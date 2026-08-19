gamescom Opening Night Live 2026: Uhrzeit, Stream und bestätigte Spiele der ONL

Die Opening Night Live 2026 eröffnet auch in diesem Jahr die gamescom mit neuen Trailern, Gameplay und Ankündigungen. Der offizielle Livestream steht mittlerweile bereit. Wir fassen zusammen, wann die ONL beginnt, wo ihr sie verfolgen könnt und welche Spiele bereits bestätigt wurden.

Bevor sich die Hallen der Koelnmesse für hunderttausende Gaming-Fans öffnen, richtet sich der Blick auf die große Eröffnungsshow: Am 25. August 2026 führt Geoff Keighley erneut durch die gamescom Opening Night Live.

Der offizielle Stream-Player wurde inzwischen freigeschaltet und kann bereits vorgemerkt werden. Neben Überraschungen und bislang geheim gehaltenen Weltpremieren sind mehrere konkrete Spieleauftritte angekündigt.

Wann beginnt die Opening Night Live 2026?

Um wie viel Uhr startet die gamescom Opening Night Live? Die Hauptshow beginnt am Dienstag, dem 25. August 2026, um 20 Uhr deutscher Zeit. Bereits um 19:30 Uhr soll eine vorgeschaltete Pre-Show starten.

Für das eigentliche Programm sind rund zwei Stunden vorgesehen. Zuschauer sollten somit mit einer Übertragung bis ungefähr 22 Uhr rechnen. Abhängig von zusätzlichen Präsentationen oder Gesprächen kann die tatsächliche Laufzeit geringfügig abweichen.

© PlayCentral/Dustin Hasberg

Die wichtigsten Zeiten im Überblick:

Datum: Dienstag, 25. August 2026

Pre-Show: ab 19:30 Uhr

Hauptshow: ab 20 Uhr

Voraussichtliches Ende: gegen 22 Uhr

Austragungsort: Halle 1 der Koelnmesse in Köln

Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Geoff Keighley. An seiner Seite steht die belgische Moderatorin und Journalistin Eefje Depoortere.

Wo läuft der Livestream zur ONL 2026?

Wo kann die Opening Night Live kostenlos angesehen werden? Die gesamte Show wird live über YouTube und Twitch übertragen. Eine Eintrittskarte oder eine Registrierung ist für den Online-Stream nicht erforderlich.

Der YouTube-Player wurde bereits mehrere Tage vor der Veranstaltung aktiviert und zeigt bis zum Beginn einen Countdown. Interessierte können sich dort eine Erinnerung einrichten und erhalten kurz vor dem Start eine Benachrichtigung.

Alternativ steht die Übertragung über Twitch und weitere offizielle Kanäle zur Verfügung. Erfahrungsgemäß werden zudem zahlreiche Livestreams mit deutschen Kommentaren und Reaktionen angeboten. Wer ausschließlich die eigentliche Präsentation verfolgen möchte, sollte allerdings den offiziellen Stream wählen.

Diese Spiele sind für die ONL 2026 bestätigt

Wie üblich hält Geoff Keighley einen großen Teil des Programms bis zum Beginn der Show geheim. Einige Entwickler und Publisher haben ihre Teilnahme jedoch bereits öffentlich angekündigt.

Zu den bisher bestätigten Spielen gehören:

Final Fantasy 7 Revelation

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Silent Hill: Townfall

Metro 2039

Aion 2

Cinder City

Project Bonfire

Game of Thrones: War for Westeros

Ananta

Weitere Titel und Überraschungen dürften in den Tagen unmittelbar vor der Show bekannt gegeben werden. Außerdem ist damit zu rechnen, dass einzelne Projekte erst während der Veranstaltung erstmals enthüllt werden.

Final Fantasy 7 Revelation zeigt neues Gameplay

Square Enix nutzt die Opening Night Live für einen neuen Auftritt von Final Fantasy 7 Revelation. Dabei handelt es sich um den dritten und abschließenden Teil der aufwendig produzierten Remake-Trilogie.

Game Director Naoki Hamaguchi soll die Präsentation begleiten. Erwartet wird ein weiterer Gameplay-Einblick, nachdem Square Enix bereits erste Szenen aus dem großen Finale gezeigt hatte.

Final Fantasy 7 Revelation ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Anders als die beiden vorherigen Teile soll das Rollenspiel gleichzeitig für mehrere Plattformen erscheinen, darunter PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

The Witcher 3 kehrt mit einer neuen Erweiterung zurück

Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past erhalten. CD Projekt Red hat bestätigt, während der ONL einen ersten Einblick in die neue Erweiterung zu gewähren.

Songs of the Past bringt Geralt von Riva für ein weiteres großes Abenteuer zurück. Der Umfang soll nach bisherigen Aussagen an Blood and Wine erinnern, das bis heute als eine der besten Erweiterungen für ein Rollenspiel gilt.

Die Veröffentlichung ist für 2027 auf PS5, Xbox Series X/S und PC geplant. Besucher der gamescom sollen die Erweiterung außerdem im Rahmen einer geführten Präsentation erleben können.

Silent Hill, Metro und weitere Spiele

Konami präsentiert während der Show einen neuen Trailer zu Silent Hill: Townfall. Über das psychologische Horrorspiel sind weiterhin nur wenige konkrete Details bekannt. Auf der gamescom wird das Projekt zusätzlich mit einer interaktiven Experience vertreten sein.

Auch Metro 2039 soll einen Auftritt erhalten. Das neue Spiel von 4A Games ist während der Messe darüber hinaus in Halle 9 spielbar. Für die Opening Night Live ist mindestens eine neue Präsentation zu erwarten.

NCSoft bringt gleich mehrere Projekte mit. Für Aion 2 und den taktischen Shooter Cinder City sind neue Trailer angekündigt. Das bislang unter dem Arbeitstitel Project Bonfire bekannte Spiel soll während der Show offiziell vorgestellt werden.

Ebenfalls zum Programm gehören das Strategiemodell Game of Thrones: War for Westeros sowie das urbane Open-World-Spiel Ananta, das früher unter dem Namen Project Mugen bekannt war.

Was ist mit unangekündigten Überraschungen?

Die bestätigten Titel bilden traditionell nur einen Teil der Opening Night Live ab. Weitere Spiele werden häufig erst kurz vor der Übertragung oder direkt auf der Bühne enthüllt.

Gerüchte sollten dennoch mit Vorsicht betrachtet werden. Die Teilnahme eines Publishers an der gamescom bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Projekte des Unternehmens auch während der Eröffnungsshow präsentiert werden. Insbesondere bei bislang unangekündigten Spielen sind vermeintliche Leaks oder Insideraussagen keine Garantie für einen tatsächlichen Auftritt.

Konkrete Hinweise auf GTA 6, neue PlayStation-Spiele oder weitere große Überraschungen gibt es bislang nicht. Entsprechende Erwartungen beruhen derzeit hauptsächlich auf Spekulationen.

gamescom 2026 startet nach der ONL

Die gamescom 2026 findet offiziell vom 26. bis zum 30. August in Köln statt. Bereits zuvor beginnt die gamescom Dev als Konferenz für Spieleentwickler. Die Opening Night Live bildet am Abend des 25. August den öffentlichkeitswirksamen Auftakt der Messe.

Mehr als 1.600 Aussteller aus 67 Ländern haben ihre Teilnahme angekündigt. Die vollständig belegte Bruttofläche umfasst rund 233.000 Quadratmeter. Auch die Nachfrage nach Eintrittskarten fällt entsprechend hoch aus: Neben den Tickets für die Opening Night Live sind unter anderem die Karten für den gamescom-Samstag bereits ausverkauft.

Welches Spiel möchtet ihr während der Opening Night Live 2026 unbedingt sehen? Und mit welcher unangekündigten Überraschung rechnet ihr? Schreibt uns eure Wünsche und Prognosen in die Kommentare.