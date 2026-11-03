Steam-Nutzer können sich aktuell ein ungewöhnliches Strategiespiel dauerhaft kostenlos sichern. Last Gambit ist derzeit gratis erhältlich, wechselt aber am 13. November 2026 mit dem Erscheinen der Vollversion zu einem kostenpflichtigen Modell.

Wer den Titel vor der Umstellung zur eigenen Bibliothek hinzufügt, behält ihn laut Entwickler Mads dauerhaft und erhält auch kommende Updates. Ab dem 13. November 2026 kostet Last Gambit regulär 4,99 Euro.

Last Gambit bleibt nach dem Gratis-Download erhalten

Die Aktion unterscheidet sich von klassischen Gratisangeboten mit einem zeitlich begrenzten Rabatt. Last Gambit ist momentan offiziell als Free-to-Play-Titel verfügbar. Mit Version 1.0 endet jedoch der Early Access und zugleich die kostenlose Verfügbarkeit für neue Nutzer.

Auf der offiziellen Produktseite bei Steam bestätigt Mads, dass alle zuvor beanspruchten Exemplare kostenlos in der Bibliothek bleiben. Interessierte sollten das Spiel deshalb spätestens am 12. November 2026 hinzufügen, um nicht den späteren Kaufpreis zahlen zu müssen.

Als Grund für das neue Preismodell nennt das Studio die langfristige Finanzierung des Projekts. Werbung, Abonnements, kostenpflichtige Spielfiguren und ein Ingame-Shop sollen vermieden werden. Einnahmen aus dem Verkauf sollen stattdessen den Betrieb der Mehrspieler-Server und weitere Updates ermöglichen.

Schach trifft auf Roguelite und ungewöhnliche Fähigkeiten

Last Gambit basiert auf einem klassischen Schachbrett, verändert die bekannten Regeln aber umfassend. Insgesamt lassen sich 27 Figuren entdecken, darunter neben traditionellen Einheiten auch Einhörner, Greifen, Phönixe, Katapulte und eine Leerenkönigin, die das Spielfeld an einer Seite verlassen und an der gegenüberliegenden Seite zurückkehren kann.

Zusätzliche Fähigkeiten und Vorteile eröffnen weitere taktische Möglichkeiten. Figuren lassen sich fusionieren, klonen oder während einer Partie weiterentwickeln. Andere Effekte erlauben es, einen Zug zurückzunehmen, eine Einheit einzufrieren, sie zu teleportieren oder eine bereits geschlagene Figur wiederzubeleben.

Der Story-Modus setzt auf eine verzweigte Karte mit Kämpfen, Händlern und Bossgegnern. Da sich Armee, Vorteile und mögliche Begegnungen während eines Durchlaufs verändern, soll jede Kampagne andere taktische Herausforderungen bieten.

Mehrere Modi für Solo- und Mehrspielerpartien

Neben der Kampagne stehen verschiedene lokale und online spielbare Modi zur Verfügung. Last Gambit unterstützt außerdem plattformübergreifende Partien und kann auf Wunsch vollständig offline gegen den Computer gespielt werden.

Story-Kampagne mit verzweigter Karte, Bossgegnern und Roguelite-Fortschritt

Online-PvP im direkten Duell zwischen zwei Teilnehmern

Online-Partien im 2-gegen-2-Format

Lokale Duelle mit zwei Personen an einem Bildschirm

Kämpfe gegen Computergegner mit mehreren Schwierigkeitsstufen

Geisterduelle gegen KI-Versionen anderer Community-Mitglieder

Last Gambit erschien am 27. August 2026 im Early Access und bietet unter anderem eine deutsche Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für Windows, macOS und Linux. Der Wechsel zu Version 1.0 und zum Preis von 4,99 Euro erfolgt am 13. November 2026.

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