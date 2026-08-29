GTA 6: Ihr bestimmt die Beziehung von Jason und Lucia – trennen können sie sich nicht

Jason und Lucia bilden das zentrale Duo von GTA 6. Wie eng die beiden miteinander verbunden sind, soll allerdings nicht vollständig vorgegeben sein. Durch eure Entscheidungen und gemeinsamen Aktivitäten beeinflusst ihr, ob sich zwischen den Protagonisten eine romantische Beziehung entwickelt oder ihre Verbindung überwiegend geschäftlich bleibt.

Eine vollständige Trennung müsst ihr dabei nicht befürchten. Unabhängig von euren Entscheidungen bleiben Jason und Lucia Partner und unterstützen sich bei ihren kriminellen Unternehmungen.

So beeinflusst ihr die Beziehung in GTA 6

Wie lässt sich die Beziehung zwischen Jason und Lucia verändern? Die beiden Protagonisten schreiben sich während des Spiels regelmäßig Nachrichten. Darin fragen sie beispielsweise, ob sie gemeinsam etwas unternehmen oder den Abend miteinander verbringen möchten.

Wer solche Nachrichten wiederholt ignoriert, kann offenbar für Spannungen sorgen. Umgekehrt verbessert sich die persönliche Verbindung, wenn Jason und Lucia gemeinsam Zeit verbringen.

Dazu gehören unter anderem:

gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge

Erkundungstouren durch Leonida

Einkaufen und andere Freizeitbeschäftigungen

gemeinsam absolvierte Verbrechen und Überfälle

das Beantworten persönlicher Nachrichten

Spieler sollen dadurch das Gefühl erhalten, die Beziehung des Duos aktiv mitzugestalten. Die Mechanik beschränkt sich demnach nicht ausschließlich auf vorgegebene Storysequenzen, sondern begleitet Jason und Lucia auch im offenen Spielverlauf.

Die Romanze ist vollständig optional

Rockstar-North-Co-Studioleiter Rob Nelson stellte gleichzeitig klar, dass sich Spieler nicht zwingend mit der romantischen Seite der Beziehung beschäftigen müssen. Wer daran kein Interesse hat, kann diesen Bestandteil weitgehend auslassen, ohne dadurch spielerisch bestraft zu werden.

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Wie stark sich Jason und Lucia emotional annähern, beeinflusst vor allem die Atmosphäre ihrer gemeinsamen Geschichte. Dialoge, Begegnungen und möglicherweise einzelne Szenen können sich abhängig davon verändern, wie viel Aufmerksamkeit ihr ihrer Beziehung schenkt.

Konkrete spielerische Vorteile soll eine besonders enge Romanze allerdings nicht bieten. Jason und Lucia können weiterhin zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsame Missionen absolvieren, selbst wenn ihre romantische Verbindung kaum gepflegt wurde.

Jason und Lucia bleiben immer ein Team

Eine mögliche Trennung oder ein Ende ihrer kriminellen Partnerschaft ist laut Nelson nicht vorgesehen. Jason und Lucia bleiben in jedem Fall „Partners in Crime“. Ob sie dabei romantisch eng verbunden sind, ändert nichts daran, dass sie sich bei ihren Unternehmungen weiterhin den Rücken freihalten.

Damit widerspricht Rockstar zugleich der naheliegenden Vermutung, ein vernachlässigtes Beziehungssystem könnte automatisch zu einem vollständigen Bruch oder einem entsprechenden Spielende führen. Entscheidungen sollen zwar beeinflussen, wie sich die Geschichte des Duos anfühlt und entwickelt, ihre grundlegende Partnerschaft bleibt jedoch bestehen.

Im ausführlichen Gameplay-Material sind bereits unterschiedliche Seiten ihrer Beziehung zu erkennen. Neben gemeinsamen Verbrechen und Fluchten zeigt Rockstar auch alltägliche Situationen, in denen die beiden einkaufen, miteinander diskutieren oder zusammen unterwegs sind.

Gelegentlich entstehen dabei kleinere Spannungen. So reagiert Jason wenig begeistert, als Lucia ihm neue Kleidung mitbringt. In einer anderen Szene erinnert sie ihn daran, dass Kommunikation zu einer Beziehung dazugehört. Solche Momente dürften je nach Spielweise häufiger oder seltener auftreten.

Rockstar betritt erzählerisches Neuland

Mit der optionalen Romanze wagt sich Rockstar Games auf erzählerisch neues Terrain. Zwar spielten Beziehungen auch in früheren Teilen der Reihe eine Rolle, mit Jason und Lucia stehen erstmals zwei spielbare Protagonisten im Mittelpunkt, deren emotionale Verbindung während des gesamten Abenteuers vom Spieler mitgestaltet wird.

Laut Nelson wollte das Team untersuchen, ob sich die für GTA typische Mischung aus Kriminalität, schwarzem Humor und Chaos um eine emotionale Komponente erweitern lässt. Gleichzeitig sollen Spieler, die sich ausschließlich auf Action und offene Spielwelt konzentrieren möchten, nicht zu romantischen Aktivitäten gezwungen werden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.