Stalker 2 Cost of Hope: Alle Codes für Tresore und Türen im Überblick

In Stalker 2: Cost of Hope versperren euch verschlossene Türen und Tresore den Zugang zu Vorräten und wichtigen Missionsbereichen. Wer die passende Zahlenkombination kennt, spart sich die Suche nach den dazugehörigen Hinweisen.

Hier findet ihr 16 Codes für die Erweiterung, sortiert nach Fundorten und Missionen. Neben den Kombinationen im Eisenwald und am Kernkraftwerk sind auch die Codes für Lymansk, Labor X16 und den Ausgang aus dem Labor während „Fernes Trugbild“ enthalten.

Alle Codes im Eisenwald

Im Eisenwald findet ihr die folgenden acht Kombinationen. Die Tabelle liefert euch die schnelle Lösung; darunter findet ihr die einzelnen Fundorte mit Platz für die passenden Bilder und Kartenausschnitte.

Fundort Code Keller von Kurin, „Kurin Basement“ 9527 Bauarbeiterlager, „Builder’s Camp“ 1986 Gebäude südlich der Brücke zum AKW 5724 Gebäude nördlich von „Eklektisches Labyrinth“ 1909 Gebäude nördlich vom Testzentrum 5043 Gebäude nahe „SWYD West Checkpoint“ 3546 Gebäude südlich von „Boss‘ Bunker“ 2754 Tresor beim Umspannwerk 8536

Keller von Kurin: Code 9527

Für den Tresor in Kurins Keller benötigt ihr den Code 9527. Dieser Fundort gehört zum Alpha-Tango-Delta-Victor-Rätsel.

Wie ihr die Hinweise entschlüsselt, erklären wir euch ausführlich in unserem Guide zum Alpha-Tango-Delta-Victor-Tresorcode.

Kartenposition von Kurins Keller Tresor in Kurins Keller Kartenposition von Kurins Keller Tresor in Kurins Keller

Bauarbeiterlager: Code 1986

Falls ihr ausschließlich nach der Kombination sucht, findet ihr hier direkt die Lösung:

Tresorcode anzeigen Die Kombination für das Zahlenschloss im Baulager, auf Englisch „Builder’s Camp“, lautet 1986.

Ihr könnt die Zahlen sofort am Tastenfeld eingeben. Die Hinweise im Gebäude müssen dafür nicht zwingend zuvor untersucht werden.

Wie bekomme ich die Kombination selbst heraus? Im Raum mit dem Tresor findet ihr rechts neben der Tür die Zahl 6. Öffnet anschließend im Raum mit den Schließfächern alle Schränke: In einem davon entdeckt ihr die Zahl 8.

Sucht außerhalb des Gebäudes den großen Anhänger vor dem Lager auf. Dahinter könnt ihr ein Blech wegschießen und so einen Durchgang zu den Toiletten freilegen. In der offenen Toilettenkabine findet ihr einen kleinen Tresor. An der linken Kabinenwand steht die Zahl 9.

Die erste Ziffer ist am schwierigsten zu entdecken: Geht in den Lagerraum mit den Wandregalen und dort in die Hocke. Schaut euch die linke Regalreihe vor dem Fenster genauer an. Ganz unten findet ihr die Zahl 1.

Die Reihenfolge der Ziffern ergibt sich aus der Abfolge der Räume, vom Lager aus gesehen: 1, 9, 8, 6. Der Tresorcode lautet somit 1986.

Karte Baulager Tresor im Baulagers Ziffer 1 Ziffer 2 Ziffer 3 Ziffer 4 Karte Baulager Tresor im Baulagers Ziffer 1 Ziffer 2 Ziffer 3 Ziffer 4

Gebäude südlich der Brücke zum Kernkraftwerk: Code 5724

Sucht das Gebäude südlich der Brücke zum Kernkraftwerk auf. Die passende Kombination für den dortigen Tresor lautet 5724.

Südlich der Brücke zum Kraftwerk Fundort des Tresors Südlich der Brücke zum Kraftwerk Fundort des Tresors

Gebäude nördlich vom Elektrischen Labyrinth: Code 1909

Auf dem Tastenfeld im Gebäude nördlich von „Elektrischen Labyrinths“ müsst ihr 1909 eintippen. Orientiert euch am genannten Ort und sucht von dort aus in nördlicher Richtung.

Kartenposition Gebäude nördlich vom Labyrinth Kartenposition Gebäude nördlich vom Labyrinth

Gebäude nördlich vom Testzentrum: Code 5043

Im Gebäude nördlich vom Testzentrum öffnet ihr das Schloss mit 5043.

