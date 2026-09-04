EA Sports College Football 27 auf PS5 kostenlos testen – bis 6. September 2026

PS5-Besitzer können EA Sports College Football 27 aktuell kostenlos ausprobieren. Das Freispielwochenende läuft noch bis zum 6. September 2026 und gewährt Zugriff auf das komplette Sportspiel, statt lediglich eine zeitlich begrenzte Demo mit ausgewählten Inhalten anzubieten.

Die kostenlose Testversion steht auch im deutschen PlayStation Store zur Verfügung und kann dort direkt zur Bibliothek hinzugefügt werden. Ein EA-Play-Abonnement ist für die Aktion nicht erforderlich. Für Partien im Online-Multiplayer wird auf der PS5 allerdings PlayStation Plus benötigt.

Kompletter Zugriff auf die Spielmodi

Welche Inhalte bietet die kostenlose PS5-Version? Während des Aktionszeitraums dürfen Fans sämtliche zentralen Modi von EA Sports College Football 27 ausprobieren. Dazu gehören unter anderem Dynasty Blueprint, Road to Glory und der besonders ungewöhnliche Mascot Mashup.

In Dynasty Blueprint übernehmen Nutzer die Kontrolle über ein College-Football-Programm und kümmern sich um Bereiche wie Rekrutierung, Personal, NIL und Einrichtungen. Road to Glory konzentriert sich dagegen auf die Karriere eines einzelnen Athleten, der sich mit seinen Leistungen einen Namen machen und seinen Wert für den späteren Draft steigern soll.

Mascot Mashup fällt deutlich lockerer aus. Hier treten mehr als 120 sammelbare College-Maskottchen in chaotischen 11-gegen-11-Begegnungen gegeneinander an. Wer das Spiel nach dem Wochenende kauft, kann seinen während der Testphase erzielten Fortschritt übernehmen und ohne Neustart weitermachen.

Nur noch wenig Zeit für den Download

Wie lange bleibt EA Sports College Football 27 kostenlos spielbar? Die offizielle Aktionsseite nennt den Zeitraum vom 3. September bis zum 6. September 2026. Interessierte sollten den Download deshalb möglichst früh starten, da ein Sportspiel mit zahlreichen Teams und umfangreichen Modi einige Zeit beanspruchen kann.

Die Aktion begleitet den Beginn der neuen College-Football-Saison und fällt mit dem National College Colors Day am 4. September 2026 zusammen. Dieser Fan-Tag findet traditionell am Freitag vor dem Labor Day statt und ruft Studierende, Alumni sowie Anhänger dazu auf, die Farben ihrer bevorzugten Universität zu tragen.

EA Sports College Football 27 erschien am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und erstmals auch für PC. Das aktuelle Freispielwochenende gilt neben der PS5 ebenfalls für Xbox Series X/S. Auf Steam ist das Football-Spiel dagegen nicht Teil der Aktion, obwohl dort eine eigene PC-Version erhältlich ist.

Weitere kostenlose Spiele im September

Welche weiteren Spiele lassen sich derzeit gratis testen? PC-Gamer erhalten parallel zusätzliche Möglichkeiten. Sid Meier’s Civilization VII ist auf Steam noch bis zum 10. September 2026 kostenlos spielbar, während das soziale Deduktionsspiel First Class Trouble bis zum 6. September 2026 ausprobiert werden kann.

Auch für PlayStation Plus wurden neue Katalogzugänge angekündigt. Mycopunk soll im weiteren Verlauf des Jahres 2026 in den Spielekatalog aufgenommen werden. Für PlayStation Plus Premium sind zudem Mega Man X: Command Mission im September 2026 sowie Dino Crisis 2 und das ursprüngliche Ratchet & Clank im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen.

Für Football-Fans bleibt EA Sports College Football 27 an diesem Wochenende jedoch die auffälligste Gelegenheit. Wer mit Dynasty Blueprint, Road to Glory oder den verrückten Maskottchen-Partien liebäugelt, hat nur noch bis zum 6. September 2026 Zeit.

Werdet ihr EA Sports College Football 27 auf der PS5 ausprobieren, oder ist College Football nicht euer Ding? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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