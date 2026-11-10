Skydance: Entlassungen und Führungswechsel – Was bedeutet das für Hogwarts Legacy 2?

Bei Skydance wurden die ersten Entlassungen im Gaming-Bereich vorgenommen. Was bedeutet das für die Entwicklung von Hogwarts Legacy 2? Und welche Auswirkungen hat der Zusammenschluss von Warner Bros., Paramount und Co. weiterhin?

Der neue Medienkonzern Skydance hat ein milliardenschweres Sparprogramm angekündigt, dessen Auswirkungen inzwischen auch die Videospielsparte erreichen. Mindestens 30 Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz schon verloren haben. Gleichzeitig kommt es bei den DC Studios zu einer überraschenden Veränderung an der Spitze. Hinter beiden Entwicklungen steht eine umfassende Neuausrichtung des Unternehmens.

Mindestens 30 Mitarbeiter von Entlassungen betroffen

Nur wenige Wochen nach dem Abschluss der Übernahme beginnt Skydance offenbar damit, seine Gaming-Abteilung umzustrukturieren. Wie mehrere Berichte betroffener Beschäftigter melden, wurden mittlerweile mindestens 30 Mitarbeiter entlassen. Die tatsächliche Zahl könnte sogar noch höher liegen.

Unter den Betroffenen befindet sich unter anderem David Ballard, der bis dato als Associate Design Director tätig war. Auf LinkedIn schrieb er, dass sein Kapitel bei Skydance und Paramount mit seiner Entlassung zu Ende gegangen sei. Außerdem bittet er andere Unternehmen darum, ehemalige Skydance-Mitarbeitern eine reelle Chance zu geben.

Auch andere Entwickler machten die Einschnitte öffentlich. David Vera, ein Mitarbeiter von Paramount Games, nannte beispielsweise 25 betroffene Kollegen. Senior Gameplay Engineer Rebecca Vessal berichtete zudem, dass der Großteil ihres Teams bei Skydance Interactive entlassen worden sei.

Der Konzern bestätigt inzwischen Umstrukturierungen in einer Stellungsnahme gegenüber Variety und erklärt, einige Projekte verkleinern zu wollen. Die Maßnahmen seien Teil der langfristigen Ausrichtung der Spieleabteilung.

Bedeutung für den zweiten Teil von Hogwarts Legacy

Während die Fortsetzung von „Hogwarts Legacy“ mit großen Erwartungen verbunden ist, werfen die angekündigten Sparmaßnahmen und personellen Veränderungen bei Skydance Fragen darüber auf, welche Auswirkungen der Konzernumbau auf die Entwicklung kommender Spiele haben könnte.

Nach aktuellem Kenntnisstand stammen die bislang bekannten Entlassungen ausschließlich aus den bisherigen Skydance- und Paramount-Teams. Entwickler von Rocksteady („Batman: Arkham“), NetherRealm („Mortal Combat“), TT Games (Lego-Games) oder dem Avalanche Software („Hogwarts Legacy“) sind demnach bislang nicht betroffen.

Die Entlassungen sind Teil eines deutlich größeren Vorhabens. Das Unternehmen möchte innerhalb der kommenden drei Jahre mindestens sechs Milliarden US-Dollar einsparen. Damit reagiert der Konzern auf die finanziellen Herausforderungen nach der rund 111 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Warner.

James Gunn und Peter Safran verlassen DC Studios

Die Umstrukturierung macht auch vor der Führungsebene nicht halt. Besonders überraschend kommt die Entscheidung, James Gunn und Peter Safran zum 1. Dezember 2026 von ihren Positionen als Co-CEOs der DC Studios abzulösen.

Beide hatten seit 2022 daran gearbeitet, das DC-Universum nach den wechselhaften Jahren des bisherigen DCEU neu aufzustellen. Mit Projekten wie „Creature Commandos“, „Superman“ und „Peacemaker“ entstand eine neue gemeinsame kreative Ausrichtung.

Ihre Nachfolge übernimmt Jeremy Latcham. Der ehemalige Marvel-Manager war unter anderem an Produktionen wie „Iron Man“, „The Avengers“ und „Guardians of the Galaxy“ beteiligt. Künftig soll er als Studiochef und Chief Creative Officer die kreative Ausrichtung von DC verantworten.

Der Führungswechsel bedeutet allerdings nicht, dass alle bisherigen Pläne verworfen werden. Bereits laufende Projekte wie „Superman: Man of Tomorrow“ sollen weiterhin umgesetzt werden. Gunn und Safran möchten sich künftig wieder stärker auf ihre kreative Arbeit konzentrieren.

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