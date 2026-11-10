Nintendo und LEGO bereiten offenbar ein neues Yoshi-Modell für erwachsene Fans vor. Ein am 9. November 2026 in der Nintendo Today App veröffentlichter Teaser zeigt eine extreme Nahaufnahme des grünen Dinosauriers aus LEGO Steinen und kündigt sinngemäß an, dass etwas Neues schlüpfen wird.

Die Einordnung als Adults Welcome weist auf ein Set der Altersklasse 18+ hin. Ein Preis, die Anzahl der Teile, die Abmessungen und ein konkreter Veröffentlichungstermin wurden noch nicht genannt. Die Rechtezeile im Teaser trägt allerdings die Jahreszahl 2027 und deutet damit auf eine Veröffentlichung im kommenden Jahr hin.

Großes Yoshi-Modell zum Ausstellen

Durch die auffällig großen Augen und die aus zahlreichen Steinen zusammengesetzte Schnauze wirkt das gezeigte Yoshi deutlich größer als eine gewöhnliche Figur. Daher dürfte es sich um ein umfangreiches Ausstellungsmodell handeln und nicht um eines der kleineren Spielsets mit Minifiguren.

Yoshi ist in der Erwachsenenreihe kein Neuling. Bereits am 1. Oktober 2024 erschien Super Mario World: Mario & Yoshi mit 1.215 Teilen für 129,99 Euro. Dieses Modell setzt auf eine zweidimensionale Pixeloptik und lässt Yoshi durch einen Mechanismus laufen sowie seine Zunge herausstrecken. Der neue Teaser zeigt dagegen eine dreidimensionale Darstellung des Kopfes.

Die bisherigen großen Mario Kart Modelle geben ebenfalls eine grobe Orientierung für das mögliche Preissegment. Mario & Standard-Kart kostet in Deutschland 169,99 Euro, während Luigi & Turboflitzer mit 2.234 Teilen für 179,99 Euro angeboten wird. Daraus lässt sich noch kein Preis für Yoshi ableiten, ein günstiges Einsteigerset ist aufgrund der Präsentation aber eher nicht zu erwarten.

LEGO Super Mario erhält 2027 eine neue Ausrichtung

Das Yoshi-Modell erscheint unabhängig von der bereits angekündigten LEGO Super Mario Welle für jüngere Baumeister. LEGO hatte auf der Gamescom 2026 bestätigt, dass am 1. Januar 2027 neue Sets mit klassischen Minifiguren auf den Markt kommen.

Das deutsche Sortiment reicht vom 61-teiligen Marios Röhrensprung für 9,99 Euro bis zu Feuer-Mario & Bowsers Festung mit 850 Teilen für 99,99 Euro. Dazu kommen unter anderem Yoshi besucht Marios Haus für 39,99 Euro, Marios Strandabenteuer für 19,99 Euro sowie mehrere Sets rund um Mario Kart, Feuer-Luigi und Bowser.

Damit deckt LEGO Super Mario künftig zwei unterschiedliche Zielgruppen ab. Die Minifiguren-Sets konzentrieren sich auf kreatives Spielen, während das angeteaserte Yoshi-Modell für Sammler und als Dekoration gedacht sein dürfte.

Eine Partnerschaft mit langer Geschichte

Die Zusammenarbeit von Nintendo und LEGO begann 2020 mit einer interaktiven LEGO Mario Figur. Über Sensoren, Displays und einen Lautsprecher reagierte Mario auf Gegner, Fragezeichen-Blöcke, Farben und das Erreichen des Zielpfahls in selbst gebauten Leveln.

Seitdem ist das Angebot deutlich gewachsen. Neben Super Mario und Mario Kart setzt LEGO inzwischen auch Nintendo Welten wie Animal Crossing und The Legend of Zelda um. Darüber hinaus gehören Pokémon Sets mit deutschen Figurenbezeichnungen wie Pikachu, Evoli, Glurak und Rayquaza zum aktuellen Sortiment für Gaming-Fans.

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