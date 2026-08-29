Gamescom Award 2026: The Witcher 3 und Sega sind die großen Gewinner

Die Gewinner des Gamescom Awards 2026 stehen fest. Am Freitag, den 28. August, wurden im Gamescom Studio insgesamt 19 Auszeichnungen vergeben. Besonders erfolgreich waren CD Projekt Red und Sega: Beide Unternehmen nahmen jeweils drei Trophäen mit nach Hause.

Auch Capcom und Ubisoft konnten mehrfach jubeln. Jeweils zwei Awards gingen an die beiden Publisher. Der Sonderpreis „Heart of Gaming“ wurde in diesem Jahr an die Speedrun-Organisation Games Done Quick verliehen.

The Witcher 3 gewinnt drei Gamescom Awards

Welches Spiel gewann die meisten Gamescom Awards 2026? The Witcher 3: Wild Hunt und das kommende „Songs of the Past“-DLC gehörten mit insgesamt drei Auszeichnungen zu den größten Gewinnern der Messe.

Die Fans wählten die gemeinsame Ankündigung von The Witcher 3 Remastered und „Songs of the Past“ zum besten Trailer beziehungsweise zur besten Ankündigung der Opening Night Live. Außerdem setzte sich ein am DLC-Stand erhältliches Set aus Pin und Medaillon in der Kategorie „Best Merch“ durch.

Auch die Jury zeigte sich vom Messeauftritt beeindruckt und zeichnete den Stand von The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past als besten Stand der Gamescom 2026 aus.

Sega überzeugt mit starkem Line-up

Drei weitere Trophäen gingen an Sega. Alien: Isolation 2 gewann den Preis für das beste Audio, während Total War: Warhammer 40.000 als bestes PC-Spiel ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus kürte die Jury das gesamte Messeangebot von Sega zum besten Line-up der diesjährigen Gamescom.

Capcom sicherte sich mit Onimusha: Way of the Sword zwei Awards. Das Actionspiel gewann sowohl in der Kategorie „Best Gameplay“ als auch als bestes PlayStation-Spiel.

Ubisoft war ebenfalls zweimal erfolgreich. Rayman Legends Retold wurde zum besten Spiel für Nintendo Switch 2 gewählt. Zusätzlich erhielt die Ubisoft Business Lounge den Jury-Preis für den besten Business-Stand.

Games Done Quick erhält den Heart of Gaming Award

Der diesjährige Sonderpreis „Heart of Gaming“ geht an Games Done Quick. Die bekannten Speedrun-Veranstaltungen haben in der Vergangenheit bereits mehr als 50 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Zwecke gesammelt.

Vom 28. bis zum 30. August 2026 findet Games Done Quick erstmals in Europa im Rahmen der Gamescom statt. Die Spenden- und Sponsoreneinnahmen der Veranstaltung gehen an Gaming for Democracy. Die Initiative setzt sich dafür ein, demokratische Werte und gesellschaftliches Engagement mithilfe der Gaming-Kultur zu fördern.

Alle Gewinner des Gamescom Awards 2026

In der Kategoriegruppe „Arts“ wurden folgende Spiele ausgezeichnet:

Best Visuals: Metro 2039

Best Audio: Alien: Isolation 2

Best Gameplay: Onimusha: Way of the Sword

Most Entertaining: Wanderburg

Most Epic: Tides of Annihilation

Most Wholesome: Finding Polka

Games for Impact: SOKO 1977: Anti-Terror Task Force

Die Plattform-Auszeichnungen gingen an:

Best Microsoft Xbox Game: Forza Horizon 6

Best PC Game: Total War: Warhammer 40.000

Best Sony PlayStation Game: Onimusha: Way of the Sword

Best Nintendo Switch 2 Game: Rayman Legends Retold

Best Mobile Game: Where Winds Meet

In den globalen Kategorien wurden diese Gewinner gekürt:

Best Line-up: Sega

Best Booth – Jury Award: The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Best Booth – Consumer Award: Arknights: Endfield

Best Business Booth: Ubisoft Business Lounge

Best Merch: The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – Pin & Medallion

Best Trailer / Announcement: The Witcher 3: Wild Hunt Remastered und Songs of the Past

Heart of Gaming Award: Games Done Quick

Der Gamescom Award zeichnet jährlich die besten spielbaren Titel, Trailer, Ankündigungen und Messepräsentationen aus. Ein Teil der Kategorien wird von einer Jury entschieden, während bei mehreren Auszeichnungen die Besucher und Fans abstimmen.