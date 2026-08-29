Steam löscht Stones Keeper King Aurelius im September 2026 – das sind die Gründe

Steam-Nutzer haben nur noch wenige Wochen Zeit, sich ein kostenloses Strategie-Rollenspiel dauerhaft für ihre Bibliothek zu sichern. Stones Keeper: King Aurelius wird am 14. September 2026 aus dem Steam-Store entfernt und lässt sich anschließend nicht mehr neu hinzufügen.

Wer den Titel vorher mit seinem Steam-Konto verknüpft, behält jedoch den Zugriff. Das Spiel bleibt nach der Entfernung in der persönlichen Bibliothek und kann weiterhin heruntergeladen sowie gespielt werden. Für deutsche Nutzer stehen eine übersetzte Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel bereit.

Kostenloses Prequel mit taktischen Kämpfen

Was bietet Stones Keeper: King Aurelius? Bei dem 2022 veröffentlichten Titel handelt es sich um ein kostenloses Prequel zur Hauptkampagne von Stones Keeper. Im Mittelpunkt steht König Aurelius, der den Orden des Greifen anführt und sich gegen eine wachsende Bedrohung durch untote Truppen stellt.

Das Spiel verbindet rundenbasierte Strategie mit klassischen Rollenspiel-Elementen. Die Gefechte finden auf taktischen Karten statt, auf denen Positionierung, Deckung und der gezielte Einsatz unterschiedlicher Fähigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Teile der Umgebung lassen sich zerstören, wodurch sich zusätzliche Wege und taktische Möglichkeiten eröffnen.

Zwischen den Auseinandersetzungen verwaltet ihr eure Truppe und eine fliegende Insel-Festung. Neue Krieger können rekrutiert, mit Waffen, Rüstungen und Elixieren ausgerüstet sowie entsprechend ihrer Spezialisierungen eingesetzt werden. Die Einzelspieler-Kampagne umfasst acht Missionen und soll eine Spielzeit von mehr als einer Stunde bieten.

Entwickler nennt zwei Gründe für die Entfernung

Warum verschwindet das kostenlose RPG von Steam? Entwickler SK Team begründet die Entscheidung mit der weiteren Entwicklung der Reihe. Am 14. September 2026 soll auch Stones Keeper: Director’s Cut erscheinen, eine grundlegend überarbeitete Fassung des kostenpflichtigen Hauptspiels.

Während der Arbeit an der Reihe wurden laut Studio zahlreiche Bereiche verbessert. Dazu gehören die Spielmechaniken, die Grafik, die Benutzeroberfläche und weitere Systeme. Stones Keeper: King Aurelius entspreche deshalb nicht mehr dem Qualitätsstandard, den das Team inzwischen für die Marke ansetzt.

Die Resonanz auf das kostenlose Prequel fällt dennoch überwiegend positiv aus. Aktuell bewerten 77 Prozent von 187 Steam-Nutzern den Titel positiv. Lob gibt es besonders für die taktischen Gefechte, den Grafikstil und die verschiedenen Einheiten, während repetitive Begegnungen und ein teilweise langsamer Spielfortschritt häufiger kritisiert werden.

Weitere Zukunftspläne für Stones Keeper

Wie geht es mit der Reihe weiter? Neben Stones Keeper: Director’s Cut arbeitet SK Team bereits an Stones Keeper II: Chaos Lord. Der Nachfolger besitzt bislang keinen konkreten Veröffentlichungstermin und wird bei Steam weiterhin als kommender Titel geführt.

Interessierte sollten Stones Keeper: King Aurelius noch vor der Entfernung am 14. September 2026 über die Schaltfläche zum Spielen zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Ein späterer Kauf oder eine erneute Aktivierung über die reguläre Store-Seite wird nach der Auslistung nicht mehr möglich sein.

Werdet ihr euch Stones Keeper: King Aurelius rechtzeitig sichern oder habt ihr das kostenlose Strategie-RPG bereits ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.