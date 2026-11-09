Ein neuer Datamine zu GTA 6 liefert Hinweise darauf, wie Rockstar Games die PS5 Pro ausreizen könnte. In den PlayStation-Metadaten tauchen demnach eine neuere Variante des PSSR-Upscalers, ein 120-Hz-Ausgabemodus und die Unterstützung des höheren CPU-Takts der leistungsstärkeren Sony-Konsole auf.

Die Angaben stammen aus Konfigurationsdaten und nicht aus einer Messung des laufenden Spiels. Konkrete Grafikmodi oder Bildraten lassen sich daraus noch nicht sicher ableiten, dennoch geben die Einträge einen interessanten Ausblick auf mögliche technische Vorteile der PS5 Pro.

Der Rockstar-Insider und Dataminer Tez2 hat seine Auswertung im GTAForums veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen drei Einträge aus der PS5-Pro-Konfiguration:

Neuere PSSR-Variante: Das Feld mfsrVersion enthält den Wert 13.60 . MFSR steht in diesem Zusammenhang für Multi-Frame Super Resolution.

Das Feld enthält den Wert . MFSR steht in diesem Zusammenhang für Multi-Frame Super Resolution. 120-Hz-Ausgabe: Die Daten nennen einen 120-Hz-Modus ohne Variable Refresh Rate.

Die Daten nennen einen 120-Hz-Modus ohne Variable Refresh Rate. Höherer CPU-Takt: Bit 22 im Feld attribute3 soll die Unterstützung des High CPU Frequency Mode der PS5 Pro markieren.

Laut Tez2 unterscheidet sich der Wert 13.60 von 13.00A , der bei Spielen wie Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed Shadows verwendet werde. Das spricht für eine überarbeitete Iteration des Upscalers, bedeutet aber nicht automatisch, dass GTA 6 bereits eine vollständig neue Generation wie PSSR 3 nutzt.

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Sony selbst bezeichnet die 2026 eingeführte Technik offiziell als aktualisierte Version von PSSR. Sie verwendet ein überarbeitetes neuronales Netzwerk sowie einen neuen Algorithmus und soll eine höhere Bildqualität bei stabiler Performance ermöglichen. PSSR 2 ist dagegen vor allem eine gebräuchliche Bezeichnung für diese Ausbaustufe.

120 Hz könnte einen 40-FPS-Modus ermöglichen

Die 120-Hz-Unterstützung ist nicht mit einer Darstellung in 120 Bildern pro Sekunde gleichzusetzen. Ein solcher Ausgabemodus wird bei Konsolenspielen häufig genutzt, um 40 FPS gleichmäßig auf einem kompatiblen Display darzustellen. Jeder berechnete Frame bleibt dabei exakt drei Bildwiederholungen sichtbar, was eine sauberere Ausgabe als bei 40 FPS auf einem 60-Hz-Bildschirm ermöglicht.

Ein expliziter 40-FPS-Modus wurde in den Daten allerdings nicht entdeckt. Ebenso wenig liefern die Einträge einen Beleg für 60 FPS auf der PS5 Pro. Der aktivierte CPU-Hochfrequenzmodus könnte Rockstar zusätzlichen Spielraum für die komplexe Open-World-Simulation geben, verrät aber nichts über die tatsächlich erreichte Bildrate.

Die deutsche PlayStation-Seite führt GTA 6 bereits als für PS5 Pro optimiert. Dort wird außerdem der 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin genannt. Während ausgelesene Paketdaten für die weltweite PS5-Version derzeit rund 223 GB ausweisen, empfiehlt Sony offiziell mindestens 212 GB freien Speicherplatz für den Vorabdownload ab dem 10. November 2026.

Auf derselben Produktseite wird GTA 6 zum Start als Einzelspieler-Erlebnis geführt. Hinweise auf eine später separat angebotene Online-Variante enthalten damit noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin.

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