zu sein und mit begrenzten Mitteln um das eigene Überleben kämpfen zu müssen, steht somit auch in der Fortsetzung im Mittelpunkt.

Alien: Isolation 2 befindet sich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 in Entwicklung. Einen konkreten Erscheinungstermin hat Sega bislang nicht bekannt gegeben.

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