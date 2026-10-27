Call of Duty Modern Warfare 4 ist am 23. Oktober 2026 erschienen und beschert der Shooter-Reihe den stärksten Wertungsschnitt seit langer Zeit. Auf Metacritic erreicht der neue Ableger aktuell einen Metascore von 86 Punkten, basierend auf 25 Kritiken.

Damit ist Modern Warfare 4 das bestbewertete Hauptspiel der Reihe innerhalb der vergangenen 15 Jahre. Zuletzt lag Call of Duty Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011 mit 88 Punkten über diesem Ergebnis.

Deutlicher Sprung gegenüber den Vorgängern

Die Wertung ist besonders bemerkenswert, wenn man sie mit den jüngsten Veröffentlichungen vergleicht. Während Black Ops 6 noch ordentlich abschnitt, stürzten Modern Warfare III und Black Ops 7 bei der Fachpresse deutlich ab.

Spiel Erscheinungsjahr Metascore Call of Duty Modern Warfare 4 2026 86 Call of Duty Black Ops 7 2025 65 Call of Duty Black Ops 6 2024 82 Call of Duty Modern Warfare III 2023 56 Call of Duty Modern Warfare 3 2011 88

Auch der direkte Genrekonkurrent Battlefield 6 wurde mit 83 Punkten besser aufgenommen als Black Ops 7. Modern Warfare 4 dreht dieses Verhältnis nun um und setzt sich bei den aggregierten Kritikerwertungen knapp vor den aktuellen Battlefield-Ableger.

Kampagne und DMZ überzeugen die Kritiker

Verantwortlich für den Aufschwung ist laut den bisherigen Rezensionen vor allem das ausgewogene Gesamtpaket. Gelobt werden die filmisch inszenierte Kampagne, das präzise Gunplay und der umfangreich überarbeitete DMZ-Modus, der Extraktionsmechaniken mit einer langfristigen Entwicklung zwischen den Einsätzen verbindet.

Die von Infinity Ward entwickelte Kampagne behandelt einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Neben einer jungen Einheit südkoreanischer Soldaten steht erneut Captain Price im Mittelpunkt, dessen eigenmächtige Mission mit dem größeren Konflikt kollidiert.

Ganz ohne Kritik kommt der Shooter allerdings nicht davon. Im Mehrspielerbereich sorgen insbesondere die strenge fähigkeitsbasierte Spielersuche und einzelne Balancing-Probleme für Unmut. Auf Steam fallen dennoch 78 Prozent von derzeit 4.752 englischsprachigen Rezensionen positiv aus, womit die Nutzerwertung insgesamt im überwiegend positiven Bereich liegt.

Infinity Ward gelingt die erhoffte Kurskorrektur

Mit Modern Warfare 4 liefert Infinity Ward erstmals seit Jahren wieder einen Call of Duty-Ableger, der Kampagne, klassischen Mehrspieler und DMZ auf einem konstant hohen Niveau vereint. Der Metascore kann sich durch weitere Rezensionen noch verändern, doch der Start markiert bereits jetzt eine deutliche Kurskorrektur für die zuletzt angeschlagene Reihe.

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