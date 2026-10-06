GameStop in den USA – Gebrauchte PS5 Pro teurer als neu

Wer eine gebrauchte PS5 Pro kauft, erwartet normalerweise einen niedrigeren Preis als bei Neuware. GameStop dreht dieses Prinzip in den USA nun offenbar um und verlangt für ein gebrauchtes Exemplar der leistungsstärkeren Sony Konsole deutlich mehr als den offiziellen Neupreis.

Im amerikanischen Onlineshop des Händlers wird die digitale PS5 Pro gebraucht für umgerechnet rund 1.242 Euro geführt. Eine neue Konsole liegt dort umgerechnet bei rund 799 Euro, wodurch sich ein Aufschlag von etwa 444 Euro ergibt. ([gamestop.com](https://www.gamestop.com/consoles-hardware/playstation-5/consoles/products/sony-playstation-5-pro-console/416576.html))

Deutlicher Aufschlag für gebrauchte Hardware

Wie hoch fallen die neuen GameStop Preise aus? Neben dem bereits sichtbaren Preis für die digitale Variante nennt ein durchgesickertes internes Schreiben auch eine gebrauchte PS5 Pro mit installiertem Disc Laufwerk. Dieses Modell soll ab dem 16. Oktober 2026 umgerechnet rund 1.331 Euro kosten.

PS5 Pro Modell im US Geschäft Preis bei GameStop Digital Edition, gebraucht umgerechnet rund 1.242 Euro Digital Edition, neu umgerechnet rund 799 Euro Modell mit Disc Laufwerk, gebraucht laut Memo umgerechnet rund 1.331 Euro Modell mit Disc Laufwerk, reguläre Vergleichsbasis umgerechnet rund 887 Euro

Das interne Dokument weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gebrauchtpreise oberhalb der Preise für neue Geräte liegen sollen. Zwar sorgte eine widersprüchliche Datumsangabe im Schreiben zunächst für Zweifel, die bereits erfolgte Anpassung des digitalen Modells im GameStop Shop stützt jedoch die Angaben zumindest teilweise. ([videocardz.com](https://videocardz.com/newz/gamestop-leak-suggests-used-ps5-pro-could-cost-1399-to-1499-more-than-a-new-console))

Für deutsche Interessenten gelten diese Angebote nicht. GameStop hat seinen Geschäftsbetrieb in Deutschland Anfang 2025 eingestellt, womit hierzulande weder Filialen noch ein deutscher Onlineshop zur Verfügung stehen. ([s205.q4cdn.com](https://s205.q4cdn.com/272884106/files/doc_downloads/annual-meeting-docs/2025/2024-Annual-Report.pdf))

GTA 6 treibt die Nachfrage an

Warum wird die PS5 Pro plötzlich so teuer? Ein wichtiger Faktor dürfte die hohe Nachfrage vor dem Start von Grand Theft Auto VI sein. Rockstars Open World Blockbuster erscheint am 19. November 2026 für PS5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S, wobei Sony das Spiel prominent für seine eigene Konsole bewirbt. ([blog.playstation.com](https://blog.playstation.com/2026/06/24/grand-theft-auto-vi-plays-best-on-ps5-november-19?utm_source=openai))

Gleichzeitig ist die PS5 Pro bei mehreren großen US Händlern nur schwer erhältlich. Knappes Angebot und eine wachsende Zahl potenzieller Käufer schaffen damit ideale Bedingungen für drastische Aufschläge, selbst bei Geräten, die bereits benutzt oder generalüberholt wurden.

Auch die regulären Hardwarepreise sind 2026 gestiegen. Sony erhöhte die europäische Preisempfehlung der PS5 Pro zum 2. April 2026 auf 899,99 Euro, während das separat erhältliche Disc Laufwerk offiziell 79,99 Euro kostet. Eine neue PS5 Pro mit Laufwerk kommt in Deutschland damit regulär auf insgesamt 979,98 Euro. ([blog.de.playstation.com](https://blog.de.playstation.com/?p=200667))

Abwarten bleibt die vernünftigere Option

Welche Alternative haben Kaufinteressierte? Wer nicht dringend vor dem Release von Grand Theft Auto VI auf die PS5 Pro wechseln muss, sollte überhöhte Gebrauchtpreise meiden. Der aktuelle Aufschlag steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum offiziellen Neupreis, zumal gebrauchte Geräte Gebrauchsspuren aufweisen können und nicht immer in der Originalverpackung geliefert werden.

Nach dem Verkaufsstart von Grand Theft Auto VI könnte sich die Lage wieder entspannen, sofern Sony zusätzliche Konsolen ausliefert und die erste große Nachfragewelle abklingt. Bis dahin lohnt es sich, reguläre deutsche Händler sowie PlayStation Direct im Blick zu behalten und nicht aus Angst vor einer längeren Knappheit vorschnell zuzugreifen.

Würdet ihr für eine sofort verfügbare gebrauchte PS5 Pro einen solchen Aufpreis bezahlen, oder wartet ihr lieber auf neue Ware zum regulären Preis? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab