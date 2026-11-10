GTA 6: Rockstar bestätigt 30 FPS und verrät exklusive Grafikvorteile der PS5 Pro

Rockstar Games hat neun Tage vor der Veröffentlichung von GTA 6 erstmals konkrete technische Details zur Konsolenfassung bekannt gegeben. Das Open-World-Spiel wurde von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt und zielt auf 30 Bilder pro Sekunde ab. Gleichzeitig bestätigt der Entwickler besondere Grafikfunktionen für die PlayStation 5 Pro sowie eine Möglichkeit, GTA 6 sogar auf der Xbox One zu spielen.

Die Informationen stammen aus einer neuen Mitteilung im offiziellen Rockstar Newswire, mit der das Unternehmen am 10. November 2026 auch den Start des Vorabdownloads bekannt gegeben hat. Neben technischen Verbesserungen für PlayStation und Xbox gibt es außerdem ein neues Video mit bisher nicht näher beschriebenen Spielszenen.

GTA 6 setzt auf 30 FPS und soll die Konsolen an ihre Grenzen bringen

Mit der offiziellen Angabe zur Bildrate beendet Rockstar eine der größten Diskussionen rund um die technische Umsetzung von GTA 6. Der Entwickler nennt 30 FPS als Leistungsziel und betont, dass das Spiel die Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration möglichst vollständig ausschöpfen soll.

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Besonders die enorme Größe und Detaildichte des fiktiven US-Bundesstaates Leonida stellen hohe Anforderungen an die Hardware. Rockstar möchte eine umfangreiche, lebendige Spielwelt mit zahlreichen Einwohnern und aufwendig gestalteten Umgebungen darstellen, ohne bei der visuellen Qualität größere Kompromisse einzugehen.

Ein optionaler Performance-Modus mit 60 FPS wird in der Ankündigung nicht erwähnt. Auch für die leistungsstärkere PlayStation 5 Pro nennt Rockstar kein abweichendes Bildratenziel.

Damit deutet derzeit alles darauf hin, dass der Entwickler bei GTA 6 vor allem auf eine möglichst aufwendige Darstellung der Spielwelt setzt, anstatt höhere Bildraten in den Mittelpunkt zu stellen.

PS5 Pro bekommt exklusives Raytracing und verbesserte Bildschärfe

Besitzer einer PlayStation 5 Pro dürfen sich dagegen auf zusätzliche Grafikverbesserungen freuen.

Rockstar bestätigt ausdrücklich die Unterstützung von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Die KI-gestützte Upscaling-Technologie soll für eine höhere Bildklarheit sorgen und die Darstellung feiner Details verbessern.

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Eine packende Geschichte

Abwechslungsreiches Gameplay

Beeindruckende Grafik und Technik

Ein umfangreicher Online-Modus

GTA 6 interessiert mich nicht Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Hinzu kommen Raytracing-Schatten, die laut Rockstar ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar sind. Dadurch können Schattenwürfe realistischer dargestellt werden, was insbesondere bei wechselnden Lichtverhältnissen und komplexen Umgebungen sichtbar werden dürfte.

Welche Auflösung GTA 6 auf den einzelnen Konsolen anstrebt und wie groß die grafischen Unterschiede im direkten Vergleich ausfallen, erläutert Rockstar bislang nicht.

Für die reguläre PlayStation 5 und die Xbox Series X|S nennt die Ankündigung keine vergleichbaren exklusiven Grafikfunktionen.

GTA 6 unterstützt DualSense, 3D-Audio und schnellere Ladezeiten

Auch abseits der reinen Grafik hat Rockstar an der technischen Umsetzung gearbeitet.

Auf der PlayStation 5 unterstützt GTA 6 hochauflösendes haptisches Feedback über den DualSense-Controller. Die Vibrationen sind laut Entwickler vollständig in das Spielerlebnis integriert und können über die Barrierefreiheitseinstellungen angepasst werden.

Darüber hinaus verspricht Rockstar eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe, die Sonys Tempest 3D Audio nutzt. Geräusche aus der Umgebung sollen dadurch präziser im Raum wahrgenommen werden können.

Auch die Ladezeiten wurden optimiert. Rockstar bezeichnet die PlayStation 5 in seiner Mitteilung ausdrücklich als Plattform, auf der GTA 6 besonders gut spielbar sein soll.

Konkrete Messwerte zu Ladezeiten oder technischen Unterschieden zwischen den Konsolen nennt das Unternehmen allerdings nicht.

GTA 6 lässt sich sogar auf der Xbox One spielen

Eine weitere Überraschung betrifft Microsofts ältere Konsolengeneration.

Obwohl GTA 6 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, bestätigt Rockstar die Unterstützung von Xbox Cloud Gaming auf Xbox One.

Spieler können den Titel damit über die Cloud auf einer Xbox One streamen, ohne dass eine native Version für die ältere Konsole entwickelt werden muss.

Laut Rockstar nutzt die Cloud-Fassung die Grafikeinstellungen der Xbox Series S. Die tatsächliche Spielerfahrung hängt allerdings auch von der Internetverbindung und weiteren technischen Faktoren ab.

Darüber hinaus unterstützt GTA 6 Remote Play auf PlayStation und Xbox. Damit lässt sich das Spiel von einer kompatiblen Konsole auf unterstützte andere Geräte übertragen.

Preload gestartet und neues GTA-6-Video veröffentlicht

Parallel zu den technischen Informationen hat Rockstar den Vorabdownload von GTA 6 freigeschaltet.

Wer das Spiel digital vorbestellt hat, kann die benötigten Daten bereits auf die Konsole herunterladen. Auch Käufer einer sogenannten Code-in-Box-Version können den Preload beginnen, sobald sie ihren Aktivierungscode erhalten haben.

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Das soll die Wartezeit am Veröffentlichungstag verkürzen und dafür sorgen, dass Spieler möglichst unmittelbar zum Start nach Leonida aufbrechen können.

Zusätzlich hat Rockstar ein neues Video veröffentlicht, das musikalisch von „Blood in Your Eyes“ von Tove Lo begleitet wird. Der Song gehört zum offiziellen Soundtrack-Projekt Grand Theft Auto VI: The Album.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wird in der aktuellen Ankündigung nicht erwähnt.

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