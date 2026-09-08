Forza Horizon 6 für PS5 – Playground Games hält an Release 2026 fest

Für Fans von Forza Horizon 6 auf der PlayStation 5 gibt es ein ermutigendes Lebenszeichen. Playground Games hält weiterhin an einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 fest und reagiert damit indirekt auf Spekulationen, nach denen sich die PS5-Version bis 2027 verschieben könnte.

Die Bestätigung stammt aus einem offiziellen Beitrag zum neuen British Automotive-Update, den der Entwickler am 7. September 2026 veröffentlicht hat. Einen konkreten Release-Termin nennt Playground Games zwar noch nicht, doch das bisherige Zeitfenster bleibt bestehen.

Playground Games bestätigt das PS5-Zeitfenster

Wann erscheint Forza Horizon 6 für PS5? Laut der aktuellen Ankündigung soll die PlayStation-5-Version weiterhin später im Jahr 2026 veröffentlicht werden. Interessierte können Forza Horizon 6 bereits im deutschen PlayStation Store auf ihre Wunschliste setzen und werden dort über die künftige Verfügbarkeit informiert.

Auf der deutschen Store-Seite wird das Rennspiel derzeit noch als angekündigt geführt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist nicht eingetragen. Damit bleibt offen, ob der PS5-Release bereits im Herbst 2026 oder erst kurz vor dem Jahreswechsel erfolgen wird.

Für die Community ist die erneute Nennung des Zeitfensters dennoch ein positives Signal. Vor allem nach den jüngsten Gerüchten über eine mögliche Verschiebung zeigt die Mitteilung, dass Playground Games zumindest zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin mit einem Start bis Ende 2026 plant.

Die Gerüchte sind noch nicht vollständig vom Tisch

Wie sicher ist die Veröffentlichung im Jahr 2026? Eine Garantie stellt die aktuelle Aussage nicht dar. Solange kein konkretes Datum angekündigt wurde, könnte sich der Zeitplan während der letzten Entwicklungsphase noch ändern.

Dass Playground Games den PS5-Release in seinem jüngsten Beitrag erneut erwähnt, spricht allerdings gegen eine bereits intern beschlossene Verschiebung. Wäre die Portierung schon sicher auf 2027 verlegt worden, hätte der Entwickler das bisherige Zeitfenster voraussichtlich nicht noch einmal öffentlich bestätigt.

Forza Horizon 6 erschien am 19. Mai 2026 zunächst für Xbox Series X|S und PC. Die PS5-Fassung folgt damit nachträglich und setzt die Öffnung der früher eng mit Xbox verbundenen Rennspielreihe für weitere Plattformen fort.

British Automotive erweitert das Rennspiel

Welche neuen Inhalte bietet Forza Horizon 6 aktuell? Das British Automotive-Update bringt unter anderem den dauerhaft verfügbaren Modus Drift Attack ins Spiel. Hinzu kommen neue Fahrzeuge, eine frische Festival-Playlist und weitere Inhalte für Besitzer des Car Pass.

Im Mittelpunkt stehen britische Automobilhersteller und besonders driftfreudige Fahrzeuge. Zu den neuen Belohnungen gehören der Bentley Continental GT Speed aus dem Jahr 2025, der Ginetta G40 Junior aus dem Jahr 2019 und der Vauxhall Astra VXR aus dem Jahr 2006. Zusätzlich lässt sich eine spezielle Forza Edition des Jaguar XJ-S aus dem Jahr 1990 freischalten.

PS5-Fans müssen auf diese Inhalte vorerst noch warten, dürfen nach der aktuellen Bestätigung aber weiterhin mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026 rechnen. Würdet ihr Forza Horizon 6 auf der PlayStation 5 kaufen, oder seid ihr bereits auf Xbox beziehungsweise PC durch Japan gefahren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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