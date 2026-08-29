Big Ambitions ist jetzt Version 1.0 – Lebenssim trifft Wirtschaftsimperium

Mit Big Ambitions hat eine ungewöhnliche Mischung aus Lebenssimulation und Wirtschaftsspiel den Early Access verlassen. Die Version 1.0 erschien am 28. August 2026 für PC und lässt euch ein neues Leben in New York beginnen, weshalb bereits Vergleiche mit Die Sims 4 aufkommen.

Ganz neu ist Big Ambitions allerdings nicht. Das Spiel von Hovgaard Games startete bereits am 10. März 2023 im Early Access auf Steam und wurde seitdem kontinuierlich erweitert. Zum vollständigen Release fallen die Reaktionen sehr positiv aus, wobei mehr als 90 Prozent der Rezensionen eine Empfehlung aussprechen.

Vom einfachen Job zum eigenen Imperium

Wie spielt sich Big Ambitions? Statt euch sofort ein luxuriöses Zuhause und ein florierendes Unternehmen zu überlassen, beginnt ihr mit einem kleinen Kontostand, einer einfachen Unterkunft und einem ersten Job. Lieferaufträge und andere Tätigkeiten bringen das notwendige Startkapital ein, bevor ihr Kredite aufnehmt, Gebäude mietet und euer erstes Geschäft eröffnet.

Parallel dazu kümmert ihr euch um grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Schlaf, Gesundheit und Unterhaltung. Wohnungen lassen sich einrichten und später gegen Penthouses, Stadthäuser oder eine luxuriöse Villa in den Hamptons eintauschen. Neue Autos erleichtern die Erkundung New Yorks und helfen dabei, weitere Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken.

Die wichtigsten Möglichkeiten der Lebenssimulation umfassen:

Ohne nennenswertes Vermögen beginnen und zum New Yorker Tycoon aufsteigen

Nahrung, Schlaf, Gesundheit, Unterhaltung und Unterkunft organisieren

Eine Wohnung mieten, Immobilien kaufen und bis zur Luxusvilla aufsteigen

Kleine Geschäfte gründen und zu millionenschweren Unternehmen ausbauen

Wohnungen sowie Geschäftsräume individuell einrichten und dekorieren

Preise, Kosten und Gewinnspannen anpassen, um den Umsatz zu steigern

Fahrzeuge kaufen und New York nach neuen Chancen durchsuchen

Mit konkurrierenden Unternehmern umgehen, die das eigene Geschäft unter Druck setzen oder sabotieren

Unternehmensführung mit überraschend vielen Details

Warum erinnert Big Ambitions an Die Sims 4? Beide Spiele verbinden die Gestaltung eines virtuellen Lebens mit frei wählbaren Zielen und umfangreicher Einrichtung. Big Ambitions legt den Schwerpunkt jedoch deutlich stärker auf Unternehmensführung, Logistik und den langfristigen Aufbau eines Wirtschaftsimperiums.

Das Spektrum möglicher Betriebe reicht vom Fitnessstudio über Fast-Food-Restaurants bis zum Supermarkt. Ihr gestaltet das Logo, renoviert die Verkaufsfläche, bestellt Waren und kümmert euch um Personal, Dienstpläne, Lagerbestände sowie Kundenbeziehungen. Selbst Aufgaben wie Bodenreinigung, Lieferfahrten, Steuerzahlungen und das Verschieben schwerer Gegenstände mit einer Sackkarre können zunächst bei euch hängen bleiben.

Mit wachsendem Erfolg lassen sich viele Abläufe automatisieren. Personalverantwortliche, Einkaufsleiter und Logistikmanager übernehmen Teile der täglichen Arbeit, benötigen aber passende Büros, Computer und eine funktionierende Infrastruktur. Zusätzlich könnt ihr in Immobilien und Investmentfonds investieren oder euer Vermögen für schnelle Autos, Designermöbel und Casinos ausgeben.

Starker Start für die Vollversion

Wie viel kostet Big Ambitions in Deutschland? Die PC-Version ist auf Steam regulär für 25,99 Euro erhältlich. Bis zum 4. September 2026 gilt ein Einführungsrabatt von 20 Prozent, wodurch der Preis vorübergehend auf 20,79 Euro sinkt.

Eine deutsche Benutzeroberfläche ist vorhanden, während die vollständige Sprachausgabe ausschließlich auf Englisch angeboten wird. Neben Steam Cloud und Familienbibliothek unterstützt die Simulation auch den Steam Workshop und enthält 126 Errungenschaften.

Wer bei Die Sims 4 vor allem Häuser eingerichtet und Karrieren verfolgt hat, dabei aber eine wesentlich tiefere Wirtschaftssimulation vermisst, könnte in Big Ambitions eine interessante Alternative finden. Wie gefällt euch die Mischung aus Lebenssimulation und detaillierter Unternehmensführung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.