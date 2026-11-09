GTA 6 herunterladen: So startet ihr den Preload auf PS5 und Xbox und so lange dauert es

Der Download von GTA 6 steht unmittelbar bevor. Ab dem 10. November 2026 können Vorbesteller das neue Open-World-Spiel von Rockstar Games bereits vor der Veröffentlichung auf ihre Konsole laden. Bei einer Downloadgröße von bis zu 212 GB kann das allerdings einige Stunden dauern. Wir zeigen euch, wie ihr den Preload auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbereitet und wie viel Zeit ihr abhängig von eurer Internetleitung einplanen solltet.

GTA 6 auf der PS5 herunterladen: So funktioniert der Preload

Auf der PlayStation 5 beginnt der Vorabdownload am 10. November um 00:00 Uhr deutscher Zeit. Wer GTA 6 digital im PlayStation Store vorbestellt hat, kann den automatischen Download schon vorher einrichten.

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Sony erklärt die notwendigen Schritte auf seiner offiziellen GTA-6-Supportseite:

Öffnet auf der PS5 die Spielebibliothek und anschließend Deine Sammlung. Wählt das vorbestellte GTA 6 aus. Öffnet den angezeigten Countdown-Timer. Aktiviert das Kontrollkästchen neben GTA 6 für den automatischen Download.

Damit die Konsole das Spiel auch während eurer Abwesenheit herunterladen kann, muss sie im Ruhemodus mit dem Internet verbunden bleiben.

Öffnet dazu Einstellungen → System → Energie sparen → Im Ruhemodus verfügbare Funktionen und aktiviert Mit dem Internet verbunden bleiben.

Anschließend könnt ihr die PS5 über das Control Center in den Ruhemodus versetzen. Der Download soll dann automatisch beginnen, sobald Rockstar die Dateien freigibt.

GTA 6 auf Xbox Series X|S vorab herunterladen

Auf Xbox Series X und Series S startet der Preload am 10. November um 01:00 Uhr deutscher Zeit. Anders als auf der PS5 erfolgt die Freischaltung weltweit gleichzeitig um 00:00 Uhr GMT.

Auch auf der Xbox könnt ihr die Konsole so vorbereiten, dass der Download automatisch beginnt. Dafür müssen laut Rockstar die automatischen Updates aktiviert sein und die Konsole entweder eingeschaltet bleiben oder sich im Energiemodus Sleep befinden.

Überprüft außerdem in eurer Spielebibliothek, ob GTA 6 bereits als vorbestellter Titel aufgeführt wird. Sobald der Preload für euren Account freigegeben ist, könnt ihr den Download dort kontrollieren.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen liefert Rockstar in seiner offiziellen Preload-FAQ.

Wie lange dauert der Download von GTA 6 mit eurer Internetleitung?

Die Downloadgröße von GTA 6 ist durchaus eine Herausforderung. Rockstar nennt einen Speicherbedarf von bis zu 212 GB, wobei sich die tatsächliche Größe je nach Konsole unterscheiden kann.

Wie lange der Download dauert, hängt vor allem von eurer Internetgeschwindigkeit ab. Die Deutsche Telekom hat dazu auf X eine Übersicht mit verschiedenen Anschlussgeschwindigkeiten veröffentlicht.

Bei einer angenommenen Downloadmenge von 212 GB ergeben sich rechnerisch folgende Zeiten:

Internetgeschwindigkeit Downloadzeit 10 Mbit/s 47 Stunden 7 Minuten 25 Mbit/s 18 Stunden 51 Minuten 50 Mbit/s 9 Stunden 25 Minuten 100 Mbit/s 4 Stunden 43 Minuten 250 Mbit/s 1 Stunde 53 Minuten 500 Mbit/s 56 Minuten 32 Sekunden 1.000 Mbit/s 28 Minuten 16 Sekunden

Die Werte sind theoretische Mindestzeiten bei dauerhaft erreichter Geschwindigkeit. In der Praxis können WLAN-Verbindungen, andere Geräte im Heimnetzwerk und die Auslastung der Downloadserver die Übertragung verlangsamen.

Wer beispielsweise mit 50 Mbit/s unterwegs ist, sollte also mindestens neun bis zehn Stunden einplanen. Bei einem Gigabit-Anschluss könnte der Download dagegen unter günstigen Bedingungen in weniger als einer halben Stunde abgeschlossen sein.

Was ihr vor dem GTA-6-Preload überprüfen solltet

Besonders wichtig ist der verfügbare Speicherplatz. Prüft vor dem Download, ob auf eurer PS5 oder Xbox genügend Platz vorhanden ist. Rockstar empfiehlt für GTA 6 bis zu 212 GB freien Speicher.

Wenn der Speicher nicht ausreicht, könnt ihr nicht mehr benötigte Spiele oder Anwendungen entfernen. Achtet außerdem darauf, dass die Konsole mit dem Internet verbunden bleibt und während des Downloads nicht vollständig ausgeschaltet wird.

Bei einer langsamen Verbindung kann es sinnvoll sein, den Preload über Nacht laufen zu lassen. Eine kabelgebundene LAN-Verbindung kann zudem für eine stabilere Übertragung sorgen.

Wann könnt ihr GTA 6 nach dem Download spielen?

Der Preload ermöglicht lediglich, die Spieldateien frühzeitig herunterzuladen. Spielen könnt ihr GTA 6 dadurch noch nicht. Die Veröffentlichung ist für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgesehen.

Eine Besonderheit gibt es bei den sogenannten Code-in-Box-Versionen: Diese enthalten keinen Datenträger, sondern einen Downloadcode. Die Auslieferung beziehungsweise Abholung im Handel ist ab dem 12. November vorgesehen. Sobald Käufer ihren Code erhalten und eingelöst haben, können sie ebenfalls mit dem Vorabdownload beginnen.

Die genauen Startzeiten und weitere Hintergründe findet ihr auch in unserer News zum GTA-6-Preload am 10. November.

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