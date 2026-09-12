Kingdom Hearts 4 entsteht bei Square Enix in Creative Studio 1 – offiziell bestätigt

Nach langer Unklarheit steht nun offiziell fest, welches interne Team bei Square Enix an Kingdom Hearts 4 arbeitet. Das kommende Action-RPG entsteht im Creative Studio 1, das innerhalb des japanischen Publishers zugleich an Final Fantasy 7 Revelation arbeitet.

Die Bestätigung stammt von Naoki Hamaguchi, dem Director von Final Fantasy 7 Rebirth und Final Fantasy 7 Revelation. In einem am 10. September 2026 veröffentlichten Interview ordnete er beide Großprojekte seinem Studio zu und stellte sie als wichtige Veröffentlichungen für Square Enix im Jahr 2027 heraus.

Creative Studio 1 übernimmt Soras neues Abenteuer

Wer entwickelt Kingdom Hearts 4? Hinter dem vierten Hauptteil steht offiziell das Creative Studio 1 von Square Enix. Damit ist eine Frage geklärt, die nach der Umstrukturierung der internen Entwicklungsabteilungen des Publishers lange offenblieb.

Die organisatorische Einordnung bedeutet allerdings nicht, dass Hamaguchi die kreative Leitung von Kingdom Hearts 4 übernommen hat. Tetsuya Nomura bleibt Director des Spiels, während Tai Yasue weiterhin als Co-Director beteiligt ist. Hamaguchi trägt als Leiter des Studios eine übergeordnete Verantwortung und will dafür sorgen, dass die dort entwickelten Projekte planmäßig vorankommen.

Creative Studio 1 arbeitet parallel am Abschluss der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie. Final Fantasy 7 Revelation soll am 8. April 2027 erscheinen, während Kingdom Hearts 4 für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant ist. Für Square Enix wird das Studio damit innerhalb weniger Monate zwei der größten Rollenspiele des Unternehmens fertigstellen.

Positive Reaktionen aus der Community

Warum freuen sich Fans über die Bestätigung? Hamaguchis Beteiligung auf Studioebene kommt bei vielen Anhängern gut an. Besonders seine Arbeit an Final Fantasy 7 Rebirth sowie seine Rolle bei Final Fantasy 7 Revelation sorgen dafür, dass der Entwickler in Teilen der Community großes Vertrauen genießt.

Gleichzeitig beruhigt die Meldung Fans, die sich nach der frühen Ankündigung von Kingdom Hearts 4 im Jahr 2022 Sorgen um den Entwicklungsfortschritt gemacht hatten. Mit einem bestätigten Studio, einem Release-Zeitraum und neuen Spielszenen zeichnet sich inzwischen ein deutlich konkreteres Bild von Soras nächstem Abenteuer ab.

Der zuletzt präsentierte Trailer zeigte unter anderem eine Welt auf Grundlage des Pixar-Films Coco. Sora trifft dort auf Miguel, während Donald und Goofy in passenden Skelettkostümen auftreten. Die beiden bekannten Begleiter suchen gemeinsam mit König Micky weiterhin nach Hinweisen auf Soras Aufenthaltsort, der nach den Ereignissen der bisherigen Spiele in der geheimnisvollen Metropole Quadratum erwacht.

Große Pläne für das Jahr 2027

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Square Enix plant die Veröffentlichung für Ende 2027. Vorgesehen sind Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Damit erscheint ein nummerierter Hauptteil der Reihe erstmals gleichzeitig auf mehreren aktuellen Plattformen.

Die Kombination aus Nomuras kreativer Leitung, Yasues Erfahrung mit der Reihe und Hamaguchis organisatorischer Verantwortung weckt entsprechend hohe Erwartungen. Noch ist unklar, wie eng die verschiedenen Teams innerhalb von Creative Studio 1 zusammenarbeiten, doch die offizielle Zuordnung wird von vielen Fans als positives Signal für die verbleibende Entwicklung verstanden.

Wie bewertet ihr die Zuständigkeit von Creative Studio 1 und freut ihr euch auf Kingdom Hearts 4? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab