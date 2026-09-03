Keeper erscheint überraschend für PS5 – Xbox-Exklusivität endet nach Launch

Eine weitere frühere Xbox-Konsolenexklusivität hat überraschend den Sprung auf die PlayStation 5 geschafft. Double Fine Productions hat das atmosphärische Abenteuer Keeper am 3. September 2026 ohne vorherige Ankündigung für Sonys aktuelle Konsole veröffentlicht.

Die PS5-Version wurde während der aktuellen State of Play mit einem rund einminütigen Trailer enthüllt und unmittelbar danach freigeschaltet. Damit endet die bisherige Konsolenexklusivität, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung am 17. Oktober 2025 bestanden hatte.

Keeper erscheint überraschend für PS5

Wann ist Keeper für PlayStation 5 erschienen? Das surreale Puzzle-Abenteuer ist seit dem 3. September 2026 für PS5 erhältlich. Interessierte müssen somit nicht auf einen späteren Veröffentlichungstermin warten, sondern können direkt nach der Ankündigung loslegen.

Keeper erschien ursprünglich für Xbox Series X und Xbox Series S sowie für PC, Xbox Cloud und Steam. Zudem wurde der Titel von Xbox Game Studios zum Start in den Game Pass Ultimate aufgenommen. Obwohl die PC-Version von Anfang an verfügbar war, blieb das Spiel auf Konsolen zunächst dem Xbox-Ökosystem vorbehalten.

Mit der neuen Umsetzung erweitert Microsoft die Reichweite eines weiteren Spiels aus den eigenen Studios. Entwickelt wurde Keeper von Double Fine Productions, dem Team hinter Titeln wie Psychonauts 2, Brütal Legend und Broken Age. Die Veröffentlichung auf einer konkurrierenden Konsole passt zur zunehmend plattformübergreifenden Strategie von Xbox.

Ein wortloses Abenteuer mit ungewöhnlichem Helden

Worum geht es in Keeper? Im Mittelpunkt steht ein vergessener Leuchtturm, der auf einer abgelegenen Insel in einer posthumanen Welt erwacht. Nachdem das alte Bauwerk Beine entwickelt hat, macht es sich gemeinsam mit dem lebhaften Seevogel Twig auf den Weg zu einem entfernten Berggipfel.

Die Geschichte kommt vollständig ohne gesprochene oder geschriebene Dialoge aus. Stattdessen erzählen die Umgebung, Animationen und Begegnungen von einer ungewöhnlichen Freundschaft. Double Fine verbindet Erkundung und Rätsel dabei mit surrealen Verwandlungen und einer stellenweise psychedelischen Präsentation.

Keeper wird aus der Drittpersonperspektive gespielt und setzt auf eine ruhige, atmosphärische Reise statt auf permanente Kämpfe. Im Vordergrund stehen das Entdecken der fremdartigen Insel, das Lösen von Umgebungsrätseln und die Zusammenarbeit zwischen dem Leuchtturm und seinem gefiederten Begleiter.

Startaktion für PlayStation Plus

Welche Aktion begleitet die PS5-Veröffentlichung? Im nordamerikanischen PlayStation Store erhalten Mitglieder von PlayStation Plus bis zum 17. September 2026 einen Preisnachlass. Eine entsprechende Startaktion für den deutschen PlayStation Store ist bislang nicht ausdrücklich bestätigt.

Unabhängig vom Rabatt ist die Veröffentlichung bemerkenswert, da Keeper von einem Xbox-eigenen Studio stammt und durch Xbox Game Studios vertrieben wird. PS5-Besitzer erhalten nun erstmals die Gelegenheit, das eigenwillige Abenteuer von Double Fine auf einer PlayStation-Konsole zu erleben.

Wie findet ihr den überraschenden PS5-Release von Keeper? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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