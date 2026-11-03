Mittelerde steht vor einem gewaltigen Krieg: Am 11. November 2026 startet die dritte Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video. Die neuen Folgen führen die Geschichte um Sauron, Galadriel und Elrond fort und bringen die Handlung einen entscheidenden Schritt näher an die Entstehung des Einen Rings. Amazon hat inzwischen nicht nur den Veröffentlichungstermin und den Episodenplan bestätigt, sondern auch zahlreiche neue Darsteller vorgestellt.

Besonders interessant ist der große Zeitsprung. Fünf Jahre sind seit dem Fall Eregions vergangen, Saurons Armeen haben weite Teile Mittelerdes erobert und die verbliebenen freien Völker müssen sich gegen seine wachsende Macht zusammenschließen. Mit Celeborn, Khamûl und weiteren Figuren kommen außerdem Charaktere hinzu, die für die Geschichte des Zweiten Zeitalters eine wichtige Rolle spielen.

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 3 bei Amazon Prime Video?

Die dritte Staffel erscheint am Mittwoch, dem 11. November 2026, exklusiv bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst veröffentlicht zum Auftakt gleich vier der insgesamt acht Episoden.

Anschließend folgen jeweils zwei weitere Folgen pro Woche. Damit müssen Zuschauer diesmal nicht zwei Monate auf das Staffelfinale warten: Bereits am 25. November steht die gesamte dritte Staffel zur Verfügung.

Der offizielle Veröffentlichungsplan:

Datum Episoden 11. November 2026 Folgen 1 bis 4 18. November 2026 Folgen 5 und 6 25. November 2026 Folgen 7 und 8 – Staffelfinale

Die ersten beiden Staffeln mit insgesamt 16 Episoden sind bereits vollständig bei Prime Video verfügbar. Wer vor der Fortsetzung noch einmal in die Geschichte einsteigen möchte, kann die bisherigen Ereignisse somit nachholen.

Eine genaue deutsche Veröffentlichungsuhrzeit hat Amazon in seiner offiziellen Staffelübersicht nicht genannt.

Worum geht es in Staffel 3 von Die Ringe der Macht?

Die Handlung setzt fünf Jahre nach dem Fall Eregions ein. Sauron hat seinen Einfluss auf Mittelerde erheblich ausgeweitet und seine Armeen haben zahlreiche Gebiete unterworfen.

Im neu errichteten Turm Barad-dûr in Mordor arbeitet der Dunkle Herrscher an seinem bislang gefährlichsten Vorhaben: Er will den Einen Ring schmieden, um die übrigen Ringe der Macht zu beherrschen und seine Feinde endgültig zu unterwerfen.

Die freien Völker Mittelerdes stehen damit vor einer existenziellen Bedrohung. Elben, Menschen, Zwerge und Zauberer müssen ihre bisherigen Konflikte überwinden, um gemeinsam gegen Sauron bestehen zu können.

Galadriel und Elrond kämpfen um die Zukunft der Elben

Nach den Ereignissen der zweiten Staffel gehören Lindon und Bruchtal zu den wichtigsten verbliebenen Zufluchtsorten der Elben. Ihre drei Ringe bieten Schutz vor Saurons wachsender Macht.

Galadriel und Elrond müssen jedoch nicht nur militärische Entscheidungen treffen. Auch innerhalb der elbischen Gemeinschaft wachsen die Spannungen darüber, wie der Kampf gegen den Dunklen Herrscher fortgesetzt werden soll.

Eine besondere Rolle spielt dabei Bruchtal. Die dritte Staffel zeigt eine frühe Version des später berühmten Elbenreichs, das in den Herr-der-Ringe-Filmen von Peter Jackson zu den bekanntesten Schauplätzen gehört.

Khazad-dûm und Númenor stehen vor schweren Entscheidungen

Auch die Zwerge von Khazad-dûm geraten zunehmend unter Druck. Während Saurons Truppen Mittelerde überziehen, haben sie sich tief in ihre unterirdischen Hallen zurückgezogen. Gleichzeitig bleibt die Bedrohung durch den Balrog bestehen.

Auf Númenor verschärfen sich unterdessen die politischen Konflikte. Rivalisierende Machtgruppen bringen das Inselkönigreich an den Rand eines Bürgerkriegs.

Gandalf versucht währenddessen in den östlichen Ländern von Rhûn, mit seinen magischen Fähigkeiten und neuen Verbündeten gegen die wachsende Dunkelheit vorzugehen.