Kartenposition Tresor nördlich vom Testzentrum Kartenposition Tresor nördlich vom Testzentrum

Gebäude nahe westlichem Checkpoint: Code 3546

Für den Fundort in einem Gebäude nahe des westlichen Checkpoints lautet die Kombination 3546.

Tresor nahe westlicher Checkpoint Fundort Tresor Tresor nahe westlicher Checkpoint Fundort Tresor

Gebäude südlich von Boss’s Bunker: Code 2754

Der Tresor im Gebäude südlich von „Chief’s Bunker“ lässt sich mit 2754 öffnen.

Kartenposition Tresor südlich von Boss’s Bunker Kartenposition Tresor südlich von Boss’s Bunker

Tresor beim Umspannwerk: Warum 8539 nicht funktioniert

Den Tresor beim Umspannwerk könnt ihr bereits vor der Mission „Fernes Trugbild“ erreichen. Der Raum mit dem Tresor und den Zahlenhinweisen ist frei zugänglich. Am Ende der Mission führt euch der Weg aus dem Labor durch eine zuvor verschlossene Tür wieder dorthin zurück.

Der richtige Code lautet 8536. Die letzte Ziffer sorgt leicht für Verwirrung: Die vermeintliche 9 ist eine umgedrehte 6. Mit 8539 bleibt der Tresor deshalb verschlossen.

Kartenposition Tresor beim Umspannwerk Zahlenkombination Hinweis Kartenposition Tresor beim Umspannwerk Zahlenkombination Hinweis Die letzte Ziffer müsst ihr als 6 lesen. Der richtige Tresorcode lautet 8536. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Türcode am Kernkraftwerk

Für die Tür des „Module“ IB Building im Bereich des Kernkraftwerks benötigt ihr diese vierstellige Kombination:

Fundort Code „Module“ IB Building, CNPP 2014

CNPP bezeichnet das Kernkraftwerk Chornobyl. Die Kombination 2014 gehört zu dieser Gebäudetür. Für die Mission „Price of a Miracle“ gibt es einen separaten Code.

Wir werden Bilder der genauen Positionen und Fundorte in Kürze ergänzen.

Alle missionsbezogenen Codes

Die folgenden Kombinationen sind bestimmten Missionen zugeordnet. Noch nicht bestätigte deutsche Missionsbezeichnungen führen wir vorerst unter ihren englischen Namen auf.

Mission Bereich oder Zuordnung Code Fernes Trugbild / Distant Mirage Ausgang aus dem Labor zur Oberfläche 3008 Shadows of the Past Lymansk, drei unterschiedliche Schlösser 1654, 7812, 2469 Destructive Power of Mind Labor X16 171008 Dangerous Way Mavka-/Freedom-Route 5342 Price of a Miracle Kernkraftwerk, CNPP 2110

Fernes Trugbild: Mit Code 3008 zurück zur Oberfläche

Nachdem ihr den Tobsüchtigen besiegt habt, fordert euch die Mission „Fernes Trugbild“ auf, an die Oberfläche zurückzukehren. Den dafür benötigten Code 3008 zeigt euch das Missionsziel direkt an.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Verwechselt diesen Ausgangscode nicht mit dem Tresorcode 8536: Auf dem Rückweg gelangt ihr wieder in den bereits zuvor zugänglichen Raum beim Umspannwerk. Der dortige Tresor hat seine eigene Kombination.

Shadows of the Past: Drei Kombinationen für Lymansk

Für „Shadows of the Past“ in Lymansk sind die drei Codes 1654, 7812 und 2469 aufgeführt. Sie gehören zu unterschiedlichen Schlössern innerhalb der Mission und werden jeweils einzeln eingegeben.

Wir werden Bilder der genauen Positionen und Fundorte in Kürze ergänzen.

Labor X16: Sechs Stellen statt vier

Während „Destructive Power of Mind“ benötigt ihr im Labor X16 den Code 171008. Anders als die übrigen hier aufgeführten Kombinationen besteht er aus sechs Ziffern. Gebt deshalb die vollständige Zahlenfolge ein.

Wir werden Bilder der genauen Positionen und Fundorte in Kürze ergänzen.

Dangerous Way: Code 5342

Für „Dangerous Way“ auf der Mavka-/Freedom-Route lautet die Kombination 5342. Achtet auf die Zuordnung zum Missionsweg, wenn ihr nach diesem Zahlenschloss sucht.

Wir werden Bilder der genauen Positionen und Fundorte in Kürze ergänzen.

Price of a Miracle: Code 2110

Während „Price of a Miracle“ am Kernkraftwerk benötigt ihr 2110. Dieser Code gehört zum Missionsverlauf und ist vom Gebäudecode 2014 für das „Module“ IB Building zu unterscheiden.

Wir werden Bilder der genauen Positionen und Fundorte in Kürze ergänzen.

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