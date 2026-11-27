Wer seit der Veröffentlichung von GTA 6 noch immer auf der Suche nach einer PlayStation 5 ist, bekommt am heutigen Black Friday eine neue Gelegenheit. MediaMarkt und Saturn haben Nachschub von Sony erhalten und bieten die PS5 Digital Edition mit einem zusätzlichen DualSense-Controller für 657,98 Euro an.

Der entscheidende Haken: Das Bundle wird ausschließlich in den stationären Märkten verkauft. Eine Online-Bestellung ist im Rahmen dieser Aktion nicht möglich. Prüft die Verfügbarkeit deshalb direkt bei eurem Markt.

7.000 PS5-Konsolen für ganz Deutschland

Nach Informationen von GamesWirtschaft umfasst die Lieferung von Sony insgesamt 7.000 Konsolen. Verteilt auf knapp 400 Filialen von MediaMarkt und Saturn in Deutschland wären das rechnerisch weniger als 18 Konsolen pro Markt. Welche Stückzahlen einzelne Standorte tatsächlich erhalten haben, ist nicht bekannt.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Seit dem Release von GTA 6 am 19. November sind PS5 und Xbox Series X zum regulären Preis schwer zu bekommen. Angebote von Wiederverkäufern liegen teilweise erheblich darüber. Passend zum Spiel findet ihr bei uns die aktuellen GTA-6-Guides und die interaktive GTA-6-Karte.

Was steckt im PS5-Bundle zum Black Friday?

MediaMarkt bestätigt auf seiner offiziellen Aktionsseite*Affiliate-Link die PS5 Digital Edition mit einem zweiten DualSense Wireless-Controller für 657,98 Euro. Das Angebot gilt am 27. November 2026 nur vor Ort und solange der Vorrat reicht. In der Packung der Konsole liegt bereits ein Controller; insgesamt sind es also zwei.

Die Digital Edition hat kein integriertes Disc-Laufwerk. GTA 6 gehört nicht zum Bundle und muss separat gekauft werden. Interessant ist angesichts der angespannten Versorgung vor allem die Möglichkeit, eine neue PS5 bei einem regulären Händler zu bekommen.

Unabhängig von dieser stationären Sonderaktion listen die regulären PS5-Kategorien von MediaMarkt und Saturn zwei andere Konsolen-Bundles sowie die PS5 Pro als Einzelkonsole. Bei unserer Prüfung am 27. November ist für keines der drei regulär gelisteten Produkte eine Lieferung möglich; eine Online-Bestellung können wir daher derzeit nicht bestätigen. Ob eine Abholung möglich ist, lässt sich erst nach Auswahl eines konkreten Markts prüfen. Die regulären Angebote sind nicht mit dem heutigen 657,98-Euro-Bundle im Markt gleichzusetzen.

Aktionsseite und Marktsuche

Die offizielle PS5-Aktion bei MediaMarkt*Affiliate-Link erklärt das Marktangebot. Mit der Marktsuche*Affiliate-Link findet ihr eine Filiale; Bestände einzelner Märkte werden dort nicht angezeigt.

Weitere Händlerangebote haben wir in unserer MediaMarktSaturn-Black-Friday-News eingeordnet.

PS5 und OLED-Fernseher kaufen und 50-Euro-Coupon erhalten

Wer für GTA 6 zusätzlich einen Fernseher sucht, kann bei MediaMarkt und Saturn eine weitere Aktion prüfen: Beim gemeinsamen Kauf einer teilnehmenden PS5 Slim und eines ausgewählten LG-OLED-Fernsehers gibt es einen 50-Euro-Einkaufscoupon für die jeweilige Handelskette. Welche TV-Eigenschaften fürs Spielen wichtig sind, erklärt unser Gaming-TV-Ratgeber für GTA 6.

Laut den offiziellen Teilnahmebedingungen*Affiliate-Link gilt die Aktion in den Märkten vom 27. November, 9 Uhr, bis 30. November 2026, 23:59 Uhr, solange der Vorrat reicht. Der Coupon ist einmalig bis einschließlich 31. März 2027 bei der ausgebenden Handelskette ab einem Einkaufswert von 50,01 Euro einlösbar. Er reduziert den Kaufpreis von Konsole und Fernseher nicht sofort.

Weitere aktuelle Angebote rund um Gaming, Hardware und Technik findet ihr in unserer Black-Friday-Übersicht auf PlayCentral.

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