Sony vor US-Gericht – Warum digitale PS5-Spiele nur Lizenzen sein sollen

Sony Interactive Entertainment sorgt mit einer neuen Stellungnahme zur digitalen Spielebibliothek auf PlayStation für Diskussionen. In einem laufenden US-Verfahren vertritt das Unternehmen die Position, dass Käufer digitaler Games vernünftigerweise nicht davon ausgehen könnten, vollständiges Eigentum an der jeweiligen Software zu erhalten.

Die Aussage betrifft unmittelbar digitale Käufe für PS5 und rückt zugleich die Zukunft der noch nicht offiziell vorgestellten PS6 in den Fokus. Sony hat bereits angekündigt, die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einzustellen.

Sonys Position vor einem US-Gericht

Warum spricht Sony bei digitalen Spielen lediglich von Lizenzen? Die Stellungnahme stammt aus einem am 21. August 2026 eingereichten Dokument beim Bundesgericht für den nördlichen Bezirk Kaliforniens. Sony argumentiert darin, dass Software im PlayStation Store nicht im klassischen Sinne verkauft, sondern zur persönlichen Nutzung lizenziert werde.

Besonders deutlich fällt eine Passage aus, in der das Unternehmen die Erwartungen der Kundschaft an digitale Käufe beschreibt.

Im digitalen Zeitalter ist es nicht plausibel zu behaupten, dass vernünftige Verbraucher davon ausgegangen seien, Eigentum an einem digitalen Spiel zu erhalten.

Als Beispiel nennt die Argumentation Resident Evil Requiem. Zwei der Kläger konnten das Spiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten digital erwerben. Sony leitet daraus ab, dass nicht das Spiel selbst oder eine einzigartige Kopie in das Eigentum einer einzelnen Person übergeht. Stattdessen erhält jeder Account ein individuelles Nutzungsrecht.

Die Klage wurde am 18. Juni 2026 von vier PlayStation-Kunden eingereicht. Sie werfen Sony vor, Begriffe wie Jetzt kaufen und Kauf bestätigen zu verwenden, ohne während des Bezahlvorgangs ausreichend deutlich auf den Lizenzcharakter hinzuweisen.

Der Streit um digitale Käufe

Welche Bedeutung hat das Verfahren für PS5-Besitzer? Grundlage des Rechtsstreits ist ein kalifornisches Gesetz, das seit dem 1. Januar 2025 gilt. Anbieter digitaler Güter müssen demnach klar und in verständlicher Sprache erklären, wenn Kunden lediglich eine Lizenz und kein dauerhaftes Eigentumsrecht erhalten.

Sonys Position bedeutet nicht, dass digitale PS5-Bibliotheken plötzlich verschwinden oder gekaufte Spiele unmittelbar gesperrt werden. Sie verdeutlicht allerdings den rechtlichen Unterschied zwischen dem Besitz eines physischen Datenträgers und dem Zugriff auf eine digitale Lizenz, die an ein PlayStation-Konto sowie an die geltenden Nutzungsbedingungen gebunden ist.

Für die nächste Konsolengeneration könnte diese Unterscheidung noch wichtiger werden. Ab Januar 2028 sollen neu veröffentlichte PlayStation-Spiele nicht mehr auf Disc produziert werden. Im Handel sind stattdessen auch Verpackungen mit Downloadcodes vorgesehen, wodurch jedoch ebenfalls kein unabhängiger physischer Datenträger entsteht.

Die Folgen für die PS6-Generation

Wie könnte Sonys Strategie zukünftige PlayStation-Konsolen prägen? Die PS6 wurde bislang nicht offiziell als rein digitale Konsole vorgestellt. Das angekündigte Ende neuer Disc-Veröffentlichungen zeigt jedoch, dass digitale Lizenzen innerhalb des PlayStation-Ökosystems weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Damit wachsen auch die Erwartungen an transparente Nutzungsbedingungen und einen langfristig gesicherten Zugriff. Wer ein Spiel zum Vollpreis erwirbt, dürfte schließlich erwarten, es auch viele Jahre später erneut herunterladen und verwenden zu können. Die laufende Klage entscheidet allerdings noch nicht darüber, wie lange Sony digitale Inhalte bereitstellen muss oder unter welchen Umständen eine Lizenz entzogen werden darf.

Unabhängig vom Ausgang des US-Verfahrens dürfte die Diskussion um digitales Eigentum die Branche weiter begleiten. Gerade mit Blick auf die PS6 wird entscheidend sein, wie verständlich Sony seine Lizenzbedingungen kommuniziert und welche Garantien Kunden für ihre dauerhaft wachsenden Spielebibliotheken erhalten.

Wie steht ihr zu Sonys Argumentation? Betrachtet ihr digitale PlayStation-Spiele als euren Besitz oder lediglich als langfristige Nutzungslizenzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab