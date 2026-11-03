GTA 6: Schwerkranker Fan stirbt kurz vor Release, Community nimmt Abschied

Der 25-jährige GTA-Fan Jerry Fort, der in den sozialen Netzwerken unter dem Namen „Void Only“ bekannt war, ist am 29. Oktober 2026 verstorben. Nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung von GTA 6 endet damit eine Geschichte, die im Sommer zahlreiche Spieler bewegt hatte. Jerry hatte öffentlich von seinem Wunsch erzählt, das neue Open-World-Spiel von Rockstar Games noch selbst erleben zu können.

Seine Schwester machte seinen Tod am 2. November über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Seither nehmen zahlreiche Mitglieder der Gaming-Community Abschied und erinnern an einen jungen Mann, der trotz seiner schweren Erkrankung seine Begeisterung für Videospiele nicht verloren hatte.

Sein großer Wunsch war es, GTA 6 noch zu erleben

Jerry litt seit seinem 17. Lebensjahr an einer schweren Lungenerkrankung. Im August 2026 veröffentlichte er auf seinem TikTok-Kanal „Void Only“ ein Video, in dem er über seine gesundheitliche Situation und seinen Wunsch sprach, den Release von GTA 6 mitzuerleben.

Seine Geschichte verbreitete sich anschließend in den sozialen Netzwerken. Viele Menschen unterstützten ihn und seine Familie, unter anderem über eine Spendenkampagne, die bei den medizinischen und persönlichen Belastungen helfen sollte.

Im September erhielt Jerry schließlich eine Lungentransplantation. Zunächst war damit die Hoffnung verbunden, dass sich sein Gesundheitszustand verbessern könnte. In der Folge kam es jedoch zu schweren Komplikationen und Infektionen.

Am 29. Oktober verstarb Jerry im Alter von nur 25 Jahren.

GTA-Community erinnert an „Void Only“

Besonders traurig ist, dass Jerry bereits Pläne für den Veröffentlichungstag von GTA 6 geschmiedet hatte. Er wollte das Spiel nicht nur selbst erleben, sondern seine ersten Eindrücke auch mit seiner Community teilen und den Start streamen.

Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Nach der Bekanntgabe seines Todes hinterließen zahlreiche Spieler Beileidsbekundungen und persönliche Nachrichten. Einige möchten ihre erste Reise durch Leonida Jerry widmen. Andere haben vorgeschlagen, seinen Namen „Void“ im Spiel weiterzutragen oder wünschen sich eine kleine Würdigung durch Rockstar Games.

Seine Familie bedankte sich bei den Menschen, die Jerry während seiner Erkrankung unterstützt und seine Geschichte begleitet hatten.

Grand Theft Auto 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Jerry Fort wird diesen Tag nicht mehr erleben können. In der Community bleibt die Erinnerung an einen Spieler, der sich bis zuletzt darauf gefreut hatte.

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