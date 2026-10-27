Stalker 2: Großes Update 2.1 ist da und lässt euch die Zone endlich aus größerer Entfernung erleben

Für Stalker 2: Heart of Chornobyl steht seit dem 26. Oktober 2026 das kostenlose Update 2.1 mit dem Namen „The Zone Lookout“ bereit. Entwickler GSC Game World hat dabei vor allem zwei häufig gewünschte Funktionen umgesetzt: eine einstellbare Sichtweite für die Bewohner der Zone und die Möglichkeit, sich von anderen Stalkern zu bereits erkundeten Orten begleiten zu lassen.

Darüber hinaus bringt der Patch zahlreiche Verbesserungen für das Kampfsystem, die künstliche Intelligenz und die Darstellung verschiedener Anomalien mit sich.

Stalker 2: A-Life-NPCs jetzt über größere Entfernungen sichtbar

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft das A-Life-System, das die Aktivitäten der NPCs in der Spielwelt simuliert. Bisher war die Entfernung, aus der Spieler andere Stalker und Bewohner der Zone sehen konnten, stärker eingeschränkt.

Mit Update 2.1 lässt sich diese Darstellungsdistanz nun selbst festlegen. Dazu stehen im Menü unter Einstellungen → Spiel → Visualisierungsoptionen mehrere Voreinstellungen bereit.

Wer möchte, kann andere Stalker künftig deutlich früher in der Ferne entdecken. Allerdings hat die zusätzliche Sichtweite ihren Preis: Laut GSC Game World können höhere Einstellungen die Performance und Stabilität beeinträchtigen.

Deshalb empfehlen die Entwickler weiterhin die Standardeinstellung. Alternativ steht ein dynamischer Modus bereit, der die Sichtweite automatisch an die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Hardware anpasst.

Die Änderung betrifft hauptsächlich A-Life-NPCs. Für Questfiguren und geskriptete Charaktere gelten teilweise andere technische Regeln.

Auch Kämpfe über größere Entfernungen wurden überarbeitet. Schusswechsel können jetzt aus größerer Distanz zu hören sein, während Anpassungen an der Waffenballistik dafür sorgen sollen, dass Gefechte unter den neuen Bedingungen stimmig bleiben.

Neue Schnellreise: Andere Stalker bringen euch ans Ziel

Mit dem Update erhalten Spieler außerdem eine neue Möglichkeit, sich durch die Zone zu bewegen.

Freundliche oder neutrale Stalker-Trupps können euch künftig zu bestimmten Orten begleiten. Die jeweiligen Anführer sind auf dem Kompass markiert und lassen sich direkt ansprechen.

Allerdings funktioniert das nicht als uneingeschränktes Schnellreisesystem. Es gelten einige Bedingungen:

Das Ziel muss bereits entdeckt worden sein.

Der gewünschte Ort muss in der Nähe liegen.

Das Ziel muss sich auf der Reiseroute des jeweiligen Truppführers befinden.

Für die Begleitung wird eine Gebühr fällig.

Bei überladenem Inventar ist die Reise nicht möglich.

Wer also in Zalissja auf einen freundlichen Stalker trifft, kann sich nicht einfach bis nach Prypjat transportieren lassen. Die neue Funktion soll bestehende Wege durch die Zone komfortabler machen, ohne die Erkundung vollständig zu ersetzen.

Neben den beiden großen Neuerungen hat GSC Game World viele kleinere Verbesserungen vorgenommen. Die offiziellen Patchnotes nennen unter anderem Anpassungen an der KI, an verschiedenen Anomalien und an der technischen Darstellung der Spielwelt.

Zu den Änderungen gehören:

Verbesserte Gegner-KI: NPCs reagieren zuverlässiger in Kampfsituationen und nutzen Deckungen besser.

NPCs reagieren zuverlässiger in Kampfsituationen und nutzen Deckungen besser. Weniger fehlerhafte Spawns: Probleme mit ungewöhnlich vielen NPCs und Mutanten an bestimmten Orten wurden behoben.

Probleme mit ungewöhnlich vielen NPCs und Mutanten an bestimmten Orten wurden behoben. Überarbeitete Ferngläser: Die Darstellung wurde an die erweiterten Sichtweiten angepasst.

Die Darstellung wurde an die erweiterten Sichtweiten angepasst. Verbesserte Anomalien: Mehrere Effekte und Wechselwirkungen mit der Umgebung wurden korrigiert.

Mehrere Effekte und Wechselwirkungen mit der Umgebung wurden korrigiert. Fehlerbehebungen bei Missionen: Verschiedene Probleme mit Questabläufen und der Spielwelt wurden beseitigt.

Eine ausführliche Übersicht findet ihr in den offiziellen Patchnotes von GSC Game World.

Die Entwickler betonen in ihrer Ankündigung zu „The Zone Lookout“, dass viele Änderungen unmittelbar auf Rückmeldungen der Community zurückgehen. Insbesondere die größere Sichtweite und die neuen Reisemöglichkeiten gehörten zu den Wünschen, die Spieler in den vergangenen Monaten geäußert hatten.

Update 2.1 ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar.

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