Blizzard hat die Angelkunst in World of Warcraft: Forever ohne großes Rampenlicht zu einem der nützlichsten Nebenberufe aufgewertet. Was früher vor allem Materialien für Kochkunst und Alchemie lieferte, bringt nun zusätzliche Erfahrung, besondere Nahrungseffekte und starke Vorteile an Lagerplätzen.

Da Angeln und Kochkunst zu den Nebenberufen zählen, können alle Charaktere sie zusätzlich zu ihren zwei Hauptberufen erlernen. Das macht die Kombination zu einer attraktiven Investition, ohne dass dafür etwa Bergbau, Schneiderei oder ein anderer Hauptberuf aufgegeben werden muss.

Gekochter Fisch beschleunigt den Stufenaufstieg

Die Kochkunst wurde in World of Warcraft: Forever deutlich ausgebaut. Gekochte Speisen verleihen mit dem Effekt Satt einen Bonus von fünf Prozent auf die durch besiegte Gegner erhaltene Erfahrung, wodurch selbst einfache Fischgerichte während der Reise bis Stufe 60 wertvoll bleiben.

Hinzu kommen neue Rezepte mit eigenen Werteboni oder ungewöhnlichen Effekten. Ein Gericht aus der neuen Schalkflosse kann den eigenen Charakter beispielsweise vorübergehend in einen Orc-Piraten oder Orc-Ninja verwandeln. Blizzard überarbeitete diese Verwandlungen noch kurz vor der Veröffentlichung, wie aus den offiziellen Beta-Patchnotes hervorgeht.

Angeln liefert damit nicht mehr nur gelegentlich benötigte Zutaten. Wer den Beruf regelmäßig steigert und die Fänge direkt mit Kochkunst verarbeitet, erhält eine zuverlässige Versorgung mit Erfahrungsboni, Werteverbesserungen und speziellen Verbrauchsgegenständen.

Das Fischglas gewährt acht Prozent mehr Werte

Die größte Aufwertung erhält Angeln durch das neue Lagersystem. Laut der offiziellen Übersicht von Blizzard können mehrere Charaktere Berufsgegenstände zu einem Lagerplatz beitragen und deren Vorteile nach einer einminütigen Rast erhalten.

Bereits mit Angelfertigkeit 20 lässt sich ein Fischglas aufstellen. Dieses erhöht alle Werte von Charakteren in der Nähe um acht Prozent, schließt sich allerdings mit dem Paladin-Effekt Segen der Könige gegenseitig aus.

Lagergegenstand Benötigte Angelfertigkeit Vorteil Fischglas 20 Erhöht alle Werte von rastenden Charakteren in der Nähe um acht Prozent. Angelständer 140 Erlaubt eine Stunde lang das Fangen ungewöhnlicher Fische, stellt Angelköder bereit und gewährt zusätzlich den Effekt des Fischglases. Angelhütte 300 Erlaubt eine Stunde lang das Fangen seltener Fische, stellt Angelköder bereit und gewährt zusätzlich den Effekt des Fischglases.

Seltene Fänge machen Angeln dauerhaft wertvoll

Angelständer und Angelhütte richten sich an Charaktere, die gezielt nach schwer auffindbaren Fischen suchen. Dazu gehören auch aufgeblähte Fische, in denen sich wertvolle Beute wie Schmuckstücke oder Edelsteine verbergen kann.

Die Änderungen passen zu Blizzards grundsätzlicher Überarbeitung der Berufe. World of Warcraft: Forever umfasst mehr als 600 neue Rezepte, zusätzliche Baupläne und Lagergegenstände, die Berufen während des gesamten Stufenaufstiegs mehr Bedeutung geben.

Angeln profitiert von diesem Ansatz besonders stark. Der Beruf versorgt Charaktere mit Zutaten für den Erfahrungsbonus, schaltet einen universell nützlichen Lagerstärkungseffekt frei und eröffnet auf höheren Fertigkeitsstufen den Zugang zu ungewöhnlichen sowie seltenen Fängen. Damit lohnt sich die Angelrute in World of Warcraft: Forever für deutlich mehr Abenteurer als noch in Classic oder dem modernen WoW.

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