PS5 im September 2026 – diese 14 Spiele erscheinen, inklusive Wolverine

Für PS5-Besitzer wird der September 2026 zu einer echten Belastungsprobe für Freizeit und Geldbeutel. Innerhalb von weniger als vier Wochen erscheinen 14 größere Titel, die nahezu jedes Genre abdecken und von Sport über Survival bis zu Horror und Action reichen.

Der ungewöhnlich volle Kalender könnte auch mit Grand Theft Auto 6 zusammenhängen. Rockstars Blockbuster startet am 19. November 2026, weshalb zahlreiche Publisher ihren Spielen zuvor genügend Aufmerksamkeit und Verkaufszeit verschaffen wollen.

Der komplette PS5-Kalender im September 2026

Welche PS5-Spiele erscheinen im September 2026? Den Auftakt übernimmt am 3. September 2026 das düstere Action-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker. Bereits einen Tag später folgen mit NBA 2K27 und Onimusha: Way of the Sword zwei vollkommen unterschiedliche Schwergewichte.

Nach diesem schnellen Start bleibt der Kalender bis zum Monatsende dicht gefüllt. Besonders auffällig ist der 24. September 2026, an dem Control Resonant und Silent Hill: Townfall gleichzeitig um die Aufmerksamkeit der Gaming-Community kämpfen.

PS5-Spiel Veröffentlichung The Blood of Dawnwalker 3. September 2026 NBA 2K27 4. September 2026 Onimusha: Way of the Sword 4. September 2026 Halloween: The Game 8. September 2026 Mewgenics 8. September 2026 Valheim 9. September 2026 NHL 27 11. September 2026 Marvel’s Wolverine 15. September 2026 RuneScape: Dragonwilds 15. September 2026 Dune: Awakening 22. September 2026 Control Resonant 24. September 2026 Silent Hill: Townfall 24. September 2026 EA Sports FC 27 25. September 2026 Minecraft Dungeons II 29. September 2026

Mit Valheim erreicht am 9. September 2026 außerdem die vollständige Version des erfolgreichen Wikinger-Survivalspiels die PS5. Die Version 1.0 bringt neue Gegner, Waffen und Bauoptionen mit und unterstützt plattformübergreifendes Spielen.

Wolverine führt die großen September-Highlights an

Warum ist Marvel’s Wolverine der wichtigste PS5-Release des Monats? Insomniac Games entwickelt das Action-Adventure speziell für die aktuelle PlayStation-Konsole. Das Abenteuer ist im selben Universum wie die Marvel’s Spider-Man-Spiele angesiedelt und soll Logan in einer eigenständigen, deutlich brutaleren Geschichte zeigen.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 und trifft am selben Tag auf RuneScape: Dragonwilds. Das Survival-Rollenspiel verlässt dann seine Early-Access-Phase und feiert gleichzeitig sein Konsolendebüt mit Crossplay-Unterstützung.

Auch Horrorfans bekommen gleich mehrere interessante Neuheiten. Halloween: The Game bringt Michael Myers am 8. September 2026 auf die PS5, während Silent Hill: Townfall am 24. September 2026 vollständig aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Der psychologische Horror führt nach Schottland und verbindet Erkundung, Flucht, Kämpfe und Rätsel.

Sport, Survival und Action bis zum Monatsende

Welche Genres deckt der September 2026 auf der PS5 ab? Sportfans können zwischen NBA 2K27, NHL 27 und EA Sports FC 27 wählen. Gerade der Abstand von nur drei Wochen dürfte für alle teuer werden, die Basketball, Eishockey und Fußball gleichermaßen verfolgen.

Dune: Awakening bringt am 22. September 2026 seine offene Survivalwelt nach Arrakis. Für die PS5-Version sind eine angepasste Steuerung, technische Optimierungen und ein vollständiger Einzelspielermodus vorgesehen. Zwei Tage später setzt Remedy mit Control Resonant die übernatürliche Actionreihe fort und rückt Dylan Faden in den Mittelpunkt.

Den Abschluss übernimmt am 29. September 2026 Minecraft Dungeons II. Die Fortsetzung erweitert das zugängliche Action-Rollenspiel um neue Missionen, Gegner, Gebiete und zusätzliche Möglichkeiten zur Charakteranpassung.

Welches der 14 PS5-Spiele steht bei euch im September 2026 ganz oben auf der Wunschliste und bei welchen Titeln wartet ihr lieber auf einen späteren Rabatt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.