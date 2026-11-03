LEGO Godzilla: Gigantisches Monsterverse-Set mit 5.363 Teilen offiziell enthüllt

Der König aller Monster bekommt ein eigenes LEGO-Set: Die LEGO Gruppe hat heute, am 3. November 2026, ein neues Modell von Godzilla aus dem Legendary Monsterverse vorgestellt. Mit beeindruckenden 5.363 Bauteilen dürfte der gewaltige Titan nicht nur für Godzilla-Fans, sondern auch für erwachsene LEGO-Sammler interessant sein.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung unter dem Titel „Titan im Anmarsch“. Darin bezeichnet LEGO das Modell als das bislang größte LEGO-Godzilla-Set. Damit erhält eine der bekanntesten Monsterfiguren der Filmgeschichte eine umfangreiche Umsetzung aus Klemmbausteinen.

Godzilla aus dem Monsterverse wird zum LEGO-Modell

Als Vorlage dient die moderne Godzilla-Version aus dem Monsterverse von Legendary Entertainment. Dieses Filmuniversum begann 2014 mit Godzilla und wurde unter anderem mit Godzilla: King of the Monsters, Godzilla vs. Kong und Godzilla x Kong: The New Empire fortgesetzt.

Der Monsterverse-Godzilla zeichnet sich durch seinen massiven Körperbau, den langen Schwanz und die markanten Rückenplatten aus. Gerade diese charakteristischen Merkmale dürften bei der Umsetzung mit LEGO-Steinen eine wichtige Rolle spielen.

Mit 5.363 Teilen bewegt sich das Modell jedenfalls in einer Größenordnung, die umfangreiche Bauprojekte ermöglicht. Wie groß der fertige Godzilla tatsächlich ausfällt und welche beweglichen Elemente vorgesehen sind, lässt sich aus den bislang vorliegenden Informationen noch nicht entnehmen.

Preis und Release: Wann erscheint LEGO Godzilla?

Mit der offiziellen Vorstellung ist das neue Godzilla-Modell angekündigt. Der genaue Verkaufspreis, der Veröffentlichungstermin und die Setnummer gehen aus den bisher abrufbaren Angaben der Pressemitteilung allerdings nicht hervor.

Auch zu möglichen Funktionen, den Abmessungen und der Altersempfehlung liegen uns noch keine überprüften Details vor.

Fest steht damit zunächst, dass LEGO das Legendary Monsterverse um ein besonders umfangreiches Bauprojekt erweitert. Für Sammler dürfte vor allem interessant sein, wie der Hersteller die gewaltigen Proportionen des Monsters mit mehr als 5.000 Teilen umsetzt.

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