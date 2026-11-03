Der Download von GTA 6 kann früher beginnen als bislang erwartet. Rockstar Games hat den Preload-Termin für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekannt gegeben: Bereits am 10. November 2026 dürfen Vorbesteller das kommende Open-World-Spiel vorab herunterladen. Gleichzeitig nennt der Entwickler erstmals eine konkrete Obergrenze für den benötigten Speicherplatz. Die vorab geladene Datei benötigt je nach Konsole bis zu 212 GB.

Damit bleiben Spielern neun Tage, um den umfangreichen Download vor der geplanten Veröffentlichung am 19. November abzuschließen. Auch für Käufer der Code-in-Box-Versionen gibt es neue Informationen.

Wann startet der GTA-6-Preload auf PS5 und Xbox?

Rockstar unterscheidet beim Beginn des Vorabdownloads zwischen den beiden Konsolenplattformen.

Auf der PlayStation 5 beginnt der Preload am Dienstag, dem 10. November, um Mitternacht in der jeweiligen lokalen Zeitzone. In Deutschland ist das entsprechend 00:00 Uhr MEZ.

Auf Xbox Series X|S wird der Download dagegen weltweit gleichzeitig um 00:00 Uhr GMT freigeschaltet. Das entspricht in Deutschland 01:00 Uhr MEZ.

Plattform Preload-Start in Deutschland PlayStation 5 10. November, 00:00 Uhr MEZ Xbox Series X|S 10. November, 01:00 Uhr MEZ

Der Preload ermöglicht es, die Spieldaten bereits vor der Veröffentlichung herunterzuladen. Spielbar wird GTA 6 dadurch noch nicht. Wie ihr den Download auf beiden Konsolen vorbereitet, erklärt unser GTA-6-Preload-Guide.

GTA 6 benötigt bis zu 212 GB Speicherplatz

Mit der neuen Ankündigung nennt Rockstar erstmals eine konkrete Größenordnung für den benötigten Speicherplatz.

Die vorab heruntergeladene Datei benötigt je nach Gerät bis zu 212 GB. Eine separate Download- oder Installationsgröße für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S nennt Rockstar in der Mitteilung nicht.

Wer den Preload direkt zum Start nutzen möchte, sollte frühzeitig ausreichend freien Speicherplatz schaffen. Insbesondere auf Konsolen mit mehreren installierten Spielen könnte es nötig sein, ältere Titel oder andere große Downloads zu entfernen beziehungsweise zu verschieben. Zusätzlicher Speicher für die Installation oder spätere Updates kann erforderlich sein; eine verbindliche Größe dafür liegt nicht vor.

Unser Artikel zur GTA-6-Downloadgröße ordnet auch die ältere, bislang unbestätigte PS5-Angabe ein. Diese ist von Rockstars neuer geräteabhängiger Obergrenze zu unterscheiden.

Wann erscheinen die GTA-6-Code-in-Box-Versionen?

Neben dem digitalen Vorabdownload nennt Rockstar auch einen Termin für die sogenannten Code-in-Box-Versionen. Diese sollen ab 12. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Handel bereitstehen.

Bei diesen Versionen befindet sich ein Downloadcode in der Verpackung. Käufer erhalten damit keinen klassischen Datenträger, sondern können das Spiel nach Erhalt des Codes digital herunterladen. Der tatsächliche Bestand kann sich je nach Händler unterscheiden.

Der 12. November betrifft somit die Verfügbarkeit der Code-in-Box-Versionen und nicht den allgemeinen Start des digitalen Preloads.

Rockstar veröffentlicht offizielle Karte von Leonida

Eine weitere Ankündigung betrifft die Spielwelt von GTA 6. Pünktlich zur Veröffentlichung am 19. November möchte Rockstar eine offizielle Karte von Leonida als kostenlosen digitalen Download auf seiner Website bereitstellen. Gleichzeitig soll eine druckfertige Version des offiziellen Cover-Artworks erscheinen.

Wer die Karte als physisches Poster besitzen möchte, soll kurz nach dem Launch ebenfalls eine Möglichkeit bekommen: Eine doppelseitige gedruckte Version ist für den Rockstar Store geplant. Der Preis liegt laut Rockstar bei 0,99 Euro. Bei einem Einkauf im Rockstar Store soll das Poster alternativ kostenlos beigelegt werden.

Bis dahin könnt ihr die bereits verfügbare interaktive GTA-6-Karte von GTADB erkunden. Dort lassen sich zahlreiche Orte in Leonida entdecken, nach Kategorien filtern und persönliche Markierungen speichern. Die Community-Rekonstruktion ist von der späteren offiziellen Rockstar-Karte zu unterscheiden.

GTA 6 erscheint am 19. November

Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Mit dem Preload-Termin und der Obergrenze für den Speicherbedarf können sich Vorbesteller nun auf den Download vorbereiten. Die genannten Preload-Uhrzeiten sind keine bestätigten Freischaltzeiten für den Spielstart.

Weitere Informationen zu den Editionen, der Spielwelt und den aktuellen Trailern bietet Rockstar auf der offiziellen GTA-6-Website.

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