Kingdom Hearts 4 Leak – Steam-Achievements sollen neue Welten verraten

Ein umfangreicher Leak zu Kingdom Hearts 4 sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Angeblich wurden über Steam Achievements entdeckt, deren Namen und Freischaltbedingungen mehrere bislang unangekündigte Welten verraten. Besonders brisant ist der Hinweis auf eine Welt aus dem Star Wars Universum.

Die Informationen stammen aus einem größeren Datensatz zu kommenden Spielen. Wer sich von den Schauplätzen des nächsten Abenteuers überraschen lassen möchte, sollte daher vorsichtig weiterlesen. Square Enix und Disney haben den Großteil der genannten Welten bislang nicht offiziell bestätigt.

Steam Achievements verraten zahlreiche Welten

Welche Welten könnte Kingdom Hearts 4 enthalten? Neben den bereits bekannten Orten Quadratum und Scala ad Caelum tauchen in den angeblichen Achievement-Daten acht weitere Schauplätze auf. Einige Einträge lassen sich direkt bekannten Marken von Disney und Pixar zuordnen, während zwei Namen weiterhin Rätsel aufgeben.

Die vollständige Liste der im Leak genannten Welten sieht folgendermaßen aus:

Star Wars: A Galaxy Far, Far Away

Toy Story: Toy Box

Hercules: Underworld

Haunted Mansion: Haunted Mansion

Unbekannte Vorlage: Monochrome Origins

Zoomania: Savanna Central

Coco: Land of the Dead

Unbekannte Vorlage: Imagineer Planet

Ob es sich dabei bereits um die komplette Auswahl handelt, geht aus den Daten nicht hervor. Die Achievements scheinen jeweils mit dem Abschluss einer Welt verbunden zu sein. Weitere Schauplätze könnten deshalb existieren, ohne in diesen Einträgen ausdrücklich genannt zu werden.

Star Wars wäre das größte Crossover

Warum sorgt die mögliche Star Wars Welt für besonderes Aufsehen? Eine weit, weit entfernte Galaxis gehört seit Jahren zu den größten Wünschen innerhalb der Kingdom Hearts Community. Der Eintrag A Galaxy Far, Far Away deutet nun deutlich darauf hin, dass Sora, Donald und Goofy tatsächlich auf Figuren und Schauplätze aus Star Wars treffen könnten.

Damit würde Kingdom Hearts 4 seine Crossover Möglichkeiten erheblich erweitern. Lichtschwerter, Raumschiffe und die Macht würden thematisch gut zu den schnellen Kämpfen mit dem Schlüsselschwert passen. Welche Epoche oder welcher Film als Grundlage dienen könnte, lässt sich aus dem Achievement-Namen jedoch nicht ableiten.

Auch die übrigen Einträge bieten einige Überraschungen. Toy Story und Hercules wären Rückkehrer, während Zoomania und Haunted Mansion erstmals eigene Welten innerhalb eines großen Kingdom Hearts Abenteuers erhalten könnten. Bei Monochrome Origins und Imagineer Planet bleibt dagegen offen, welche Disney Marken oder möglicherweise eigens für das Spiel entworfenen Gebiete dahinterstecken.

Offizielle Bestätigung bleibt abzuwarten

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Square Enix plant die Veröffentlichung für Ende 2027. Das Action-Rollenspiel soll für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam, den Epic Games Store und Xbox auf PC erscheinen.

Offiziell bestätigt ist bislang unter anderem eine von Coco inspirierte Welt. Dort dürfen Fans das farbenprächtige Reich der Toten besuchen. Auch Quadratum spielt eine zentrale Rolle, nachdem Sora in der geheimnisvollen und ungewöhnlich realistisch dargestellten Stadt erwacht.

Trotz der konkreten Bezeichnungen sollten die geleakten Achievement-Daten weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden. Einträge in einer Plattformdatenbank können Platzhalter enthalten, während der Entwicklung verändert oder vollständig entfernt werden. Bis Square Enix neue Trailer und Details veröffentlicht, bleiben Star Wars, Zoomania, Haunted Mansion und die weiteren Schauplätze unbestätigt.

Welche der geleakten Welten würdet ihr am liebsten in Kingdom Hearts 4 erkunden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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