Rockstar Games rückt wenige Tage vor dem Launch von GTA 6 das Nachtleben von Leonida in den Mittelpunkt. Eine neue Launch Gallery von Rockstar Games zeigt weitere Eindrücke aus Stripclubs, Nachtclubs und anderen Vergnügungsorten der offenen Spielwelt.

Auf den Bildern sind unter anderem eine Tänzerin an einer Stange, Backstage-Bereiche und Performerinnen inmitten herumfliegender Geldscheine zu sehen. Ein separates Motiv zeigt Jason und Lucia gemeinsam auf einer Tanzfläche, wobei es sich offenbar um einen klassischen Nachtclub handelt.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Stripclubs unterscheiden sich sichtbar voneinander

Mindestens zwei entsprechende Etablissements lassen sich in den bisherigen Materialien identifizieren. Delights Cabaret befindet sich in Port Gellhorn und präsentiert sich als kleinerer Club mit auffälliger Neonbeleuchtung. Die Umgebung mit nassem Parkplatz, abgestellten Fahrzeugen und dicht platzierten NPCs passt zum raueren Erscheinungsbild der Küstenstadt.

PlayCentral Community Was ist dir bei GTA 6 am wichtigsten? Umfrage wird geladen … Eine lebendige, offene Spielwelt

Eine packende Geschichte

Abwechslungsreiches Gameplay

Beeindruckende Grafik und Technik

Ein umfangreicher Online-Modus

GTA 6 interessiert mich nicht Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

In Vice City steht dagegen Jack of Hearts im Mittelpunkt. Rockstar verknüpft den Club über die offiziellen Charaktervorstellungen direkt mit Boobie Ike, dessen Geschäftsimperium neben Immobilien und einem Aufnahmestudio auch einen Stripclub umfasst.

Jack of Hearts ist zudem mit der Musikbranche der Stadt verbunden. Dre’Quan Priest organisiert Auftritte in Boobies Club und arbeitet gemeinsam mit ihm am Aufbau von Only Raw Records. Auch das Rapduo Real Dimez gehört inzwischen zum Label. Dadurch wirkt der Club weniger wie eine reine Kulisse und eher wie ein Treffpunkt, an dem mehrere Handlungsstränge zusammenlaufen könnten.

Bild: Rockstar Games

Bild: Rockstar Games Bild: Rockstar Games

Rockstar setzt auf eine lebendige Clubatmosphäre

Die neuen Aufnahmen legen besonderen Wert auf unterschiedliche Figuren, Animationen und Situationen innerhalb der Clubs. Performerinnen befinden sich nicht ausschließlich auf der Bühne, sondern sind auch hinter den Kulissen zu sehen. Gleichzeitig vermitteln dicht gefüllte Räume, Geldscheine und verschiedene Lichtstimmungen den Eindruck eines aktiven Nachtlebens.

Welche Interaktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, geht aus den Screenshots allerdings nicht vollständig hervor. Die Bilder bestätigen weder private Tänze noch weitere Aktivitäten oder bestimmte Berührungsoptionen. Die amerikanische ESRB-Altersfreigabe nennt jedoch ausdrücklich Nacktheit und starke sexuelle Inhalte. GTA 6 bleibt damit auch in diesem Bereich den erwachsenen Themen der Reihe treu.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Launch Gallery liefert damit kurz vor der Veröffentlichung einen weiteren Vorgeschmack darauf, wie detailliert Rockstar das Nachtleben von Vice City und den übrigen Regionen Leonidas gestaltet hat.

Ob sämtliche gezeigten Clubs frei besucht werden können und welche Bedeutung sie in Missionen besitzen, wird sich spätestens zum Release zeigen. Bei Jack of Hearts sprechen die Beziehungen zu Boobie Ike, Dre’Quan Priest und Only Raw Records bereits dafür, dass zumindest dieser Schauplatz enger mit der Geschichte verbunden ist.

Öffnet in einem neuen Tab