GTA 6: Neuseeland darf offenbar zuerst spielen – schon 12 Stunden vor Deutschland drohen Spoiler

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Allerdings wird Rockstars Open-World-Blockbuster offenbar nicht weltweit zur selben Zeit freigeschaltet. Stattdessen deuten die regionalen Store-Angaben auf einen gestaffelten Release hin, bei dem die jeweilige Ortszeit entscheidend ist.

Das könnte für deutsche Spieler bedeuten, dass bereits am Mittwochmittag, dem 18. November, erste Gameplay-Videos und möglicherweise auch Story-Spoiler im Internet auftauchen.

GTA 6: Neuseeland ist Deutschland zwölf Stunden voraus

Der GTA-Insider VideoTech hat auf X eine Übersicht veröffentlicht, die den erwarteten weltweiten Freischaltzeitplan zeigt.

Demnach können Spieler in Neuseeland am 19. November um 0 Uhr Ortszeit loslegen. In Deutschland ist es zu diesem Zeitpunkt erst 12 Uhr mittags am 18. November.

Für deutsche Käufer soll GTA 6 dagegen erst zwölf Stunden später, um Mitternacht vom 18. auf den 19. November, freigeschaltet werden.

Die Zeiten ergeben sich aus den regionalen Store-Angaben. Eine vollständige offizielle Bestätigung des Zeitplans durch Rockstar Games steht noch aus.

Wann können Spieler weltweit GTA 6 starten?

Die wichtigsten erwarteten Freischaltzeiten, jeweils in deutscher Zeit:

Region Freischaltung (MEZ) Neuseeland 18. November, 12:00 Uhr Australien (Sydney) 18. November, 14:00 Uhr Japan 18. November, 16:00 Uhr Indien 18. November, 19:30 Uhr Deutschland 19. November, 00:00 Uhr Großbritannien 19. November, 01:00 Uhr USA (New York) 19. November, 06:00 Uhr USA (Los Angeles) 19. November, 06:00 Uhr

Die Übersicht berücksichtigt die Zeitverschiebung nach der europäischen Umstellung auf Winterzeit. Für die USA gehen die Angaben von einer einheitlichen Freischaltung zum Mitternachtstermin der Ostküste aus.

GTA-6-Spoiler könnten schon am 18. November auftauchen

Die unterschiedlichen Freischaltzeiten könnten besonders für Spieler unangenehm werden, die möglichst unvoreingenommen in die Geschichte von Jason und Lucia eintauchen möchten.

Wenn in Neuseeland bereits am Mittwochmittag deutscher Zeit gespielt werden kann, dürften erste Aufnahmen aus der offenen Spielwelt schnell auf YouTube, TikTok, Reddit und anderen Plattformen erscheinen.

Nicht nur neue Details über Vice City und Leonida könnten dadurch vorzeitig bekannt werden. Auch Szenen aus der Hauptgeschichte, bislang unbekannte Figuren oder Überraschungen könnten ihren Weg in die sozialen Netzwerke finden.

Wer GTA 6 möglichst spoilerfrei erleben möchte, sollte deshalb bereits ab dem 18. November mittags besonders vorsichtig sein.

Kann man GTA 6 mit dem Neuseeland-Trick früher spielen?

In der Vergangenheit haben Xbox-Spieler bei einigen Veröffentlichungen ihre Konsolenregion auf Neuseeland umgestellt, um Spiele früher starten zu können.

Ob das bei GTA 6 ebenfalls funktioniert, ist derzeit nicht bestätigt. Entscheidend sind unter anderem die regionale Zuordnung des gekauften Spiels und die Freischaltregeln der jeweiligen Plattform.

Auf PlayStation ist insbesondere die Store-Region des verwendeten Kontos relevant. Eine einfache Änderung der Systemzeitzone dürfte deshalb keinen früheren Zugang ermöglichen.

Rockstar Games hat inzwischen offiziell bestätigt, dass der Preload für GTA 6 am 12. November 2026 beginnt. Vorbesteller können das Spiel damit bereits vor dem Release herunterladen, müssen für den eigentlichen Spielstart aber bis zur Freischaltung warten.

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