Battlefield 6 eröffnet am 10. November 2026 die zweite Phase von Season 5. Das Update 2.1.2.0 steht laut den offiziellen Patchnotes ab 10 Uhr deutscher Zeit zum Download bereit, während die saisonalen Inhalte und neuen Playlists um 13 Uhr freigeschaltet werden.

Im Mittelpunkt steht das zeitlich begrenzte Casino Heist Event, das Multiplayer und REDSEC mit Verträgen, einer eigenen Event-Währung und exklusiven Belohnungen verbindet. Gleichzeitig kommt mit European Casino eine neue Infanteriekarte hinzu, auf der enge Innenräume, zerstörbare Fassaden und ein einstürzender Turm für reichlich Chaos sorgen.

Verträge bringen Dough für exklusive Belohnungen

Während des Events können Teilnehmer Verträge aufnehmen und spezielle Aufgaben abschließen. Als Belohnung gibt es Dough, eine nur für Casino Heist bestimmte Währung. Kleinere Mengen können außerdem von besiegten Gegnern fallen gelassen werden.

Die Verträge decken laut dem offiziellen Event-Guide zahlreiche Spielweisen ab. Einige Aufgaben lassen sich innerhalb einer Runde erledigen, während andere Fortschritte über mehrere Matches hinweg verlangen.

Eliminierungen in beliebigen Modi erzielen

Ziele einnehmen, neutralisieren, scharf machen, entschärfen oder zerstören

Punkte während laufender Matches verdienen

Gegnern Schaden zufügen

Beutekisten in REDSEC öffnen

Missionen in REDSEC abschließen

Eliminierungen oder Assists mit Gadgets erzielen

Teammitglieder durch Wiederbelebungen und Sichtungsassists unterstützen

Multiplayer-Partien gewinnen

bestimmte Bereiche von European Casino erkunden

Das verdiente Dough lässt sich auf einem eigenen Belohnungspfad ausgeben. Wer sämtliche regulären Inhalte freischaltet und anschließend weitere Verträge erfüllt, erhält Zugang zu einer zusätzlichen Herausforderung samt Bonusbelohnung.

Der Reward-Track umfasst folgende Event-Inhalte:

Waffensticker

Aufnäher

Fahrzeugaufkleber

Anpassungsobjekte für die Spielerkarte

Fahrzeug-Skins

ein Waffenpaket

Varianten von Soldaten-Skins im Heist-Stil

neue Soldaten-Skins mit Heist-Masken

weitere kosmetische Inhalte für Waffen, Fahrzeuge und das Spielerprofil

EA bezeichnet alle Belohnungen als zeitlich begrenzte Event-Inhalte, nennt jedoch bislang kein konkretes Enddatum für Casino Heist.

European Casino setzt auf Infanterie und Zerstörung

European Casino ist als schnelle Infanteriekarte ohne Fahrzeugkämpfe konzipiert. Die Gefechte führen durch Spielhallen, Luxussuiten, Versorgungskorridore, Innenhöfe und Wasserkanäle. Zerstörbare Wände ermöglichen neue Zugänge und Flanken, während verschiedene obere Etagen zusätzliche Schusspositionen bieten.

Das auffälligste Element ist der große Turm im Zentrum der Anlage. Dieser lässt sich mit genügend Sprengkraft zum Einsturz bringen, wodurch Trümmer die Umgebung und den weiteren Verlauf des Matches dauerhaft verändern. Pioniere bleiben deshalb trotz fehlender Fahrzeuge eine wichtige Klasse auf der neuen Karte.

Phase 2 ergänzt außerdem den NSW4-Karabiner, das Signalstörgerät ADS-17 6GHz und das mobile Raketenartilleriesystem M142 MRAS. Hinzu kommen saisonale Multiplayer-Bestenlisten, Proximity-Chat in Rapid Royale sowie zahlreiche Anpassungen an Waffen, Aufsätzen, Portal, benutzerdefinierten Lobbys und dem Zuschauermodus.

Kostenlose Testphase und früher Server-Browser-Test

Vom 13. bis zum 16. November 2026 wird Battlefield 6 vorübergehend kostenlos spielbar sein. Dafür werden Battlefield REDSEC und sämtliche aktuellen Updates benötigt. Während der Testphase stehen unter anderem Eroberung, Eskalation und das Casino Heist Event zur Verfügung.

Kurz nach dem Casino Heist Update startet zudem ein begrenzter öffentlicher Test des Server-Browsers. EA will dabei Serverlasten, Warteschlangen und das automatische Auffüllen laufender Partien prüfen. Nach Abschluss dieser Testphase soll der Server-Browser weltweit für alle Besitzer von Battlefield 6 ausgerollt werden.

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