Welche neuen Darsteller sind in Staffel 3 dabei?

Amazon hat sechs wichtige Neuzugänge bestätigt. Besonders prominent ist Jamie Campbell Bower, der durch seine Rolle als Vecna in Stranger Things bekannt wurde.

Er übernimmt Celeborn, den lange verschollenen Ehemann von Galadriel. Damit erhält eine Figur ihren ersten größeren Auftritt in der Serie, die bislang vor allem durch ihre Abwesenheit eine Rolle spielte.

Ebenfalls neu dabei ist Simon Pegg. Der Schauspieler aus Shaun of the Dead, Mission: Impossible und Star Trek leiht dem Balrog seine Stimme.

Die bestätigten Neuzugänge im Überblick:

Schauspieler Rolle Jamie Campbell Bower Celeborn Zubin Varla Khamûl Eddie Marsan Thrain Andrew Richardson Anárion Adam Young Marnûkh Simon Pegg Stimme des Balrog

Mit Khamûl kommt ein weiterer bedeutender Gegenspieler hinzu. Die Figur stammt aus den östlichen Ländern von Rhûn und steht in Verbindung mit Saurons Ringdienern.

Anárion erweitert die Geschichte der númenórischen Königsfamilie. Er ist ein weiterer Sohn Elendils und der Bruder Isildurs. Thrain wiederum bringt neue familiäre Konflikte in die Handlung der Zwerge.

Welche bekannten Schauspieler kehren zurück?

Neben den Neuzugängen sind zahlreiche Hauptdarsteller der bisherigen Staffeln wieder dabei.

Schauspieler Rolle Charlie Vickers Sauron Morfydd Clark Galadriel Robert Aramayo Elrond Benjamin Walker Gil-galad Daniel Weyman Gandalf Owain Arthur Durin IV Sophia Nomvete Disa Lloyd Owen Elendil Maxim Baldry Isildur Cynthia Addai-Robinson Míriel Trystan Gravelle Pharazôn Ismael Cruz Córdova Arondir Ciarán Hinds Der Dunkle Zauberer Rory Kinnear Tom Bombadil

Damit setzt die Serie die miteinander verbundenen Handlungsstränge der Elben, Zwerge, Menschen und Zauberer fort.

Vor allem Charlie Vickers dürfte als Sauron erneut eine zentrale Rolle spielen. Während seine Figur in den bisherigen Staffeln häufig mit Täuschung und wechselnden Identitäten arbeitete, tritt der Dunkle Herrscher nun zunehmend als offener Eroberer auf.

Gibt es bereits einen Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 3?

Ja, Amazon hat bereits mehrere Vorschauen auf die dritte Staffel veröffentlicht. Der aktuelle Trailer zeigt den Krieg gegen Sauron, neue Schauplätze und die zunehmende Bedrohung durch seine Armeen.

Zu sehen sind unter anderem die politischen Spannungen in Númenor, Kämpfe der Elben und die düsteren Entwicklungen in Mordor. Auch Celeborn und die Ringdiener Saurons gehören zu den wichtigen neuen Elementen.

Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf Barad-dûr, wo Sauron die Macht des Einen Rings für seine Eroberungspläne nutzen will.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Wie viele Staffeln von Die Ringe der Macht sind geplant?

Die Serie ist als langfristige Erzählung über das Zweite Zeitalter Mittelerdes angelegt. Amazon hatte das Projekt ursprünglich als mehrteilige Serienproduktion angekündigt. Eine verbindliche Gesamtzahl der Staffeln nennt das Unternehmen in den aktuellen offiziellen Angaben nicht.

Die dritte Staffel führt die Geschichte nun deutlich näher an die Entstehung des Einen Rings und die späteren Konflikte heran, die für Tolkiens Mittelerde von zentraler Bedeutung sind.

Eine konkrete Premiere für eine mögliche vierte Staffel hat Amazon bislang nicht angekündigt.

Für die nächsten Wochen steht zunächst die Rückkehr von Sauron, Galadriel und ihren Verbündeten im Mittelpunkt. Mit acht neuen Episoden und einem Veröffentlichungszeitraum von nur drei Wochen dürfte die dritte Staffel ihre Handlung deutlich kompakter präsentieren als die bisherigen Fortsetzungen.

Weitere Meldungen und Hintergründe zur Serie findet ihr in unserem Serienhub zu Die Ringe der Macht.

Öffnet in einem neuen Tab