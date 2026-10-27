Kingdom Come 2: Warhorse Studios Opfer eines Cyberangriffs – Entwickler schalten Sicherheitsexperten ein

Das tschechische Entwicklerstudio Warhorse Studios, bekannt für Kingdom Come: Deliverance 2, hat einen Cyberangriff auf seine IT-Systeme bestätigt.

In einer öffentlichen Erklärung wendet sich das Unternehmen direkt an seine Spieler und Fans. Darin teilt Warhorse mit, dass das Studio Opfer einer Cyberattacke geworden ist und bereits an der Absicherung seiner Systeme arbeitet.

Warhorse Studios untersucht Cyberangriff

Nach Angaben des Entwicklers wurden externe Cybersicherheitsexperten eingeschaltet. Gemeinsam mit ihnen arbeitet Warhorse daran, die betroffenen Systeme abzusichern und herauszufinden, was genau passiert ist.

In der Erklärung heißt es:

„Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Warhorse Studios von einem Cyberangriff getroffen wurde.“

Das Unternehmen bedankt sich außerdem bei seiner Community für die Unterstützung.

Konkrete Einzelheiten zum Angriff hat Warhorse bisher nicht veröffentlicht. Weder die Vorgehensweise der Angreifer noch der Zeitpunkt der Attacke werden in der Erklärung genannt.

Welche Folgen der Angriff für das Studio und seine Projekte hat, ist derzeit offen.

Warhorse hat bislang nicht mitgeteilt, ob interne Entwicklungsdateien, Mitarbeiterinformationen oder andere vertrauliche Daten betroffen sind. Auch über mögliche Einschränkungen des laufenden Betriebs gibt es keine Angaben.

Damit bleibt insbesondere unklar, ob der Vorfall Auswirkungen auf die Entwicklung zukünftiger Spiele haben könnte.

Warhorse Studios gehört zum Publisher PLAION und ist vor allem für die beiden mittelalterlichen Rollenspiele Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come: Deliverance 2 bekannt.

Das Unternehmen konzentriert sich nach eigenen Angaben derzeit darauf, seine Systeme zu sichern und das vollständige Ausmaß des Angriffs aufzuklären.

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