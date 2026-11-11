GTA 6: Neuer PS5-Trailer zeigt exklusive Features und spektakuläre Gameplay-Szenen

PS5-Spieler sind laut Rockstar Games klar im Vorteil, wenn es darum geht, GTA 6 in Bestform zu erleben. Was das konkret bedeutet, enthüllt ein neue Trailer. Ob spürbares Haptik-Feedback im DualSense-Controller, räumlicher 3D-Sound oder schnellere Ladezeiten: Sony-Gamer dürfen sich auf maßgeschneiderte Features freuen.

Zum offiziellen Download-Start am 10. November 2026 präsentierte Rockstar Games einen neuen Trailer, der speziell die technologischen Vorzüge der PlayStation 5 in den Fokus rückt. Darin erleben wir einmal mehr Action geladene Spielszenen und bekommen überdies eine eindrucksvolle Demonstration dessen, wie die Konsole das Erlebnis auf ein neues immersives Level hebt.

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GTA 6 wird zum Kraftsport für eure Finger

Dass der DualSense Controller mehr als ein simples Steuerelement ist, brauchen wir euch nicht erzählen. Dank Haptic Feedback und adaptiver Trigger erleben wir Games schon Lange auf einem völlig neuen Niveau. Wie mag das Erlebnis wohl in einem Blockbuster-Titel wie „GTA 6“ sein?

Dank der adaptiven Trigger werden die wildesten Schießereien zum wahren Kraftakt für eure Finger. Je nach Waffenkaliber leisten die Schultertasten mehr oder weniger Widerstand. Apropos Kraftakt… dieses Feature wird euch freilich auch im Gym begegnen. – Ob sich „GTA 6“ damit von der Krankenkasse absetzen lässt? Ein interessanter Gedanke.

Haptisches Feedback und 3D Audio

Des Weiteren lässt euch das haptische Feedback des Controllers nachempfinden, auf welchem Untergrund sich Jason und Lucia bewegen. Ob matschige Pfade fernab der Straße oder rauer Asphalt; ihr werdet den Unterschied deutlich spüren. Ebenso wie die Faustschläge im Nahkampf oder die Kollision von Fahrzeugen.

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Natürlich kommt auch der integrierte Lautsprecher des DualSense zum Einsatz. So landen etwa Polizeifunksprüche direkt in euren Händen. Für ein weiteres akustisches Highlight wird zudem 3D Tempest Audio sorgen. Schüsse, Motoren- und Umgebungsgeräusche können sich so räumlich einordnen und Orten lassen.

Zu guter Letzt findet die blitzschnelle SSD der Konsole Erwähnung. Laut Trailer wird diese für minimale Ladezeiten und einen nahtlosen Übergang in actionreiche Szenen sorgen. Wie das ganze bei 30 FPS aussehen wird, werden wir ab dem 19. November 2026 erleben.

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