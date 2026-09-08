Ocarina of Time Remake – neues Gameplay zeigt erwachsenen Link auf Switch 2

Nintendo hat neues Gameplay zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time veröffentlicht und dabei erstmals den erwachsenen Link ausführlicher präsentiert. Der Trailer zeigt, wie stark der Klassiker von 1998 für Nintendo Switch 2 grafisch überarbeitet wurde.

Während bei der ursprünglichen Ankündigung vor allem der junge Link im Mittelpunkt stand, rückt das neue Material die zweite Hälfte des Abenteuers ins Rampenlicht. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2.

Der erwachsene Held kehrt zurück

Wie sieht der erwachsene Link im Remake aus? Nintendo orientiert sich deutlich am bekannten Design des Helden, setzt es jedoch mit modernen Charaktermodellen, detaillierteren Animationen und einer wesentlich aufwendigeren Beleuchtung um. Link trägt seine klassische grüne Kleidung und ist mit dem Masterschwert sowie dem Hylia-Schild ausgerüstet.

Zu den gezeigten Szenen gehört ein Ausritt auf Epona durch die Landschaft von Hyrule. Außerdem ist Link gemeinsam mit Shiek zu sehen, während beide ihre Instrumente spielen. Damit greift der Trailer einige der bekanntesten Momente des ursprünglichen Abenteuers auf.

Auch der berüchtigte Wassertempel erhält einen kurzen Auftritt. Link schwimmt durch die überarbeiteten Bereiche des Dungeons, die dank der neuen Wasserdarstellung und Beleuchtung deutlich atmosphärischer wirken. Ob Nintendo neben der Optik auch die Navigation und Bedienung dieses Tempels verändert hat, geht aus dem Material noch nicht hervor.

Hyrule erhält eine umfassende Frischzellenkur

Welche Verbesserungen zeigt das neue Gameplay? Besonders auffällig sind die vollständig erneuerten Umgebungen. Figuren, Landschaften und Innenräume besitzen wesentlich mehr Details als in der N64-Version und der späteren 3DS-Fassung. Gleichzeitig bleibt der Stil erkennbar nah an der ursprünglichen Gestaltung von Ocarina of Time.

Inhaltlich bleibt die bekannte Zeitreise ein zentraler Bestandteil. Link beginnt sein Abenteuer als Kind und stellt sich Ganondorfs Bedrohung, bevor er das Masterschwert an sich nimmt und sieben Jahre später als Erwachsener erwacht. Beide Lebensabschnitte verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, Gegenstände und Herausforderungen.

Das neue Material deutet auf eine weitgehend originalgetreue Neuauflage hin, die den Klassiker vor allem technisch modernisiert. Konkrete Angaben zu möglichen zusätzlichen Inhalten oder größeren spielerischen Änderungen stehen derzeit noch aus.

Ein Klassiker für eine neue Generation

Warum ist das Remake für Zelda-Fans besonders interessant? The Legend of Zelda: Ocarina of Time prägte 1998 das dreidimensionale Action-Adventure und gehört bis heute zu den bekanntesten Teilen der Reihe. Die Neuauflage soll das vollständige Abenteuer für eine neue Konsolengeneration zugänglich machen.

Der erstmals ausführlicher gezeigte erwachsene Link dürfte vor allem langjährige Fans neugierig machen. Bekannte Schauplätze, Epona, Shiek und der Wassertempel vermitteln bereits einen Eindruck davon, wie Nintendo Erinnerungen an das Original mit moderner Technik verbindet.

Wie gefällt euch der erwachsene Link im neuen Gameplay und freut ihr euch auf die Rückkehr nach Hyrule? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab